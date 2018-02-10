Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

Слов’янська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №23 (Донецька область) 8 лютого за результатами відкритих торгів замовила підприємцям Маслаковій Ользі Анатоліївні та Шестопаловій Наталії Юріївні оброблених та свіжих овочів на 473 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Ольга Маслакова протягом року поставить консервовані огірки, томати, щавель, лечо та інші оброблені овочі, а також повидло у склі та сухофрукти за 245 тис. грн, а Наталія Шестопалова – фруктів та овочів на майже 207 тис. грн. Закладені у договорах ціни переважно відповідають ринковим з переплатою у 10-30% по окремих позиціях. Дорожче ринку замовили хурму, часник, кріп, петрушку, зелену цибулю.

На одному з тендерів конкурували Маслакова та Шестопалова, на іншому конкуренцію останній склав Євген Рижков.

Вони вдвох, Рижков та Шестопалова, зареєструвались як підприємці у травні 2016 року з різницею у шість днів, і орендують складські приміщення у ТДВ «Нива» за адресою вул. Центральна, 36 у Слов’янську.

І Маслакова, і Шестопалова прописані у Слов’янську. Номер Шестопалової з ЄДР, 0660184408, використовував також підприємець Ярослав Спесівцев, відомий поставками фруктів до Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (м. Святогірськ, Донецька обл.) за цінами, що були вищі від ринкових. Також з 2012 року продукти харчування до «Смарагдового міста» постачав батько Спесівцева – Олександр, який був учасником торгів по закупівлі санаторієм продуктів з трикратною переплатою.

Також, Ярослав Спесівцев використовував мейл belissimo-2010@mail.ru, з яким світився на закупівлях ще один підприємець з числа постачальників «Смарагдового міста» Євген Рижков.

Зауважимо, що контактний номер Рижкова з ЄДР співпадає з найбільш часто використовуваним мобільним Ярослава Спесівцева (0951961833).

Ще один мобільний номер, використовуваний на відкритих торгах Спесівцевим, 0509998100, на левовій частині публічних закупівель прописувала як зв’язковий Ольга Маслакова.

У тендерній документації замовник додав зразки довідок: «Тендерна пропозиція» та «Довідка про наявність в Учасника автомобілів, складських приміщень», тобто, усі інші документи учасників мали різнитися.

Натомість, підприємці подали ряд аналогічно побудованих довідок, структурно та змістовно. Наприклад, щодо штатного розпису.

Додамо, Ольга Маслакова відмітилась у 2014 році, коли отримала замовлення на поставку картоплі для Санаторно-оздоровчого комплексу «Перлина Донеччини» (м. Святогірськ Донецької області) за ціною 10 грн/кг, що вдвічі перевищувала роздрібні.

Протягом 2017 року Маслакова отримала замовлень від бюджетників на майже 10,7 млн грн. Наталія Шестопалова торік підписала договорів на суму 9,15 млн грн.

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