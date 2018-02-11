«Украерорух» змінив страхувальника з донецьких на Антонова, зекономивши відсоток із 30 мільйонів

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 19 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» на страхові послуги вартістю 29,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про добровільне страхування цивільної відповідальності провайдера аеронавігаційного обслуговування на два роки: з березня 2018 року по березень 2020 року. Тобто покриття шкоди, заподіяної особі, фірмі або їхньому майну під час аеронавігаційного обслуговування в повітряному просторі України та в повітряному просторі над відкритим морем.

Загальна страхова сума на кожний рік страхування за кожний страховий випадок складає $500 млн, у т.ч. ліміт відповідальності на один страховий випадок по відшкодуванню моральної шкоди та тілесних ушкоджень – $25 млн.

Компанія перестрахує не менше 99% від загальної страхової суми на міжнародному ринку страхових послуг за винятком страхового ринку Росії та без залучення її суб’єктів.

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 30,00 млн грн.

Переможець «СК «Універсальна» входить у холдинг «Універсальна інвестиційна група» Віталія Антонова (бренди «Галнафтогаз», «Окко» тощо). Пакет із 42% акцій належить кіпрській фірмі «Whiteford Limited», ще 24% має Європейський банк реконструкції та розвитку. Також по 7-8% мають «Goldman Sachs International», «Bedivere Investments Limited» і «Genesis Emerging Markets Opportunities Fund».

Єдиним допущеним конкурентом було ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна». Раніше воно належало російському ЗАТ «ІнВест-Поліс» – дочірній фірмі СПАТ «Інгосстрах», згодом було переведене на кіпрські офшори, а торік його придбав харківський бізнесмен Олександр Ярославський.

До аукціону через відсутність і недоліки документів не допустили ПрАТ «Страхова компанія «Альянс» і ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна», а також ПрАТ «Страхова компанія «Вусо» із групи «ВСК іншуранс груп», міноритарієм якої є співвласник «Індустріального союзу Донбасу» Олег Мкртчан. Останнє у 2015 році отримало аналогічний підряд «Украероруху» вартістю 30 млн грн.

ПрАТ «Страхова компанія «Бусін» в АМКУ домоглась зменшення потрібних для участі у тендері страхових резервів із 2% до 1% загальної страхової суми, але так і не прийшла на нього. «СК «Вусо» через АМКУ змусило замовника прибрати вимогу наявності реєстрації у Державіаслужбі як страховика з обов’язкового авіаційного страхування. Однак обидва скаржника не змогли зменшити необхідний розмір страхових резервів нижче 1%.

Крім того, «СК «ПЗУ Україна» безуспішно оскаржувало в АМКУ своє відхилення.

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