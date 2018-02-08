«Прокладка» за третину мільярда зведе житло біля Відрадного дешевше прайсу Мінрегіонрозвитку

КП «Спецжитлофонд» 6 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж» реконструкцію виробничо-складської бази та будівництво житлового будинку (ІІ черга) за 378,76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Йдеться про ЖК «Рідне місто» по вул. Качалова, 40 у Солом’янському районі за 3-5 км від аеропорту «Жуляни». До травня 2020 р. влаштують котлован, плитний ростверк і палі, зведуть п’ять секцій житла на 771 квартиру (дві – на 18 поверхів і три – на 24 поверхи), влаштують пандуси, зовнішні мережі, освітлення і проїзди, благоустроять та озеленять територію, а також перенесуть електромережі.

Загальна площа квартир становить 38 319 кв. м. Тобто будівництво коштує 9 884 грн. за «квадрат». Восени 2017 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла для Києві на рівні 12 586 грн., що на 27% дорожче.

Субпідрядниками будуть ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (більше 20%), ТОВ «Смарт Солюшнз Груп» і ТОВ «Україно-європейська будівельна група» (разом менше 20% ціни угоди).

За підсумковою відомістю ресурсів, бетон В25 P4 F200 коштує 1 400 грн./куб. м, як і більшість інших видів (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). На ринку його можна знайти дещо дешевше – 1 281 грн./куб. м.

Гарячекатана арматурна сталь обійдеться у 16 тис грн./т, що відповідає ринку, а каркас – у 19-20 тис грн./т.

Газоблоки 100, 250, 300 коштують 1 200 грн./куб. м. В інтернет-магазинах газоблоки Стоунлайт можна знайти по 1 135 грн./куб. м, а Аерок – по 1 330 грн./куб. м.

Мінеральна вата Rockwool різної товщини придбали по 1 400 грн./куб. м.

Металопластикові віконні блоки замовили по 1 820 грн./кв. м.

Ціни піску, щебеню, асфальтобетону і керамічної плитки не перевищують ринковий рівень, а суміш Ceresit CT 180 за 4,03 грн./кг дешевша від ринку та інших тендерів.

На заробітну плату піде 34,92 млн грн., тобто 9% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 8,58 млн грн.

Ціна угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 416,22 млн грн.

Нині «Спецжитлофонд» очолює депутат Київради від «БПП» Володимир Шарій.

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником ТОВ »Еко-Буд-Трейд». Нинішній власник цієї фірми – колишній кандидат в депутати Київради від БПП Максим Половко – через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Нині фірма-переможець «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р. йшов у Київраду від партії ВО «Батьківщина». Він також володіє ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»).

Усього «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. виграло тендерів на 1,60 млрд грн.

Єдиним конкурентом не вперше було ТОВ «Скайбуд груп» Олександра Безкровного з м. Миронівка на Київщині. Директором є Володимир Васильович Філончук, який народився 13 вересня 1963 р. Особа з такими ПІБ володіє квартирою з першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Валерієм Васильовичем Філончуком, народженим того ж дня.

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