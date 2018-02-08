Суд повертає у комунальну власність гектар землі на березі Дніпра неподалік від голови СБУ

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08 Лютого 2018

Вишгородський районний суд Київської області під головуванням судді Марини Баличевої повернув територіальній громаді міста Вишгород Київської області 1,37 га землі, виведеної у приватну власність на території СТ «Ветеран-3». Про це «Нашим грошам» стало відомо з ухвали за 21 грудня 2017 року.

Ділянки розташовані в одному з найдорожчих місць України – на лівому березі Дніпра на північ від Києва. Навпроти них ділянок на каналі розташований родинний маєток екс-голови КРУ Петра Андрєєва, орендована  ділянка дружини очільника СБУ Василя Грицака Ольги Грицак, недобудований маєток завгоспа поліції Івана Наумова, маєтки генерала міліції Костянтина Сапка, нардепа Ярослава Москаленка, екс-судді Апеляційного суду Київської області Олександра Шевченка, екс-замміністра МВС Олександра Савченка.

Спірні ділянки позначені червоними хрестиками

Суд визнав недійсними пункти рішення Вишгородської міської ради від 29.09.2009 № 29/18 «Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам». А також скасував 12 рішень про реєстрацію права власності на ділянки та присудив забрати землю у приватників. Ще на одну ділянку держакт визнано недійсним. Загальна площа поверненої землі – 1,37 га.

Землю у комунальну власність повернула прокуратура Київської області, яка позивалася до Вишгородської міськради та приватників. Прокурор стверджував, що спірні ділянки розташовані в межах прибережної захисної смуги Дніпра та обвідного каналу Київського водосховища, тобто, є землями водного фонду, про що надав відповідні документи.

Суд дослухався до аргументів правоохоронців, зазначивши, що землі водного фонду в приватну власність передаватися не можуть, і приватники можуть їх лише орендувати. Крім того, у ситуації з ділянками на території “Ветерана-3” порушено порядок зміни цільового призначення земель водного фонду на землі сільськогосподарського призначення. З огляду на все це, суд скасував пункти рішення, яким ділянки видавалися у приватну власність.

Приватники подали апеляцію. Її розгляд було призначено в Апеляційному суді Київської області на 2 лютого. Даних про розгляд у Єдиному реєстрі судових рішень поки немає.

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