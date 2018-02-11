Апеляція затоптала рішення одеського АМКУ щодо бану одного з юроблич «Талану»

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Одеський апеляційний господарський суд залишив без змін висновки суду першої інстанції щодо визнання незаконним рішення Одеського територіального відділення АМКУ про порушення конкурентного законодавства компанією «Таланлегпром» у 2010-2011 роках. Про це свідчить постанова суду від 23 січня.

У червні 2017 року одеське відділення АМКУ звинуватило компанії «Таланлегпром» та ТОВ «ТД “Укрлегсировина”» у антиконкурентних узгоджених діях на двох закупівлях взуття ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» та ВАТ «Одеський припортовий завод», перемогу на яких отримав «Таланлегпром» (1,11 та 0,32 млн грн відповідно). За спотворення результатів торгів кожна з фірм отримала 117 тис. грн штрафу.

Спіймані на змові компанії оскаржили це рішення антимонопольників у першій інстанції, а тепер – і у другій. У судовому реєстрі відсутня інформація про подання одеським відділенням АМКУ касаційної скарги.

У своєму рішенні антимонопольники керувались тим, що фірми у своїй діяльності використовують одні приміщення на вулиці Саксаганського, 77 у Києві, а під час підготовки та участі в торгах використовували телефони, встановлені за однією адресою. Також у складі пропозицій конкурсних торгів подали документи, датовані одним числом, схожі за зовнішнім оформленням та структурою.

Додатково відділення встановило, що керівник і власник «Укрлегсировини» Ірина Покась у період проведення торгів була власницею 42% та керівником ТОВ Група «Талан». Разом з нею засновниками цієї фірми було саме ТОВ «Таланлегпром» та Микола Лаврик, колишній губернатор Сумської області, чий син Андрій Лаврик був власником «Таланлегпрому».

Насамкінець, про здійснення спільної підготовки до участі у торгах свідчило те, що фірма «Укрлегсировина» до складу однієї із своїх конкурсних пропозицій додала довідку про надання їй «Таланлегпромом» документів щодо робітників, обладнання та нормативно-технічну документацію на продукцію.

Однак, проаналізувавши усі ці доводи, суд вирішив, що дії позивачів не порушують конкурентного законодавства.

Суди першої та другої інстанцій зійшлись на тому, що учасники безпосередньо не пов’язані, оскільки управління та вирішальний контроль над ними здійснюють різні особи.

В торгах відбулось змагання між виробником і дилером, йдеться у постанові апеляційного суду, в яких виробник, «Таланлегпром», завдяки власним перевагам переміг дилера – ТД «Укрлегсировина».

Щодо схожості в оформленні документів, відзначила судова колегія, то за відсутності доказів їх неправомірного або узгодженого формування учасниками, вона не може свідчити про наявність попередньої змови між фірмами.

Також суди зауважили, що у спірному рішенні антимонопольники не подали докази обмеження конкуренції внаслідок дій фірм: «…не досліджено динаміку цін, співвідношення дій (бездіяльності) суб’єкта господарювання з поведінкою інших учасників товарного ринку, в тому числі й тих, що не притягалися до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».

Київське ТОВ «Таланлегпром» зареєстроване на Оксану та Андрія Лаврика,  сина екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка».

Нагадаємо, із матеріалів справи щодо виведення з ТОВ «ВП «Евас»» через фірми-фіктивки 21,38 млн грн стало відомо, що «Таланлегпром», яке раніше купувало левову частку виготовленої компанією «Евас» продукції, від 1 грудня 2015 року в результаті оборудки почало закуповувати товари в однієї з фіктивних фірм-посередників «Евасу» – ТОВ «Єврогума».

Якраз у цей період часу «Таланлегпром» став одним з найбільших постачальників армії. Протягом 2015-2017 років компанія отримала від Міноборони замовлення на 1,4 млрд грн.

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