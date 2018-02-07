Луганське КЕВ замовляє пов’язаним підприємцям дрова дорожче від сусідів

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
07 Лютого 2018
Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганська 5 лютого за результатами відкритих торгів уклав шість договорів на поставку дров твердолистяних порід в військові частини Донецької та Луганської областей загальною вартістю 9,23 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Луганське КЕВ запитує в учасників вартість дров, беручи за одиницю вимірювання складометр (1 скл. м = близько 0,75 куб. м). На ринку дрова частіше оцінюють виходячи із вартості кубічного метра. Таким чином, при закладеній у договорах середній вартості складометра 750 грн без ПДВ, вартість кубометра дров становитиме 1000 грн.
У Харкові сьогодні планують 3000 скл. м за ціною 643 грн за складометр без ПДВ. У Дніпрі в очікувану вартість закупівлі заклали ціну дров на рівні не більше 700 грн за складометр.
|Постачальник
|Конкурент на торгах
|Заявлений обсяг, складометр
|Ціна за складометр, грн. без ПДВ
|Сума угоди, млн грн
|Обсяг, конвертований у куб. м
|Ціна за куб. м, грн
|Тімченко Інна Володимирівна
|Зябко Артем Ігорович
|2063
|750
|1,55
|1547,25
|1000
|Тімченко Андрій Володимирович
|Зябко Артем Ігорович
|2062
|753
|1,55
|1546,5
|1004
|Колесников Віталій Анатолійович
|Дмитренко Дмитро Ананійович
|2061
|739
|1,52
|1545,75
|985
|Колесников Віталій Анатолійович
|Ракома Василь Миколайович
|2058
|740
|1,52
|1543,5
|987
|Тімченко Андрій Володимирович
|Ракома Василь Миколайович
|2057
|755
|1,55
|1542,75
|1007
|Коваленко Аліна Юріївна
|Шевченко Антон Сергійович
|2055
|745
|1,53
|1541,25
|993
Ще кілька місяців тому КЕВ Луганська замовляв дрова твердих порід по 650-660 грн за складський метр.
Нагадаємо, з кінця 2016 року КЕВ м. Луганська провело 102 тендери на закупівлю дров твердолистяних, хвойних та змішаних порід. У таблиці нижче подаємо повний перелік підрядників по цих тендерах. Левова частина з них, будучи зареєстрованими на Харківщині, отримували державні замовлення виключно у луганського КЕВ. Щодо змагальності між ФОПами, то протягом року вони ходили на відкриті торги у різних комбінаціях.
|Підприємець*
|Кількість укладених договорів**
|Сумарна вартість угод, млн грн
|Чи отримували замовлення у інших бюджетників, окрім луганського КЕВ
|1
|Скляренко Андрій Васильович
|11
|6,26
|Ні
|2
|Скляренко Ольга Миколаївна
|87
|4,07
|Ні
|3
|Волк Сергій Миколайович
|5
|6,43
|Ні
|4
|Алієва Ельміра Закаріївна
|93
|5,40
|Ні
|5
|Ключко Дмитро Володимирович
|45
|5,06
|Ні
|6
|Ключко Юліана Вікторівна
|168
|3,22
|Ні
|7
|Надрага Ольга Іванівна
|179
|2,77
|Ні
|8
|Д’яченко Іван Максимович
|2
|3,07
|Ні
|9
|Колесников Віталій Анатолійович
|12
|7,84
|Ні
|10
|Дмитренко Дмитро Ананійович
|5
|4,64
|Ні
|11
|Тімченко Інна Володимирівна
|171
|9,13
|Ні
|12
|Тімченко Андрій Володимирович
|12
|8,01
|Ні
|13
|Ракома Василь Миколайович
|38
|5,22
|Ні
|14
|Попов Дмитро Васильович
|2
|2,68
|Так
|15
|Мужичук Олексій Володимирович
|3
|3,72
|Ні
|16
|Дараган Олександр Миколайович
|2
|3,06
|Так
|17
|Шевченко Антон Сергійович
|152
|5,75
|Ні
|18
|Мужичук Іван Володимирович
|4
|5,85
|Ні
|19
|Коваленко Аліна Юріївна
|113
|5,74
|Ні
|20
|Коваленко В’ячеслав Іванович
|4
|6,45
|Ні
|21
|Зябко Артем Ігорович
|74
|4,28
|Ні
|22
|Чудновець Олександр Юрійович
|30
|1,29
|Ні
* Перелік підприємців, які отримували замовлення щодо поставки деревини за даними «Прозорро»
** Кількість укладених договорів включає як угоди по поставці деревини, так і угоди з КЕВ Луганська щодо постачання інших товарів, якщо такі були
Серед згаданих підприємців є п’ять пар, пов’язаних родинними зв’язками (свояки Ключки, брат та сестра Тімченки, брати Мужичуки, а також подружжя Скляренків та Коваленків). Частина підприємців товаришують та комунікують між собою у соціальних мережах. В одній з них, до прикладу, Василь Ракома зазначає, що Дмитро Ключко був його однокласником, а Іван Мужичук зачисляє Ключка до списку найкращих друзів.
Деякі підприємці з числа постачальників луганського КЕВ, в результаті участі у відкритих торгах подавали довідки про виконання аналогічних договорів, укладених між собою. Наприклад, Олександр Чудновець купував лісову продукцію у Андрія Скляренка, а Дмитро Семенов – у Івана Д’яченка.
Також, Іван Мужичук та Ельміра Алієва ходили на торги з довідками з МВС з послідовними номерами (0268976 та 0268977 відповідно), а Дмитро Дмитренко та Сергій Волк на один з осінніх тендерів прийшли з довідками від МВС, виданими в один день та завіреними одним приватним нотаріусом.
Дараган та Попов подавали документи на однакових неформатних листах А4, синхронно використовуючи у їх найменуваннях приставки «1995» та «1995н».
Станом на 6 лютого у системі «Прозорро» в стані активних закупівель перебуває ще 36 тендерів очікуваною вартістю 75,20 млн грн. По частині з них уже розглянуті пропозиції учасників – усі вони входять у перелік підприємців, наведених у таблиці вище.
Керівником КЕВ м. Луганськ із серпня 2017 року є Володимир Мізякін, який до цього працював заступником начальника відділу.
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