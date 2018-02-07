Рідна фірма «журилівців» продала Вільногірському комбінату газу на 149 мільйонів

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Філія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 1 лютого за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Енерджі Трейд Груп» про постачання природного газу на 149,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 15,60 млн куб. м газу по 9 552 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 6% дешевше за лютневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить 10 141 грн. за тисячу кубометрів.

Ціна угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 149,60 млн грн.

ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» не допустили до торгів, бо воно не підтвердило повноваження підписанта і наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Укргазпродакшн», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Раніше «Енерджі Трейд Груп» було записано на Євгена Бугу, на якого записана низка фірм, що мають підряди «ОГХК», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» і ДП «НАЕК «Енергоатом». У перших двох держкомпаніях на керівних посадах працював Руслан Журило, тоді як «Енергоатом» знаходиться під впливом екс-нардепа Миколи Мартиненка. Журило і Мартиненко проходять по одній кримінальній справі НАБУ щодо розкрадань у «СхідГЗК».

Нині «Енерджі трейд груп» зареєстровано на киянина Олексія Бондаренка, директором є Олексій Кравець. Адреса фірми також нова – тепер вона знаходиться у пров. Рильському, 4 у Києві. Будівля раніше належала «Родовід банку», і там був офіс нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Але у 2016 році права на будівлю заявив Василь Данилів – газовий бізнесмен, якого звинувачували в замовленні вбивства ключового свідка у справі про розкрадання коштів у «Родовід-банку».

Усього з 2009 року «Енерджі Трейд Груп» виграла тендерів на 2,29 млрд грн., з яких 2,11 млрд грн. – у «СхідГЗК» та «ОГХК».

Власником дніпровського «Укргазпродакшну» зі статутним капіталом 2 тис грн. є Віталій Анатолійович Катрага з Боярки Київської області. Особа з такими ПІБ була помічником екс-нардепа від ВО «Батьківщина» Ігоря Скосара.

Номер телефону фірми 067 5201919 використовує кіровоградське ТОВ «Екоенергосервіс» Руслана Валерійовича і Тімура Валерійовича Лаврінових. Останній раніше володів нині ліквідованим ТОВ «Теплоенергоконтакт» з Олександрії Кіровоградської області з місцевими жителями Володимиром Медведєвим і Володимиром Самінським та черкащанином Ігорем Береславським.

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