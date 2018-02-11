НОВИНИ

11.02.2018

Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження

Апеляція затоптала рішення одеського АМКУ щодо бану одного з юроблич «Талану»

Благодійний фонд радника Авакова отримав від митниці значну частину закарпатського конфіскату

«Украерорух» змінив страхувальника з донецьких на Антонова, зекономивши відсоток із 30 мільйонів

«Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан

Обленерго Григоришина без торгів злили 9 мільйонів консультантам Григоришина

Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

10,41 мільярдів минулого тижня

10.02.2018

У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

«Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

09.02.2018

Онищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонів

Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Благодійний фонд радника Авакова отримав від митниці значну частину закарпатського конфіскату

11 Лютого 2018

Тернопільський обласний благодійний фонд «Апостол» безкоштовно отримав конфісковане на Закарпатській митниці майно щонайменше на 792 тис грн. Про це повідомила журналістка Катерина Мітєва у програмі «ЦРУ».

Рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна приймає комісія, до якої входять представники Державної виконавчої служи (ДВС), податкової та митниці. Серед майна, яке отримав «Апостол», брендовий одяг, італійське взуття, білизна, сумки, засоби для прання.

Засновником БФ «Апостол» є радник міністра МВС Арсена Авакова Михайло Апостол, керівник – син Ігор Апостол. Побувавши в його тернопільському офісі, журналістка з’ясувала, що в ньому знаходиться ще один благодійний фонд – «Є сила», яким теж опікується син Михайла Апостола. Разом ці два фонди отримали конфіскату з Закарпатської області більше ніж на 1,5 млн грн.

У програмі також йшлося, що в інтернеті є багато публікацій про систематичну допомогу фондами Апостолів АТОвцям та іншим людям, які потребують допомоги. Водночас, «Апостол», «Є сила», ще один фонд Ігоря Апостола «Надія живе», а також близько 20 інших благодійних та релігійний організації, яким передавали конфіскат з Закарпаття, поєднує одне кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням, яким займається СБУ, встановлено, що в період з квітня 2014 року по кінець 2017 благодійники, у тому числі і фонди Апостолів, були задіяні у схемі ввезення в Україну комерційних товарів з подальшою підміною документів ніби то для гуманітарної допомоги. Надалі ці товари реалізовувались іншими структурами, а кошти направлялись нібито на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань так званих ДНР та ЛНР.

Служба безпеки України не надала програмі додаткових деталей. В той же час, Ігор Апостол був здивований підозрами СБУ, і розповів, що він не знає, чому його організації могли звинуватити в фінансування тероризму.

Що ж до самого конфіскату, то син Михайла Апостола переконував, що усю допомогу від ДВС його фонди віддають людям. Утім, конкретних систематизованих звітів передачі організації його благодійні організації не ведуть. У Апостола повідомили, що існують лише окремі акти передачі фізичним особам, але вони є конфіденційними.

Програма також з’ясувала, що ні ДВС, ні комісія, яка розподіляє майно, не перевіряють, кому віддають конфіскований крам на сотні тисяч. Там також не проводять перевірку благодійних фондів, і не контролюють, що далі відбувається з переданим конфіскатом, оскільки це не входить в повноваження Державної виконавчої служби.

Від «Наших грошей»:

До початку політичної кар’єри Михайло Апостол займався агробізнесом. У другій половині нульових він був депутатом Тернопільської облради від БЮТ, потім помічником депутата VII скликання Василя Деревляного від ВО «Батьківщина». На наступних виборах Апостол пройшов до парламенту від цієї ж політсили. Працював помічником нардепа від «Народного фронту» Михайла Бондара.

За даними ЗМІ, саме прізвище Михайла Апостола «засвітилось» в «амбарній книзі Партії регіонів». Згідно з нею, у часи правління команди Януковича, Апостол отримав від «регіонала» Євгена Геллера майже 1,5 млн гривень. Сам Апостол ці закиди спростовував. Аваков також заступився за свого радника і заявив, що не пов’язує слово «Апостол» в «амбарній книзі ПР» із прізвищем свого радника.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Злодійська лазівка в «Прозорро»: відхилення на «євроторгах» без шансу на оскарження
11 Лютого 2018

В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів
07 Лютого 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

11.02.2018

Одеса Апеляція затоптала рішення одеського АМКУ щодо бану одного з юроблич «Талану»

Ужгород Благодійний фонд радника Авакова отримав від митниці значну частину закарпатського конфіскату

Львів «Львівобленерго» дало чверть мільярда на підстанцію з трансформаторами, у півтора рази дорожчими, ніж у вінничан

Донецьк Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

10.02.2018

Житомир У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Донецьк Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

Запоріжжя АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

Львів «Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

09.02.2018

Полтава Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Київ Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

Харків У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

Рівне АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

І-Франк Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

Київ «Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»

08.02.2018

Донецьк Краматорці розіграли чверть мільйона на соках для освітян (документи)

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ