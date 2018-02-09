НОВИНИ

09.02.2018

Онищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонів

Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

Тюремники купили харчів на чверть мільярда з переплатою до 40%

АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

«Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»

Уряд Гройсмана закуповується дорогими авто всупереч постанові уряду Гройсмана про економію

08.02.2018

ДУСя Порошенка попри обіцянки економити і розпродати майно збільшила свій бюджет в 2,5 рази

Краматорці розіграли чверть мільйона на соках для освітян (документи)

Суд повертає у комунальну власність гектар землі на березі Дніпра неподалік від голови СБУ

«Прокладка» натендерила вже півтора мільярди в «ОГХК», узявши чергові 304 мільйони в Вільногірську

Сєвєродонецька ТЕЦ замовила новачку з Дніпра їдкого натру у півтори рази дорожче ринку

«Укрзалізниця» за 96 мільйонів накупила вагонних кондиціонерів по 384 тисячі

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Онищенко: закриття справ проти Злочевського було узгоджено з Порошенком і Кононенком за $100 мільйонів

09 Лютого 2018

Проблеми з правоохоронцями України у Злочевського закінчились через місяць після зустрічі з Кононенком у віденському кафе в грудні 2016 року

Біглий народний депутат  Олександр Онищенко стверджує що колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський заплатив за закриття проти нього кримінальної справи та розблокування активів в Україні $100 млн.

Запис інтерв’ю з Онищенком був оприлюднений в програмі «Що це було» з Дмитром Гнапом та Олексою Шалайським.

В інтерв’ю, яке датоване 2016 роком, Онищенко стверджував, що закриття справи Злочевського було узгоджено особисто з президентом Петром Порошенком та першим заступником парламентської фракції «БПП «Солідарність» Ігорем Кононенком. Останній, за словами Онищенка літав в Абу-Дабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів- «НГ») на переговори зі Злочевським.

«І мені Злочевський жалівся: «Ти уявляєш, ось Кононенко літає, я його прошу, там гроші отримують, нічого не роблять, їм вигідно щоб я сидів десь вдалині і по мільйончику в місяць з мене брати і не пускати мене. Я хочу глобально все вирішити, щоб справу закрили , щоб я міг нормально повернутися. Тому я пропоную їм велику суму. $50 мільйонів, я вважаю, дуже добре» – процитував Злочевського Онищенко.

За його словами, Злочевський спочатку пропонував $50 млн кешем, але загальна сума зросла до $100 млн. Після виплати першої частки, робота частини активів Злочевського була розблокована.

Нагадаємо, після зміни влади в 2014 році Злочевський переховувався за кордоном, а Генеральна прокуратура звинувачувала його в незаконному збагаченні та відмиванню коштів.

Ніна Южаніна (крайня ліворуч), віце-преємр Володимир Кістіон та Микола Злочевський (в малиновому піджаку) на “відбілювальному” форумі Злочевського влітку 2017 року.

У січні 2017 року «Burisma повідомила про закриття всіх кримінальних справи проти групи та її президента Микола Злочевського. В компанії пояснили, що «це результат взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури та Burisma Group». За даними компанії в результаті перевірки її роботи було доплачено 180 млн грн. податкових платежів.

Це відбулось через місяць після того, як відвідувачі одного з кафе Відня зафіксували зустріч Злочевського і Кононенка.

Паралельно Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла судові справи про анулювання спецдозволів газовим компанія Злочевського ПП «Парі», ТОВ «Надрагаз» та ТОВ «Техноресурс» через невчасно подані позови. Також САП закрило свою справу проти Злочевського через те, що НАБУ не вдалось зібрати доказовий матеріал.

Влітку 2017 року компанія «Burisma» організувала в Монако енергетичний форум за участі Злочевського, на захід прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат (БПП) Ніна Южанін

1 лютого стало відомо про повернення Миколи Злочевського в Україну.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , , ,

НАШІ БЛОГИ

В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів
07 Лютого 2018

Тонкощі тендерів «Борисполя»
31 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.02.2018

Полтава Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Київ Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

Харків У Харкові тендери на харчування дітлахів розігрують через фірму з мертвим власником

Рівне АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

І-Франк Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

Київ «Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»

08.02.2018

Донецьк Краматорці розіграли чверть мільйона на соках для освітян (документи)

Київ Суд повертає у комунальну власність гектар землі на березі Дніпра неподалік від голови СБУ

Дніпро «Прокладка» натендерила вже півтора мільярди в «ОГХК», узявши чергові 304 мільйони в Вільногірську

Луганськ Сєвєродонецька ТЕЦ замовила новачку з Дніпра їдкого натру у півтори рази дорожче ринку

Київ «Прокладка» за третину мільярда зведе житло біля Відрадного дешевше прайсу Мінрегіонрозвитку

07.02.2018

Львів Бізнесмену, який піарив мера Трускавця, дозволили будівництво у зоні санітарної охорони мінеральних джерел

Дніпро Мішалов програв партнеру водоканалівця 149 мільйонів на коштовний ремонт стадіону в Дніпрі

Луганськ Луганське КЕВ замовляє пов’язаним підприємцям дрова дорожче від сусідів

Київ 80-річна матір чиновника з Оболонської РДА купила три квартири і землю навпроти парку Дружби народів

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ