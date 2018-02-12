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Шотландська «прокладка» на біржі продала «Укргазвидобуванню» метанол на 48% дорожче від осені

12 Лютого 2018

ПАТ «Укргазвидобування» 6 лютого уклало угоду з компанією «Petrochemical Systems L.P.» (Шотландія) про постачання метилового спирту попередньою вартістю 2,97 млн євро. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За результатами електронних біржових торгах на ТБ «Українська енергетична біржа» до червня на умовах DAP поставлять 7 200 т технічного метанолу марки А за ГОСТ 2222-95 за попередньою ціною 413 євро за тонну. Кінцева ціна буде розраховуватися за формулою:

Р = К * D – F,де

Р – ціна товару, в євро за одну метричну тонну;

К – середньоарифметичне між квартальним котируванням, що опубліковане виданням ICIS Methanol (Europe) у розділі Contract Price FOB Rotterdam  EUR/tonne та середньоарифметичним котируванням ICIS Methanol (Europe) у розділі SPOT PRICES FOB Rotterdam EUR/tonne, за місяць відвантаження;

D – диференціал, значення якого складає 1,13;

F – вартість транспортування товару по території України від станції прикордонного переходу до станції призначення, згідно тарифів ПАТ «Укрзалізниця» на дату підписання акту приймання передачі.

Днем раніше, 5 лютого «Укргазвидобування» замовило його іншій фірмі за фіксованою ціною 400 євро за тонну, що на 3% дешевше.

У жовтні 2017 року «Укргазвидобування» уперше купило такий метанол у «Petrochemical Systems L.P.» за попередньою ціною 279 євро за тонну, тобто на 48% дешевше.

Передбачено забезпечення виконання угоди 5% і оплату протягом місяця після поставки.

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, торік російський і білоруський метанол для «Укргазвидобування» на умовах DAP ввозився в Україну по $280-380 за тонну, що на 9-48% дешевше.

Метанол – це не єдиний заробіток «Petrochemical Systems L.P.» на «Укргазвидобуванні». Раніше вона також отримала через біржу підряди держкомпанії на поставку на поставку метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ) та сирої нафти загальною вартістю 0,99 млрд грн.

Шотландська «Petrochemical Systems L.P.» зі статутним капіталом 1 тис фунтів стерлінгів створена у листопаді 2016 року. Тоді її учасниками були «Comet Admin Ltd» і «Westcity Admin Ltd».

Підписи від усіх цих трьох компаній при реєстрації «Petrochemical» ставила мешканка офшорного Белізу – Tiffany Nicole Brown, на яку також заведено низку інших британських підприємств.

Ця ж номінальна власниця є однією із бенефіціарів ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф». На цю фірму з 2011 року записано 80% акцій ПАТ «Черкаський автобус», що раніше належало Петру Порошенку.

Порошенко володів «Черкаським автобусом» через корпорацію «Богдан». У 2009 році він віддав автомобільний напрямок бізнесу своєму давньому другу та партнеру Олегу Свинарчуку, який у 2011 році й переоформив автобусний завод на «Ізі лайф» та офіційно вивів його зі складу корпорації «Богдан».

Після обрання Порошенка президентом України у 2014 році, Свинарчук змінив прізвище на Гладковський (по матері) і очолив Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а згодом вже у статусі першого заступника Секретаря РНБОУ почав контролювати весь оборонно-промисловий комплекс. У свою чергу «Богдан» домовився із білорусами про спільне виробництво вантажівок МАЗ для української армії на іншому заводі у Черкасах. А на «Черкаському автобусі», який частково належить пані Браун з Белізу, збирають автобуси «Атаман» на агрегатній базі «Isuzu».

За даними джерела у ДФС, «Petrochemical» із березня 2017 року також імпортував казахський газойль та російський МТБЕ для «Укртатнафти» Ігоря Коломойського. У свою чергу «Укртатнафта» нещодавно перевела поточний рахунок з «Приватбанку» в банк «Південний», із яким також веде справи «Трейд Коммодіті» з групи Адамовського-Грановського. Крім того, «Трейд Коммодіті» нещодавно вийшло на тендер поліції з пропозицією постачати поліцейським всієї країни паливо з автозаправок групи «Приват».

Позицію «Укргазвидобування» щодо стрімкого здорожчання метанолу читайте тут: «Швейцарський адвокат продав «Укргазвидобуванню» метанол на 45% дорожче від осені (додано)»

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