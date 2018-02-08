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«Укрзалізниця» за 96 мільйонів накупила вагонних кондиціонерів по 384 тисячі

08 Лютого 2018

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 19 грудня за результатами тендеру уклала дві угоди про закупівлю комплектів системи кондиціювання повітря пасажирських вагонів на загальну суму 95,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Ціна одного комплекту від обох постачальників становить 384 тис грн.

ТОВ «Промтехінновації» Дмитра Мільченка і кандидата в Ірпінську міськраду від «БПП» Артема Півня за 57,56 млн грн. замовили 150 комплектів ВСК-3/9 (СП9900-526.00.00.00СК) виробництва ТОВ «Торговий дім «Стандарт Плюс».

ТОВ фірма «Елекон Лтд» Павла Мізіна, Миколи Даницького і Сергія Гончарука за 38,38 млн грн. поставило 100 комплектів КСКПпв (ЕЛ9900-526.00.00.00СК) свого виробництва.

За даними проекту «Zалізниця без корупції», обидва виробника отримали погодження від «Укрзалізниці» щодо виробництва кондиціонерів для пасажирських вагонів із різницею в один день: «ТД «Стандарт Плюс» – 3 жовтня 2017 року, а «Елекон Лтд» – 4 жовтня 2017 року. Тоді ж було проведено випробування нових кондиціонерів.

Передбачалися дата виготовлення не раніше 2017 року, річний гарантійний строк зберігання, дворічний гарантійний строк експлуатації та забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 5%.

Сума угод на 0,06% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 96,00 млн грн.

Єдиним конкурентом обох переможців було ТОВ «НВК Клімат» Олександра Кібєко та Володимира і Валентини Довгалюків із продукцією того ж «ТД «Стандарт Плюс».

Виробник «ТД «Стандарт-Плюс» із Гостомеля під Києвом зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Євгену Трофімову з Ірпені, директором є Ярослав Мудрик. Також Трофімов співволодіє ТОВ «Київське виробниче об’єднання «Стандарт» і ТОВ «Сео-Трес» із Альфредом Хамiтовим, Лейлою Шіхалієвою та Борисом і Теймуром Донами.

До осені 2016 року «ТД «Стандарт-Плюс» згадувався у кримінальному провадженні як покупець у ТОВ «Метал Сервіс» демонтованого на ДСП «ЧАЕС» радіоактивного металу за заниженими цінами. Слідство вважало, що у подальшому він експортував його у Східну Європу і використовував для виготовлення власної продукції. Відтоді нових ухвал по цій справі у судовому реєстрі не з’являлось.

Нинішню закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер було відмінено після відхилення обох тодішніх потенційних учасників ТОВ «Клімат України Лтд» і ТОВ «Джапан Сервис» за ненадане забезпечення пропозиції та нестачу низки документів.

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