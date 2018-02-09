Міноборони не переконало суддю, що «микитасям» треба заборонити будувати «Чарівне місто»

Суддя Господарського суду Києва Олена Чинчин не задовольнила заяву Міноборони про заборону Установі «28 управління начальника робіт» («28 УНР») та ТОВ «Фортабуд» вчиняти будь-які дії, зокрема продовжувати будівництво житлового комплексу «Чарівне місто» по вул. Бориспільська, 18 у Дарницькому районі Києва. Про це йдеться в ухвалі суду від 26 січня.

На початку 2017 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтересах МО звернувся до суду, щоб визнати недійсною угоду між підпорядкованим Міноборони «28 УНР» та «Фортабуд» про будівництво приватною фірмою житлового комплексу на земельній ділянці площею 12,24 га у Києві, вважаючи договір незаконним. Згідно з угодою, «Фортабуд» мав збудувати житлові багатоповерхівки на землі «28 УНР» і віддати 6% військовим.

Госпсуд Києва став на сторону позивача (перед цим рішенням розгляд справи багато разів переносився, оскільки сторону готували мирову угоду), апеляцію Генпрокуратура та Міноборони програли, а касація направила справу на новий розгляд.

Розглядаючи заяву Міноборони про забезпечення позову, суддя звернула увагу, що предметом позову у даній справі є визнання правочину недійсним. В той же час МО просить забезпечити позов, заборонивши Установі «28 УНР» та «Фортабуд» вчиняти будь-які дії на підставі спірного договору. Зокрема, продовжувати будівництво ЖК, реєструвати права, укладати угоди, залучати інвесторів та інше. На думку суду, такі заходи є неспіврозмірними із вимогами позивача, враховуючи майнові наслідки щодо заборони здійснювати «28 УНР» та «Фортабудом» певні дії.

Крім того, суд дійшов висновку, що Міноборони не надало жодних належних та достовірних доказів, які б підтверджували, що забудовник у теперішній час здійснює будівництва житлового комплексу по вул. Бориспільська, 18. А інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суд такими доказами не вважає. В результаті суд відмовив у задоволенні заяви.

Водночас, на сайті ЖК «Чарівне місто» вказано, що хід будівництва можна контролювати online. Останні фото оновлення щодо зведення житлового комплексу датовані 6.02.2018 та 25.01.2018, а судове рішення було прийнято 26 січня, тобто на наступний день передостаннього оновлення.

Засновниками «Фортабуд» є Роман Вербовий та ТОВ «Дарницяжитлобуд», власниками останньої є Олена Лєпєхова та Василь Шомонка. «Фортабуд» створена в жовтні 2015 року, з початку минулого року її очолює Вікторія Гречана.

ЖК «Чарівне місто» є в переліку проектів з доступного житла Державної будівельної корпорації «Укрбуд». Але офіційно генпідрядник, проектувальник, девелопер та фірма-забудовник в цьому проекті приватні.

Так, генпідрядником є ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс», яке записане на белізьку «Ніретта бізнес лтд», проектуальник цього житлового комплексу – ТОВ «Укрбуд девелопмент». Ця компанія записана на англійську «Базерт дівелопмент елелпі», підписант Сергій Якусевич, директором фірми є Олег Майборода. Він багато років працював разом з членами родини Максима Микитася – екс-президента держкорпорації «Укрбуд», нардепа з фракції «Воля народу». Микитась в декларації вказав, що є бенефіціаром «Укрбуд девелопмент».

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