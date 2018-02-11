Благодійний фонд радника Авакова отримав від митниці значну частину закарпатського конфіскату

Тернопільський обласний благодійний фонд «Апостол» безкоштовно отримав конфісковане на Закарпатській митниці майно щонайменше на 792 тис грн. Про це повідомила журналістка Катерина Мітєва у програмі «ЦРУ».

Рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна приймає комісія, до якої входять представники Державної виконавчої служи (ДВС), податкової та митниці. Серед майна, яке отримав «Апостол», брендовий одяг, італійське взуття, білизна, сумки, засоби для прання.

Засновником БФ «Апостол» є радник міністра МВС Арсена Авакова Михайло Апостол, керівник – син Ігор Апостол. Побувавши в його тернопільському офісі, журналістка з’ясувала, що в ньому знаходиться ще один благодійний фонд – «Є сила», яким теж опікується син Михайла Апостола. Разом ці два фонди отримали конфіскату з Закарпатської області більше ніж на 1,5 млн грн.

У програмі також йшлося, що в інтернеті є багато публікацій про систематичну допомогу фондами Апостолів АТОвцям та іншим людям, які потребують допомоги. Водночас, «Апостол», «Є сила», ще один фонд Ігоря Апостола «Надія живе», а також близько 20 інших благодійних та релігійний організації, яким передавали конфіскат з Закарпаття, поєднує одне кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням, яким займається СБУ, встановлено, що в період з квітня 2014 року по кінець 2017 благодійники, у тому числі і фонди Апостолів, були задіяні у схемі ввезення в Україну комерційних товарів з подальшою підміною документів ніби то для гуманітарної допомоги. Надалі ці товари реалізовувались іншими структурами, а кошти направлялись нібито на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань так званих ДНР та ЛНР.

Служба безпеки України не надала програмі додаткових деталей. В той же час, Ігор Апостол був здивований підозрами СБУ, і розповів, що він не знає, чому його організації могли звинуватити в фінансування тероризму.

Що ж до самого конфіскату, то син Михайла Апостола переконував, що усю допомогу від ДВС його фонди віддають людям. Утім, конкретних систематизованих звітів передачі організації його благодійні організації не ведуть. У Апостола повідомили, що існують лише окремі акти передачі фізичним особам, але вони є конфіденційними.

Програма також з’ясувала, що ні ДВС, ні комісія, яка розподіляє майно, не перевіряють, кому віддають конфіскований крам на сотні тисяч. Там також не проводять перевірку благодійних фондів, і не контролюють, що далі відбувається з переданим конфіскатом, оскільки це не входить в повноваження Державної виконавчої служби.

Від «Наших грошей»:

До початку політичної кар’єри Михайло Апостол займався агробізнесом. У другій половині нульових він був депутатом Тернопільської облради від БЮТ, потім помічником депутата VII скликання Василя Деревляного від ВО «Батьківщина». На наступних виборах Апостол пройшов до парламенту від цієї ж політсили. Працював помічником нардепа від «Народного фронту» Михайла Бондара.

За даними ЗМІ, саме прізвище Михайла Апостола «засвітилось» в «амбарній книзі Партії регіонів». Згідно з нею, у часи правління команди Януковича, Апостол отримав від «регіонала» Євгена Геллера майже 1,5 млн гривень. Сам Апостол ці закиди спростовував. Аваков також заступився за свого радника і заявив, що не пов’язує слово «Апостол» в «амбарній книзі ПР» із прізвищем свого радника.

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