Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (Донецька обл) 2 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Авант Трейдінг» на поставку 345 тис. куб м газу за 3,06 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість газу за договором становить 8 880 грн з ПДВ за тис. куб м, що нижче від прайсів «Нафтогазу» (10 141,20 грн/тис. куб м), та від вартості газу на сайті самої компанії (9 700- 10 140 грн/тис. куб м).

Участь у торгах взяли ТОВ «Укр газ ресурс», ТОВ «Ас», ТОВ «Енергогазрезерв» та ТОВ «Авант Трейдінг», чия конкурсна пропозиція виявилась найдешевшою.

ТОВ «Авант Трейдінг» засноване у листопаді 2014 року. Торік 22 березня компанія орендувала усю офісну техніку (включно з ноутбуками, телефонами та столами), а 29 березня подала заяву про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу.

Перший підряд за бюджетні кошти фірма отримала швидше – у листопаді 2016 року. З того часу підписала договорів на 89,5 млн грн.

Власниками «Авант Трейдінгу» є Андрій Ралко із м. Бобровниця Чернігівської області (0,04%) та прописаний у Києві Анатолій Міфтахов (99,96%).

Анатолій Міфтахов раніше був співвласником ТОВ «Газ-Трейд-Ойл», сьогодні зареєстроване Каюмджана Кучкарова з Узбекистану.

Будучи зареєстрованою на Міфтахова та Ярослава Ворощука з села Нижнів Івано-Франківської області, на початку 2012 року компанія отримала підряд від ПАТ «Донецькоблгаз» на постачання 210 млн кубометрів газу для подальшого постачання промисловим споживачам вартістю 887 млн грн ($526 за тисячу кубометрів, що на той час було на $33 дорожче від газу для інших бюджетників). Це замовлення підприємство отримало за неконкурентною процедурою закупівлі в одного учасника, і у подальшому не брало участі у публічних закупівлях.

«Донецькоблгаз» тоді контролював Микола Масс. Він був близький до Віктора Пшонки, донька Масса Оксана торгувала газом з Сергієм Курченком.

Нині «Газ-Трейд-Ойл» фігурує у кримінальному провадженні щодо незаконного виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг як компанія, через яку безпосередньо здійснювалось обготівкування коштів.

Згаданий Ярослав Ворощук протягом 2005-2009 років був зареєстрований як ФОП зі спеціалізацією нотаріальна та інша юридична діяльність.

Разом з Міфтаховим вони також були співвласниками компанії ТОВ «Енерджіпостач» (попередні назви – «Енерго постачання» та «ГК Віп Пласт»), яке станом на сьогодні переписане на громадян Грузії і, за даними «Youcontrol» має податковий борг 1,95 млн грн.

Також, в одному із кримінальних проваджень, відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, документи згаданих компаній, «Енерджіпостач», «Газ-Трейд-Ойл», а також ТОВ «Південь Тепло Газ», ТОВ «Віп пласт» та ПП «Торговий дім «Silver», були знайдені за місцем обшуку підозрюваного по справі – директора ТОВ «Віп пласт». За матеріалами справи, йому на банківський рахунок протягом 2012-2013 років поступило 50 млн грн невідомого походження. У той період часу керівником «Віп пласт» був Ярослав Ворощук.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Паливо