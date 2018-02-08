Кабмін купив люкс-мікроавтобуси «Фольксваген» по 2 мільйони та «Шкоди» по мільйону, порушивши урядову заборону

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Автопідприємство Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України 19 грудня за результатами тендеру уклало три угоди про закупівлю автомобілів 2017 року випуску на загальну суму 22,13 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Виробник продає цю модель у такій комплектації 2017 р. в. по 864 тис грн. Із пакетом Comfort на сайті продаються лише автівки 2018 р. в, причому на пакет припадає 54 тис грн. Таким чином, автомобіль 2017 р. в. із пакетом коштував би 918 тис грн. Отже, зимова гума, килимки, дорожній набір і доплата за колір «металік» могли обійтись у 78 тис грн.
Автомобілі мають задній парктронік, круїз-контроль, клімат-контроль тощо.
У жовтні ДП «Одеський морський торговельний порт» купило такий на 8% дешевше – за 1,92 млн грн. Нині Volkswagen Alpen продають орієнтовно по 2,04-2,14 млн грн.
Мікроавтобуси мають подушки безпеки в кабіні й салоні, багатофункціональний дисплей Premium, шкіряне оздоблення керма, голосове керування, електричне відкриття задніх, правих і лівих дверей салону, круїз-контроль, мультифункціональний стіл у салоні, підігрів сидінь у кабіні, передній і задній парктроніки з камерою заднього ходу, трьохзонний кондиціонер з антиалергенним фільтром, мультимедійну систему і так далі.
Нині салони продають їх по 735–746 тис грн. зі знижкою і по 785–796 тис грн. без знижки.
Автомобілі мають подушки безпеки в кабіні, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, задній парктронік із камерою заднього ходу, бортовий комп’ютер тощо.
Сума угод на 7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 24,62 млн грн.
Єдиним конкурентом першої фірми було ТОВ «Автомобільний дім «Галич-Авто», із другою змагались ТОВ «КарпатиАвтоцентр» і ТОВ «Автодом Харків», а третя перемогла тільки ПрАТ «Алеко-Сервіс».
Нагадаємо, досі діє урядова постанова про граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, останні зміни в яку вносились у серпні 2017 року. Цим документом передбачено, що для обслуговування членів Кабінету міністрів і Адміністрації президента можна купуати легкові автомобілі не дорожче від 500 тисяч гривень.
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