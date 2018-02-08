«Прокладка» натендерила вже півтора мільярди в «ОГХК», узявши чергові 304 мільйони в Вільногірську

Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 6 лютого за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Імекс Мінералс» про розробку гірничої маси на 304,20 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили розробку орієнтовно 7,80 млн куб. м гірничої маси з перевезенням на відстань 2,5 км за ціною 39 грн. за кубометр.

Протягом 2017 р. аналогічні послуги від цієї фірми коштували стільки ж, а у травні 2016 р. – 29,70 грн. за кубометр, тобто на чверть дешевше.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 319,80 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром столичної «Імекс Мінералс» зі статутним капіталом 1 тис грн. значиться криворожець Віталій Кравченко, який керує нею із травня 2017 р. Раніше засновником був Олексій Бондаренко із с. Чайки під Києвом, а зараз у держреєстрі взагалі не зазначено засновника цієї фірми.

За словами нині відстороненого керівника ОГХК Руслана Журила, це інжинірингова компанія, що шукає і наймає субпідрядників. Вона була створена наприкінці 2014 р., коли Журило очолив ОГХК. Відтоді фірма отримала підрядів філій «Вільногірський ГМК» та «Іршанський ГЗК» на 1,51 млрд грн.

Нагадаємо, Генпрокуратура у вересні 2015 р. порушила кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин службовими особами ОГХК. Слідство отримало дозвіл суду на вилучення документів ОГХК та її контрагентів, у тому числі «Імекс Мінералс».

Єдиним конкурентом було криворізьке ТОВ «Сервіспромресурс» зі статутним капіталом 1 601 грн., яке не вигравало тендерів. Засновниками є Дмитро Гордієнко з Черкащини та Андрій Кушніренко з Кривого Рогу, а керівником – Олександр Євглевський.

За даними «YouControl», у 2016 р. партнерами Гордієнка були Тетяна Лівшиць і Артем Калугін.

Що до останнього, то людина з таким прізвищем – Олександр Калугін – керує фірмою, яка була єдиним конкурентом «Імекс Мінералс» на торішньому аналогічному тендері. Мова йде про ТОВ «Етар» Анатолія Федорчука, яке принаймні до 2014 р. належало Олександру Пасічнику, нинішньому депутату Криворізької міськради від «БПП «Солідарність». Потім, згідно декларації за 2016 р., Пасічник перейшов на посаду економіста цієї фірми.

Лівшиць володіє ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування» з Ігорем Царильником, Жанною Калугіною та Наталею Пасічник – дружиною Олександра Пасічника.

Гордієнко разом з Іваном Грозним і Миколою Рябіним володіє ТОВ «НДПІ «Механобрчермет», яке теж підігравало переможцю на тендері ОГХК.

Крім того, Куршніренку належать ТОВ «Європейські вапняки» і ТОВ «Терра-КР».

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