«Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан

ПрАТ «Львівобленерго» 2 лютого за результатами тендеру замовило Львівського управління ПрАТ «Електро» будівництво підстанції та повітряних ліній електропередач у Львові за 240,41 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року мають збудувати ПС 110/10/10 кВ «Л-24» із заходами ПЛ-110 кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків ЛКП «Рембуд» на вул. Підголоском. Гарантований строк експлуатації об’єкту становить десять років, а гарантійний строк на роботи – три роки.

За підсумковою відомістю ресурсів, два трифазові олійні трьохобмоткові трансформатори ТДТН-25000/110/20/10 У1 із монтажем замовили по 25,98 млн грн./шт. (тут і далі тендерні ціни вказано з доставкою і монтажем).

Їхня питома вартість становить $37,3 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

У листопаді 2017 року на тендері ПАТ «Вінницяобленерго» щодо реконструкції підстанції подібний трансформатор ТДТН-25000/110-У1 коштував 16,98 млн грн., або $25,6 тис за МВА по тодішньому курсу. Це майже у півтора рази дешевше від нинішньої ціни для «Львівобленерго».

Крім того, у жовтні 2016 року ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» купило подібний трансформатор ТДТН-25000/150-У1 на чверть дешевше – по $29 тис за МВА.

Розподільчий пристрій РП-20 кВ на базі комірок серії Galset 1000А коштує 27,04 млн грн., а 2000А – 27,54 млн грн./к-т. Комірки придбали за такими цінами:

Galset-630/20 (СВ) за 1,69 млн грн.

Galset-630/20 (СР) за 1,51 млн грн.

дві Galset-630/20 (ТН) по 1,33 млн грн./шт.

дві Galset-630/20 (ввідна) по 1,81 млн грн./шт.

дві Galset-630/20 (запобіжник) по 1,66 млн грн./шт.

вісім Galset-630/20 (лінійна) по 1,43 млн грн./шт.

Договір передбачає середньомісячну зарплату 4 500 грн. і добові на відрядження 60 грн.

На заробітну плату піде 5,59 млн грн., тобто 2% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,2% – 497 тис грн.

Ціна угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 265,61 млн грн.

ТОВ «Техностар» не допустили до торгів через відсутність договорів оренди обладнання і документів про освіту низки працівників, а також договори на реконструкцію складових підстанцій замість будівництва підстанцій та повітряних ліній у якості аналогічних.

Єдиним допущеним конкурентом не вперше стало ДочП «Житомирська механізована колона» ПрАТ «Київсільелектро», директором і власником 18% акцій якого є Василь Іванчук. Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Пакет із 16% акцій компанії «Електро» належить ТОВ «Чечва» львів’ян Олексія Михайловича та гендиректора Ярослава Тринцолина. Ще 15% має ТОВ «Електромодерн» голови Тернопільського управління «Електро» Володимира Дмитраша, Петра Дмитраша, Олексія Овода та Олександра Прокопіва, усі з Тернополя.

Також 12% акцій володіє ТОВ «Електро-Закарпаття» Михайла Костака, відомого як директор Закарпатського управління компанії, та Дмитра Славича. Останній також раніше був співзасновником ТОВ «Електро-будсервіс», разом з Сергієм Ковачем, депутатом Закарпатської облради від Партії регіонів, сином екс-нардепа Василя Ковача (2012-2014 рр.., обирався від Партії регіонів, 20 лютого 2014 р. з партії вийшов). До обрання в парламент Ковач-старший 13 років поспіль очолював ПАТ «Закарпаттяобленерго».

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