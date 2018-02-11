НОВИНИ

11.02.2018

«Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан

Обленерго Григоришина без торгів злили 9 мільйонів консультантам Григоришина

Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

10,41 мільярдів минулого тижня

10.02.2018

У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

«Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

09.02.2018

Онищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонів

Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

Тюремники купили харчів на чверть мільярда з переплатою до 40%

АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

«Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан

11 Лютого 2018

ПрАТ «Львівобленерго» 2 лютого за результатами тендеру замовило Львівського управління ПрАТ «Електро» будівництво підстанції та повітряних ліній електропередач у Львові за 240,41 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року мають збудувати ПС 110/10/10 кВ «Л-24» із заходами ПЛ-110 кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків ЛКП «Рембуд» на вул. Підголоском. Гарантований строк експлуатації об’єкту становить десять років, а гарантійний строк на роботи – три роки.

За підсумковою відомістю ресурсів, два трифазові олійні трьохобмоткові трансформатори ТДТН-25000/110/20/10 У1 із монтажем замовили по 25,98 млн грн./шт. (тут і далі тендерні ціни вказано з доставкою і монтажем).

Їхня питома вартість становить $37,3 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

У листопаді 2017 року на тендері ПАТ «Вінницяобленерго» щодо реконструкції підстанції подібний трансформатор ТДТН-25000/110-У1 коштував 16,98 млн грн., або $25,6 тис за МВА по тодішньому курсу. Це майже у півтора рази дешевше від нинішньої ціни для «Львівобленерго».

Крім того, у жовтні 2016 року ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» купило подібний трансформатор ТДТН-25000/150-У1 на чверть дешевше – по $29 тис за МВА.

Розподільчий пристрій РП-20 кВ на базі комірок серії Galset 1000А коштує 27,04 млн грн., а 2000А – 27,54 млн грн./к-т. Комірки придбали за такими цінами:

  • Galset-630/20 (СВ) за 1,69 млн грн.
  • Galset-630/20 (СР) за 1,51 млн грн.
  • дві Galset-630/20 (ТН) по 1,33 млн грн./шт.
  • дві Galset-630/20 (ввідна) по 1,81 млн грн./шт.
  • дві Galset-630/20 (запобіжник) по 1,66 млн грн./шт.
  • вісім Galset-630/20 (лінійна) по 1,43 млн грн./шт.

Договір передбачає середньомісячну зарплату 4 500 грн. і добові на відрядження 60 грн.

На заробітну плату піде 5,59 млн грн., тобто 2% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 497 тис грн.

Ціна угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 265,61 млн грн.

ТОВ «Техностар» не допустили до торгів через відсутність договорів оренди обладнання і документів про освіту низки працівників, а також договори на реконструкцію складових підстанцій замість будівництва підстанцій та повітряних ліній у якості аналогічних.

Єдиним допущеним конкурентом не вперше стало ДочП «Житомирська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро», директором і власником 18% акцій якого є Василь Іванчук. Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Пакет із 16% акцій компанії «Електро» належить ТОВ «Чечва» львів’ян Олексія Михайловича та гендиректора Ярослава Тринцолина. Ще 15% має ТОВ «Електромодерн» голови Тернопільського управління «Електро» Володимира Дмитраша, Петра Дмитраша, Олексія Овода та Олександра Прокопіва, усі з Тернополя.

Також 12% акцій володіє ТОВ «Електро-Закарпаття» Михайла Костака, відомого як директор Закарпатського управління компанії, та Дмитра Славича. Останній також раніше був співзасновником ТОВ «Електро-будсервіс», разом з Сергієм Ковачем, депутатом Закарпатської облради від Партії регіонів, сином екс-нардепа Василя Ковача (2012-2014 рр.., обирався від Партії регіонів, 20 лютого 2014 р. з партії вийшов). До обрання в парламент Ковач-старший 13 років поспіль очолював ПАТ «Закарпаттяобленерго».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів
07 Лютого 2018

Тонкощі тендерів «Борисполя»
31 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

11.02.2018

Львів «Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан

Донецьк Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

10.02.2018

Житомир У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Донецьк Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

Запоріжжя АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

Львів «Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

09.02.2018

Полтава Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Київ Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

Харків У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

Рівне АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

І-Франк Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

Київ «Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»

08.02.2018

Донецьк Краматорці розіграли чверть мільйона на соках для освітян (документи)

Київ Суд повертає у комунальну власність гектар землі на березі Дніпра неподалік від голови СБУ

Дніпро «Прокладка» натендерила вже півтора мільярди в «ОГХК», узявши чергові 304 мільйони в Вільногірську

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ