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Швейцарський адвокат продав «Укргазвидобуванню» метанол на 45% дорожче від осені

07 Лютого 2018

ПАТ «Укргазвидобування» 5 лютого уклало угоду з компанією «AGTG SA» (Швейцарія) про постачання метилового спирту попередньою вартістю 3,61 млн євро. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За результатами електронних біржових торгах на ТБ «Українська енергетична біржа» протягом року на умовах DAP поставлять 9 025 т технічного метанолу марки А за ГОСТ 2222-95 за попередньою ціною 400 євро за тонну.

У вартість товару включаються митні та транспортні витрати, витрати на пакування, навантаження, отримання сертифікату походження і дозвільної документації.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року «Укргазвидобування» замовило такий метанол іншій фірмі на умовах DAP за попередньою ціною 279 євро за тонну, тобто на 45% дешевше від ціни на лютневих торгах.

За інформацією джерела «Наших грошей» у ДФС, торік російський та білоруський метанол для «Укргазвидобування» на умовах DAP ввозився в Україну по $280-380 за тонну, що на 5-43% дешевше.

Нинішній договір передбачає забезпечення виконання зобов’язань у розмірі 5% та оплату поставленого товару на умовах, які будуть зазначені у майбутніх специфікаціях.

Швейцарську паливну фірму «AGTG SA» з кантону Фрібург із капіталом 100 тис швейцарських франків, яка вперше отримала підряд в Україні, очолює Т’єрі Буну (Thierry Bounous). Цей адвокат володіє женевською юридичною фірмою «Bounous Avocats», а також вказав на сторінці в «LinkedIn», що керує фірмами «Novafirm SA», «Petrus Private Bank Ltd», «Altea Family Office Monaco», «WPS Planning Services DMCC» і «WPS SA».

До жовтні 2016 року «AGTG SA» мала назву «Wattsun Holding SA». Ще раніше ця фірма на чолі з Марселєм Шмідом (Marcel Schmid) знаходилась у Женеві та займалась будівництвом, купівлею, продажем та експлуатацією вітропарків за кордоном, управлінням компаніями, придбанням участі та координацією операцій компаній, продажем продукції, зокрема за кордоном.

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, торік «AGTG SA» ввозила індійський дизель для ТОВ «Газтрим» Олександра Давидкіна і ТОВ «Елемент Нафта» Олександра Тельчарова, а «Елемент Нафта» відправляло їй пшеницю. «Import Genius» повідомляє, що ТОВ «Агротрейдком» Олександра Ніколаєнка теж вивозило для неї пшеницю.

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