НОВИНИ

09.02.2018

Тюремники купили харчів на чверть мільярда з переплатою до 40%

АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

«Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»

Уряд Гройсмана закуповується дорогими авто всупереч постанові уряду Гройсмана про економію

08.02.2018

ДУСя Порошенка попри обіцянки економити і розпродати майно збільшила свій бюджет в 2,5 рази

Краматорці розіграли чверть мільйона на соках для освітян (документи)

Суд повертає у комунальну власність гектар землі на березі Дніпра неподалік від голови СБУ

«Прокладка» натендерила вже півтора мільярди в «ОГХК», узявши чергові 304 мільйони в Вільногірську

Сєвєродонецька ТЕЦ замовила новачку з Дніпра їдкого натру у півтори рази дорожче ринку

«Укрзалізниця» за 96 мільйонів накупила вагонних кондиціонерів по 384 тисячі

Уряд Гройсмана затвердив мільярдну відмову від «європейських» цементобетонних доріг

Кабмін купив люкс-мікроавтобуси «Фольксваген» по 2 мільйони та «Шкоди» по мільйону, порушивши урядову заборону

«Прокладка» за третину мільярда зведе житло біля Відрадного дешевше прайсу Мінрегіонрозвитку

07.02.2018

В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

09 Лютого 2018

Антимонопольний комітет України скасував рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «Свій лад» та ФОП Олена Лисенка, які хотіли взяти участь в аукціоні щодо прибирання Рівного, організованого управлінням житлово-комунального господарства (УЖКГ) виконкому Рівненської міськради. Про це написала Анна Калаур «У четвертій владі».

У грудні 2017 року управління ЖКГ оголосило тендер на очищення, оброблення та утримання в належному стані вулиць, проїздів та майданів в місті Рівне. Очікувана вартість 62,70 млн грн. На тендер прийшли чотири учасники: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління (ШЕУ) автодоріг, Рівненський облавтодор, ФОП Олена Лисенко з Черкас та черкаське ТОВ «Свій лад».

УЖКГ відхилило пропозиції і відповідно не допустило до аукціону  «Свій лад» та ФОП Лисенко. Управління засумнівалося, що в цих учасників вистачить техніки, аби виконувати передбачені роботи. Також була відхилена пропозиція Рівненського облавтодору. Залишився єдиний учасник – ШЕУ. Таким чином УЖКГ мало б заново оголосити тендер. Втім, двоє представників черкаського бізнесу вирішили оскаржувати дії тендерного комітету, звернувшись до АМКУ.

У січні  антимонопольники розглянули скарги, і дійшли висновку, що пропозиції обох черкаських учасників відхилено неправомірно, оскільки організатор не вказав в документації, скільки має бути техніки, а вимагав лише довідку про її наявність у довільній формі, яку скаржники надали. В результаті АМКУ зобов`язав УЖКГ прийняти дві пропозиції і скасувати рішення про відміну торгів.

В громадській ініціативі «За чесний тендер» вважають, що УЖКГ робило усе, аби не допустити «чужі» фірми, навіть всупереч закону, і сподівалися розіграти тендер між двома рівненськими підприємствами.

«З року в рік цей тендер проводиться, але завжди було відомо, що виграє його ШЕУ, тому ніхто особливо над документами і не заморочувався. До моменту, поки не прийшли реальні конкуренти. А тендерний комітет УЖКГ до цього не був готовий і, нечітко прописавши вимоги в документації, програв», – написали активісти.

Видання також написало, що ФОП Лисенко і «Свій лад» користуються одним сканером для сканування тендерної документації. Крім того, Лисенко орендувала техніку у попередніх тендерах  у підприємств, пов`язаних з юристом ТОВ «Твоє місто» Андрієм Бортником. А за інформацією сайту телерадіокомпанії «ВІККА» юрист «Свій лад» і ФОП Лисенко одна особа  – Андрій Бортник. Тобто не виключено, що черкащани створили ряд суб’єктів господарювання, щоб координувати поведінку та узгоджувати дії у тендерах.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів
07 Лютого 2018

Тонкощі тендерів «Борисполя»
31 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

09.02.2018

Рівне АМКУ повернув конкурентів на тендер на прибирання Рівного за 63 мільйони, викинутих замовником

І-Франк Ще чверть мільярда виграв хазяїн «Буковеля», який монополізував шляховий ремонт на Франківщині

Київ «Богдан» розіграв з дилером 4 мільйони на електромобілі Hyundai Ioniq для «Київавтодору»

08.02.2018

Донецьк Краматорці розіграли чверть мільйона на соках для освітян (документи)

Київ Суд повертає у комунальну власність гектар землі на березі Дніпра неподалік від голови СБУ

Дніпро «Прокладка» натендерила вже півтора мільярди в «ОГХК», узявши чергові 304 мільйони в Вільногірську

Луганськ Сєвєродонецька ТЕЦ замовила новачку з Дніпра їдкого натру у півтори рази дорожче ринку

Київ «Прокладка» за третину мільярда зведе житло біля Відрадного дешевше прайсу Мінрегіонрозвитку

07.02.2018

Львів Бізнесмену, який піарив мера Трускавця, дозволили будівництво у зоні санітарної охорони мінеральних джерел

Дніпро Мішалов програв партнеру водоканалівця 149 мільйонів на коштовний ремонт стадіону в Дніпрі

Луганськ Луганське КЕВ замовляє пов’язаним підприємцям дрова дорожче від сусідів

Київ 80-річна матір чиновника з Оболонської РДА купила три квартири і землю навпроти парку Дружби народів

06.02.2018

Одеса Суд зняв арешт з половини від 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок «Краян»

Харків Кернес дав «аваківцям» 181 мільйон на ремонт будівлі, заставленої у банку росіян, який хотіли купити Фукс і Микитась

Харків Заступник Кернеса отримав долю у фірмі, яка займається ринками Харківщини

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ