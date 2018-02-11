10,41 мільярдів минулого тижня

Паливо для армії, житло в Києві, видобуток «ОГХК», дороги Київщини і Франківщини, харчі для тюрем, метанол «Укргазвидобування».

З 4 по 10 лютого в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 25,75 тисяч закупівель на загальну суму 10,41 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,31 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. Міністерство оборони України 544,60 ТОВ фірма «Фідея» Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0 2. КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» 378,76 ТОВ «Варда спецбуд монтаж» «Реконструкція виробничо-складської бази та будівництво жилого будинку на вул. Качалова, 40 у Солом´янському районі» (ІІ черга) 3. Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Київської обласної державної адміністрації 310,25 ТОВ «Спец комплект постач» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області 4. Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «ОГХК» 304,20 ТОВ «Імекс Мінералс» Допоміжні послуги щодо добування інших корисних копалин і розроблення кар’єру 5. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області 178,50 ТОВ «ПБС» Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-14-17 Куровичі-Рогатин на ділянці км 29+605 – км 44+824 6. Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції 158,14 ТОВ «Фінінтертехнологія» м’ясо птиці патраної (куряча четвертина) заморожене, борошно пшеничне I сорту 7. ПАТ «Укргазвидобування» 125,74 AGTG SA метанол технічний марки А ГОСТ 2222-95 8. ПАТ «Укргазвидобування» 102,62 Petrochemical Sistems LP метанол технічний марки А ГОСТ 2222-95 9. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради 101,07 КП «Теплоенерго» теплопостачання 10. ПАТ «Сумихімпром» 110,55 ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» Вапно негашене 2-го сорту

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