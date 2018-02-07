В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів

Два роки тому в Україну зайшла литовська компанія «Pontem», яка спеціалізується на харчуванні дітей у навчальних закладах. Вона контролює половину ринку в своїй країні, також злилась з великою польською компанією, тобто мова йде не про аби кого. Що і підтвердив президент України Петро Порошенко, дозволивши собі в присутності президента Литви Далі Грибаускайте кілька місяців тому похвалити «понтемівців». Мовляв, за два роки роботи в Україні зуміли налагодити систему якісного харчування в Україні.

Однак, згідно зі спостереженнями «Наших грошей», все не так безхмарно, як це виглядає у викладенні автора безсмертного хіта про 144 реформи.

«Понтем.Уа» дійсно має зо два десятки підрядів майже виключно на харчування київських школярів. Але в регіонах варяги зустріли шалений спротив. Полтава, Харків… І ось свіжа історія з Дніпра.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради у листопаді оголосив тендер на харчування школярів міста протягом 2018 року очікуваною вартістю 310,04 млн грн.

І всі дороги знову привели в АМКУ.

Першим на початку грудня поскаржився підприємець Баклаєнко Д.І. Він, зокрема, оскаржив норму про підтвердження 5-річного надання послуг харчування з підтвердженням «успішного та позитивного досвіду» від контрагентів.

АМКУ не побачив у цьому проблеми.

Потім скаргу на ці ж 5 років досвіду в іншому формулюванні подав «Понтем.уа». І АМКУ задовольнив її, поставивши вимогу замовнику «внести відповідні зміни до тексту тендерної документації» (ТД).

«Відповідними змінами» виявилось зменшення вимог щодо досвіду – з 5 до 3 років. Для литовського бізнесмена Ірмантаса Норкуса, який відкрив юробличчя в Україні у 2016 році, це рішення нічого кардинально не змінило. Хоча чим досвід роботи у 2015 році відрізняється від роботи у 2016 році – геть не зрозуміло з будь-якої точки зору. Тому полетіла чергова скарга.

І не одна.

Литовці вчитались у вимоги дніпровців в частині самого харчування і ось що побачили.

В одному місці ТД замовник вказав, що «виконавець несе відповідальність за якість харчування, а також за відповідність їх меню із суворим дотриманням вимог постанови КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

А в іншому місці ТД замовник надав «Орієнтовне меню», яке абсолютно не відповідає вимогам урядової постанови, якою сам же замовник суворо-пресуворо зобов’язав виконавців керуватись.

Наприклад, при щоденній нормі молока 350-400 грамів для різних школярів, в «Орієнтовному меню» на понеділок та п’ятницю молока немає взагалі. Або при нормі хлібу 150-170 грамів – видається 70-100 грамів.

В «Орієнтовному меню» для 1-4 класу взагалі відсутнє надання фруктів та соків, какао і киселів, сиру та яєць. Туди взагалі заклали лише 15-35% від урядових норм за різними видами їжі.

Також литовці не зрозуміли дніпровського креативу у вигадуванні страв. Наприклад, «запіканка сирна круп’яна».

«Так сирна чи круп’яна? – дивуються «понтемівці». – Вартість сиру і крупи дуже відрізняється, до того ж заміна передбачена додатком постанови КМУ №1591».

Або ще: «Омлет варений» – страва відсутня у наведеній Замовником нормативній літературі, правильно «Омлет паровий». Можливо Замовник мав іншу страву на думці?»

І щоб не гадати, подали скаргу в АМКУ і на це. Бо незрозуміло зрештою як рахувати вартість своєї пропозиції – по «Орієнтовному меню» чи урядовим вимогам?

Справа в тім, що ось ця суперечлива вимога суворого дотримання постанови КМУ для недобросовісного замовника може стати зброєю для розправи з неугодним постачальником, який відмовляється «відкатувати» з тендерного підряду.

– Хлопці, а де наші 10%? – Ви здуріли? Ми з Євросоюзу, у нас комплаєнс і форензік! – Ага, ок. Ну тоді що ви там привезли? – Ну як ви і вказали в «Орієнтовному меню» – ось 30% яйця, 24% риби, 35%. А оскільки сьогодні понеділок, то молока не привезли. Все як ви і хотіли. – Нічого собі! А кому було сказано суворо дотримуватись вимог КМУ? Де там про «по понєдєльнікам нє падайом»?! – Так ви ж самі «Орієнтовне меню»… – Ви що, погано читаєте українською? «…меню із суворим дотриманням вимог постанови КМУ від 22.11.2004 №1591»! Що не зрозуміло? І де варений омлет? І чого крупи засипав у запіканку? – Так ви ж… – Ясно. З тебе штраф. Скільки там у ТД було – 20% плюс пеня?

В цьому місці для будь-якого виконавця настає остання точка біфуркації: або 20% штрафу, або десятина готівкою у конверті.

І щоб такого не трапилось – литовці пішли в АМКУ оскаржувати дискримінацію.

Але вони не врахували з ким мають справу. Це ж Україна.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради відразу після подання «Понтемом» скарги на великий тендер оголосив ще 380(триста вісімдесят!) процедур на очікувану суму 465,61 млн грн. по тому саме коду «55320000-9 — Послуги з організації харчування» з абсолютно ідентичними вимогами щодо 3-річного досвіду та вимог з подвійним дном.

І спробуй оскаржити їх усі, якщо вартість скарги в АМКУ становить 5 тисяч гривень. Множимо і отримуємо 1,9 млн грн, які «Понтем» має викласти тут і зараз, щоб припинити знущання у промислових масштабах. Європейці у січні потянули лише 40 скарг, чим за даними АМКУ і так встановили рекорд місяця по кількості скарг по всій Україні.

До того ж не факт, що на цьому баталії припиняться, оскільки судячи з затятості підлеглих Бориса Філатова – вони абсолютно не збираються допускати до конкурсу випадкових птахів. По одній з «дроблених» і неоскаржених процедур «Понтем» вже відхилили саме через претензії до досвіду. А перемогу отримало ТОВ «Контракт продрезерв 5» з дорожчою від відхилених литовців пропозицією. Це один з намолених роками постачальників Дніпропетровської області і Дніпра, який годує так, як вміє. Нагадаємо, що «Наші гроші» ще за часів Януковича писали про досвід цього годувальника:

«Відомо про скандал довкола харчування школярів в у Новомосковську (Дніпропетровська обл.). Тендери міського управління освіти компанія почала вигравати у 2012 р. І у перший же рік, як повідомляли місцеві ЗМІ, освітяни заявили, що фірма годує дітей неякісно, невідповідно до меню, яке було визначене тендерною угодою, а крім того за завищеними цінами. На офіційну претензію фірма відповіла тим, що керується рецептурою 1985 р. Попри скандал фірма отримує від управління замовлення вже третій рік поспіль».

Блог від: Юрій Ніколов

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