НОВИНИ

12.02.2018

Франківці за 76 мільйонів влаштують електропостачання підстанції «Київобленерго»

Шотландська «прокладка» на біржі продала «Укргазвидобуванню» метанол на 48% дорожче від осені

«Артемсіль» відмінила закупівлю вантажних вагонів Приходька, на 21% дорожчих від торгів залізниці

Хабар 1,5 мільйона за оливний підряд Міноборони фірма Пономарьова передала одному з тиловиків, – СБУ

Фірма курченківського голови «Металіста» хоче побудувати висотку біля «Металіста»

У Гройсмана безкоштовно віддають Юзівську площу скандальному «Yuzgas»

11.02.2018

Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження

Апеляція затоптала рішення одеського АМКУ щодо бану одного з юроблич «Талану»

Благодійний фонд радника Авакова отримав від митниці значну частину закарпатського конфіскату

«Украерорух» змінив страхувальника з донецьких на Антонова, зекономивши відсоток із 30 мільйонів

«Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан

Обленерго Григоришина без торгів злили 9 мільйонів консультантам Григоришина

Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

10,41 мільярдів минулого тижня

10.02.2018

У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Франківці за 76 мільйонів влаштують електропостачання підстанції «Київобленерго»

12 Лютого 2018

ПрАТ «Київобленерго» 19 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Електросвіт» реконструкцію підстанції за 76,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року виконають комплекс будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт із будівництва мереж зовнішнього електропостачання на ПС 110/10/10 кВ «Ірпінь».

За підсумковою відомістю ресурсів, трансформатор трифазний двохобмотковий масляний ТРДН-40000/110-У1 коштує 18,85 млн грн. З урахуванням 20% ПДВ це складає 22,62 млн грн. Його питома вартість становить $20,9 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

У жовтні 2017 року «Південна залізниця» купила трансформатор PTR 40000/170G такої ж потужності, але іншого типу по $16,0 тис за МВА, що майже на третину дешевше.

А в березні 2017 року ПАТ «Львівобленерго» замовило трансформатор ТДТН-40000/110-67 У1 такої ж потужності, але іншого типу по $23,3 тис за МВА, тобто на 11% дорожче.

На заробітну плату піде 1,25 млн грн., тобто два відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще третину відсотка – 286 тис грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 76,69 млн грн.

Франківський «Електросвіт» Сергія Бикова з 2011 року отримав підрядів на 272,56 млн грн. Підписантами фірми є Олександр Сергійович Контракевич і Степан Андріович Гринів. Що до останнього, то франківець із такими ПІБ співволодіє ТОВ «Міст і К» разом із Галиною Шереметою і Христиною Прокопенко.

Єдиним конкурентом було Львівське управління ПрАТ «Електро». Пакет із 16% акцій компанії «Електро» належить ТОВ «Чечва» львів’ян Олексія Михайловича і гендиректора Ярослава Тринцолина. Ще 15% має ТОВ «Електромодерн» голови Тернопільського управління «Електро» Володимира Дмитраша, Петра Дмитраша, Олексія Овода та Олександра Прокопіва, усі з Тернополя.

Крім того, 12% акцій володіє ТОВ «Електро-Закарпаття» Михайла Костака, відомого як директор Закарпатського управління компанії, та Дмитра Славича. Останній також раніше був співзасновником ТОВ «Електро-будсервіс», разом з Сергієм Ковачем, депутатом Закарпатської облради від Партії регіонів, сином колишнього народного депутата Василя Ковача (2012-2014 р.р., обирався від Партії регіонів, 20 лютого 2014 р. з партії вийшов). До обрання в парламент Ковач-старший 13 років поспіль очолював ПАТ «Закарпаттяобленерго».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження
11 Лютого 2018

В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів
07 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

12.02.2018

Київщина Франківці за 76 мільйонів влаштують електропостачання підстанції «Київобленерго»

Харків Фірма курченківського голови «Металіста» хоче побудувати висотку біля «Металіста»

11.02.2018

Одеса Апеляція затоптала рішення одеського АМКУ щодо бану одного з юроблич «Талану»

Ужгород Благодійний фонд радника Авакова отримав від митниці значну частину закарпатського конфіскату

Львів «Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан

Донецьк Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

10.02.2018

Житомир У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Донецьк Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

Запоріжжя АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

Львів «Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

09.02.2018

Полтава Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Київ Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

Харків У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

Рівне АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

І-Франк Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ