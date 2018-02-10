НОВИНИ

10.02.2018

Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

«Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

09.02.2018

Онищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонів

Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

Тюремники купили харчів на чверть мільярда з переплатою до 40%

АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

«Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»

Уряд Гройсмана закуповується дорогими авто всупереч постанові уряду Гройсмана про економію

08.02.2018

ДУСя Порошенка попри обіцянки економити і розпродати майно збільшила свій бюджет в 2,5 рази

Краматорці розіграли чверть мільйона на соках для освітян (документи)

Суд повертає у комунальну власність гектар землі на березі Дніпра неподалік від голови СБУ

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

«Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

10 Лютого 2018

ЛКП «Львівавтодор» 6 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешн» реконструкцію вулиці Замарстинівської за 84,48 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До осені 2019 року реконструюють ділянку від вулиці Гайдамацької до вулиці Торф’яної довжиною 1 км з улаштуванням колій та контактної мережі трамваю, водо-, електро- і газопостачання, освітлення, каналізації тощо. Гарантійний строк складає десять років.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Передбачено забезпечення виконання договору 5%. На заробітну плату піде 2,93 млн грн., тобто 3% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 909 тис грн.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 90,11 млн грн.

Фірмою «Онур Конструкціон Інтернешнл» володіють Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах.

Дорожчими конкурентами були ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» і ТОВ «Автомагістраль-Південь», які не знижували ціни на торгах.

Дешевші на 1-2 тис грн. ТОВ «Укртунельбуд» і ТОВ «Гарантспецбуд Лтд» відхилили.

Найдешевший «Укртунельбуд» відхилили за аналогічний договір із власним засновником – Концерном «Київпідземшляхбуд», довідку про залучення субпідрядником ТОВ «Гарантспецбуд-Захід» із кодом ЄДРПОУ того ж «Гарантспецбуд Лтд» та наявність податкового боргу на 25 жовтня.

Наступний за ціною «Гарантспецбуд Лтд» відхилили за довідку про залучення субпідрядником того ж «Укртунельбуду», нестачу досвіду влаштування дорожнього покриття, водо- і газопостачання, каналізації та трамвайних колій та аналогічний договір із фірмою «Гарантспецбуд-Захід», директором якої у відповідній довідці був зазначений Андрій Кухтицький – засновник і керівник самого «Гарантспецбуд Лтд».

Нагадаємо, «Укртунельбуд» поскаржився в АМКУ. Адмінколегія визнала його відхилення неправомірним у тому числі через те, що замовник не довів наявність у скаржника податкового боргу на 12 жовтня (дата довідки), 27 жовтня (завантаження пропозиції), 30 жовтня (розкриття пропозицій) або ж 1 листопада (відхилення). При повторній оцінці комунальники знову відхилили «Укртунельбуд», пославшись на лист ДФС, у якому було сказано, що 12 жовтня борг фірми складав 356 тис грн., а 1 листопада – 497 тис грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів
07 Лютого 2018

Тонкощі тендерів «Борисполя»
31 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.02.2018

Донецьк Слов’янська школа роздала півмільйона за овочі товариським підприємцям

Запоріжжя АМКУ підтвердив інформацію про розіграш тендеру від Запорізької ОДА на підтримку ГОшок

Львів «Онур» за 84 мільйони відремонтує кілометр вулиці у Львові з мережами і трамвайною лінією

09.02.2018

Полтава Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Київ Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

Харків У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

Рівне АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

І-Франк Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

Київ «Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»

08.02.2018

Донецьк Краматорці розіграли чверть мільйона на соках для освітян (документи)

Київ Суд повертає у комунальну власність гектар землі на березі Дніпра неподалік від голови СБУ

Дніпро «Прокладка» натендерила вже півтора мільярди в «ОГХК», узявши чергові 304 мільйони в Вільногірську

Луганськ Сєвєродонецька ТЕЦ замовила новачку з Дніпра їдкого натру у півтори рази дорожче ринку

Київ «Прокладка» за третину мільярда зведе житло біля Відрадного дешевше прайсу Мінрегіонрозвитку

07.02.2018

Львів Бізнесмену, який піарив мера Трускавця, дозволили будівництво у зоні санітарної охорони мінеральних джерел

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ