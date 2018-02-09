У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

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09 Лютого 2018

Учасником тендерів дев’яти районних управлінь освіти Харкова щодо закупівлі послуг їдалень в школах були пов’язані між собою КП «Комбінат дитячого харчування» та ТОВ «Надія-92». При цьому останнє вказує власником людину, яка вже померла.

Про це йдеться в розслідуванні Вадима Поньки для проекту «Викривач».

В кінці січня райуправління освіти провели закупівлю послуг з харчування учнів шкіл, загальна вартість яких склала понад 100 млн грн. До торгів через недоліки з тендерною документацію організатори не допустили литовське ТОВ «Понтем.уа» а АМКУ відхилив скаргу фірми через те, що вона не оскаржувала можливу дискримінаційність умов тендеру до його початку.

Таким чином, до аукціону допустили комунальне «Комбінат дитячого харчування» і приватне «Надія-92». Переможцем торгів стало перше підприємство.

На момент проведення аукціону «Надія-92» мала в реєстрі інформацію про власника, яка не відповідала дійсності. За даними розслідування, вказана власником фірми Уляна Олексенко померла восени. Після цього її квартира була подарована керівнику конкурента на тендері – Надії Тимофєєвій. Саме остання раніше була власницею та керівником «Надія-92», поки не перейшла працювати в комунальне підприємство.

Від «Наших грошей»

З 2008 року «Надія-92» виграла торгів на 123,73 млн грн., усі, крім одного дрібного, замовлення фірма отримала від «Комбінат дитячого харчування». Крім того, в останні роки «Надія-92 була єдиним конкурентом «Комбінат дитячого харчування»  на торгах з закупівлі послуг харчування в школи Харкова, і незмінно їх програвала.

Також 15 січня комунальне підприємство уклало угоду з ТОВ «Надія-92» на постачання молока протягом 2018 року на суму 10,66 млн.грн. Згідно договору протягом року планується в перші класи шкіл Харкова поставити 1973770 пакетика молока по 0,18 літра, жирністю 2,6%. Вартість одного пакетика складе 5,4 грн. 1 літр молока таким чином буде коштувати 30 грн.

Лише у Харкові закупають фасоване молоко у маленькі пакетики по 0,18 літра. В інших містах України, молоко закупають оптом й ціну виставляють за літр.

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