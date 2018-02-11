Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження

Мова йде про можливість замовника непокаранно викидати з торгів кого заманеться на користь бажаних учасників. Про цю лазівку вже давно знають в «Прозорро», але заплату на цю дірку програмісти так і не зліпили.

Спочатку розповімо фабулу торгів для розуміння злодійського підґрунтя.

Отже маємо відкриті торги з публікацією англійською мовою філії «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» на багатофункціональні калібратори очікуваною вартістю 31,37 млн грн.

Заявки подали вісім учасників, що для торгів такого штибу є дуже і дуже рідкісним випадком.

Однак замовник на стадії прекваліфікації відхиляє 6 учасників через претензії до документів самих фірм та пропонованих ними калібраторів. Залишили лише двох – мінімальну необхідну кількість учасників для проведення відкритих торгів.

Дві допущені фірми подали цінові заявки, і по ходу аукціону не торгувались взагалі. Але замовник був послідовний і тут відхилив дешевшу на 1,6 мільйона пропозицію, залишивши лише відомого розігрувача тендерів ТОВ «Хімоблреактив».

Пропозиція цього переможця склала 31 363 200 грн, що лише на 6 336 грн або 0,02% було дешевше від очікуваної ціни 31 369 536 грн. І зараз «Хімоблреактиву» оголосили повідомлення про намір укласти угоду. Залишилось просто дочекатись кілька днів, щоб «Київтрансгаз» уклав угоду з економією лише 0,02%, хоча намір пободатись по ціні мали ще шість відхилених фірм.

У цьому місці досвідчений оглядач має вигукнути: «А що ж вони так хотіли поконкурувати, що не оскаржили цей бєспрєдєл в АМКУ?»

Відповідь на це питання і є невирішеною проблемою «Прозорро».

Дві фірми подавали скарги в АМКУ з вимогою не лише повернути їх у торги через неправомірне відхилення, а й викинути отіх двох допущених через проблеми з їхніми власними документами, які замовник вирішив не помітити.

За це скаржники заплатили по 5 тисяч гривень державі за цю опцію, але колегія навіть не стала розглядати їх претензії по суті, бо вони занадто пізно подали свої скарги. І таким чином «цікаві» дії замовника офіційно залишились недослідженими і неспростованими.

З цього місця слідкуйте дуже уважно.

Згідно ст.18 закону «Про публічні закупівлі» скарга на неправомірне відхилення з торгів має подаватись не довше як через п’ять робочих днів з дати оприлюднення протоколу розгляду пропозицій з відхиленням учасника.

Ось сам протокол, датований 21 грудня:

А ось у «Прозорро» видно дату оприлюднення в системі протоколу розгляду пропозицій 22 грудня:

Здавалося б, нічого незрозумілого, фірма мала часу на подачу скарги до 29 грудня (п’ять робочих днів і вихідні з Різдвом, які припали на цей проміжок часу). Але фірма подала скаргу лише 2 січня:

2 січня – це явно пізніше від 30 грудня. Відтак адмінколегія АМКУ цілком законно залишила скаргу без розгляду:

Якщо вам здалось, що це трапилось тому, що учасник занадто довго відмічав Різдво, а тому не помітив строки, повідомляємо – ні. Це через «Прозорро».

Справа в способі, яким учасники взагалі можуть подати скаргу в АМКУ. Він один – треба загрузити свою скаргу і квитанцію про сплату державного мита у електронному вигляді (наприклад, pdf-файлами) через кабінет учасника.

Але зробити це можна тільки тоді, коли електронна система покаже вам кнопочку щось на кшталт «загрузити скаргу в АМКУ».

Ця кнопочка має з’явитись перед очима учасника відразу після оприлюднення в «Прозорро» замовником протоколу розгляд пропозицій. Так передбачає логіка закону «Про публічні закупівлі» (п.2 ст.18):

«Скарги, що стосуються […] визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій».

Але 22 грудня кнопочка не з’явилась. А з’явилась лише 2 січня, коли вже пізно було скаржитись.

Оскаржувати торги в свинячий голос система дозволила тому, що замовник лише 2 січня сформував загальний протокол кваліфікації і система «Прозорро» лише тоді показала всім учасникам кнопочку «оскаржити», коли вже пізно було пити «боржомі».

Ще раз. Протокол розгляду пропозицій замовник оприлюднив 22 грудня. Але лише 2 січня він виконав магічні рухи по формуванню ще якогось іншого протоколу розкриття. Саме можливість оприлюднити другий протокол по закінченню законного терміну оскарження дозволив замовнику взагалі не переживати, що комусь вдасться оскаржити в АМКУ це свято заточки торгів під 0,02% «економії».

Саме так працює «Прозорро» – система не дає учаснику оскаржити своє відхилення в визначений законом термін, але дозволяє замовнику маніпулювати цією опцією, позбавляючись неугодних.

У профільній групі з цього приводу ще місяць тому відбулась дискусія, у якій брали участь і представники «Прозорро» та Мінекономрозвитку.

Але прогалина і досі не залатана. Замовники можуть цілком законно викидати з «евроторгів» будь-кого за що завгодно, допускаючи до фінального розпилу лише тих, кого захотілось.

Наприклад, в цих торгах Служби автомобільних доріг у Миколаївській області ціною 346,61 млн грн. видно, яка знову не співпала дата оприлюднення протоколу розгляду пропозицій 25 січня і сформовано загальний протокол кваліфікації 29 січня, і лише тоді фірма змогла загрузити скаргу.

В цьому випадку замовник не дотягнув ще пару днів аби уберегтись від зайвого клопоту зі скаржником, та залишитись тет-а-тет з «Ростдорстроєм» біглого Труханова та «Миколаївським облавтодором», яким одеські розпильники зазвичай затикають дірки на тендерах.

Але чи довго залишилось чекати розгулу цинічних зволікаторів, якщо про цю дірку у «Прозорро» знають вже і журналісти, а не тільки спеціалісти з тендерного шахєру-махєру?

Тому дуже сподіваюсь, що даний текст стане поштовхом для змін у програмі «Прозорро», а не чергової порції балачок.

Блог від: Юрій Ніколов

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