НОВИНИ

11.02.2018

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Обленерго Григоришина без торгів злили 9 мільйонів консультантам Григоришина

Старий постачальник «Донецькоблгазу» повернувся з газом, дешевшим від «Нафтогазу»

10,41 мільярдів минулого тижня

10.02.2018

У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

«Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

09.02.2018

Онищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонів

Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

Тюремники купили харчів на чверть мільярда з переплатою до 40%

АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
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За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

10,41 мільярдів минулого тижня

11 Лютого 2018

Паливо для армії, житло в Києві, видобуток «ОГХК», дороги Київщини і Франківщини, харчі для тюрем, метанол «Укргазвидобування».

З 4 по 10 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 25,75 тисяч закупівель на загальну суму 10,41 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,31 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Міністерство оборони України 544,60 ТОВ фірма «Фідея» Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0
2. КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» 378,76 ТОВ «Варда спецбуд монтаж» «Реконструкція виробничо-складської бази та будівництво жилого будинку на вул. Качалова, 40 у Солом´янському районі» (ІІ черга)
3. Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Київської обласної державної адміністрації 310,25 ТОВ «Спец комплект постач» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області
4. Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК» 304,20 ТОВ «Імекс Мінералс» Допоміжні послуги щодо добування інших корисних копалин і розроблення кар’єру
5. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 178,50 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-17 Куровичі-Рогатин на ділянці км 29+605 – км 44+824
6. Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»  Міністерства юстиції 158,14 ТОВ «Фінінтертехнологія» м’ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене, борошно пшеничне I сорту
7. ПАТ «Укргазвидобування» 125,74 AGTG SA метанол технічний марки А ГОСТ 2222-95
8. ПАТ «Укргазвидобування» 102,62 Petrochemical Sistems LP метанол технічний марки А ГОСТ 2222-95
9. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 101,07 КП «Теплоенерго» теплопостачання
10. ПАТ «Сумихімпром» 110,55 ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» Вапно негашене 2-го сорту

 

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10.02.2018

Житомир У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Донецьк Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

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