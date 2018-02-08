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Сєвєродонецька ТЕЦ замовила новачку з Дніпра їдкого натру у півтори рази дорожче ринку

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ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» 5 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Фауторес» на поставку 100 тонн їдкого технічного натру за 3,54 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість однієї тонни натру виробництва «Дніпроазот» за договором складає 35 420 грн з ПДВ (перевезення вантажу здійснюватиме ТОВ «Продмашстрой»). У договорі сторони зафіксували вимогу щодо масової долі гідроксиду у натрі не менше 45-47%. Не зрозуміло, якого сорту натр у кінцевому рахунку отримає замовник, адже прописані показники задовольняють дві можливі норми для даної марки: перший сорт (не менше 44%), вищий сорт (не менше 46%).

Два місяці тому, в кінці листопада 2017 року, ПАТ «Центренерго» замовив їдкий натр 1 сорту з масовою долею гідроксиду не менше 44% за ціною 22 500 грн за тонну. Орієнтовно за стільки ж продають технічний натр на ринку.

У якості попереднього досвіду «Фауторес» повідомило про виконання договір для приватних компаній ТОВ «Аессіл-Україна» та ТОВ «Квартал».

Одноосібним власником та керівником ТОВ «Фауторес» є Дмитро Солоненко з Дніпра. Компанія зі статутним фондом 2 тис. грн зареєстрована у його дніпровській квартирі.

Контактний номер «Фауторесу», 0563752257, використовує як зв’язковий ТОВ «АМП Компані» Олексія Пихтіна. Саме ця компанія прийшла на попередні торги із закупівлі їдкого натру Сєверодонецькою ТЕЦ, які були відмінені через відхилення дешевшої пропозиції «Фауторесу» в результаті ненадання фірмою календарного графіка поставки продукції.

У свою чергу, «Фауторес» склав конкуренцію «АМП Компані» на закупівлі «Придніпровською залізницею» робіт з технічного переоснащення вартістю 1,36 млн грн.

За даними «Прозорро», це перше замовлення компанії «Фауторес» на публічних закупівлях.

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