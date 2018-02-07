Луганське КЕВ замовляє пов’язаним підприємцям дрова дорожче від сусідів

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганська 5 лютого за результатами відкритих торгів уклав шість договорів на поставку дров твердолистяних порід в військові частини Донецької та Луганської областей загальною вартістю 9,23 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Луганське КЕВ запитує в учасників вартість дров, беручи за одиницю вимірювання складометр (1 скл. м = близько 0,75 куб. м). На ринку дрова частіше оцінюють виходячи із вартості кубічного метра. Таким чином, при закладеній у договорах середній вартості складометра 750 грн без ПДВ, вартість кубометра дров становитиме 1000 грн.

У Харкові сьогодні планують 3000 скл. м за ціною 643 грн за складометр без ПДВ. У Дніпрі в очікувану вартість закупівлі заклали ціну дров на рівні не більше 700 грн за складометр.

Постачальник Конкурент на торгах Заявлений обсяг, складометр Ціна за складометр, грн. без ПДВ

Сума угоди, млн грн Обсяг, конвертований у куб. м Ціна за куб. м, грн Тімченко Інна Володимирівна Зябко Артем Ігорович 2063 750 1,55 1547,25 1000 Тімченко Андрій Володимирович Зябко Артем Ігорович 2062 753 1,55 1546,5 1004 Колесников Віталій Анатолійович Дмитренко Дмитро Ананійович 2061 739 1,52 1545,75 985 Колесников Віталій Анатолійович Ракома Василь Миколайович 2058 740 1,52 1543,5 987 Тімченко Андрій Володимирович Ракома Василь Миколайович 2057 755 1,55 1542,75 1007 Коваленко Аліна Юріївна Шевченко Антон Сергійович 2055 745 1,53 1541,25 993

Ще кілька місяців тому КЕВ Луганська замовляв дрова твердих порід по 650-660 грн за складський метр.

Нагадаємо, з кінця 2016 року КЕВ м. Луганська провело 102 тендери на закупівлю дров твердолистяних, хвойних та змішаних порід. У таблиці нижче подаємо повний перелік підрядників по цих тендерах. Левова частина з них, будучи зареєстрованими на Харківщині, отримували державні замовлення виключно у луганського КЕВ. Щодо змагальності між ФОПами, то протягом року вони ходили на відкриті торги у різних комбінаціях.

Підприємець* Кількість укладених договорів** Сумарна вартість угод, млн грн Чи отримували замовлення у інших бюджетників, окрім луганського КЕВ 1 Скляренко Андрій Васильович 11 6,26 Ні 2 Скляренко Ольга Миколаївна 87 4,07 Ні 3 Волк Сергій Миколайович 5 6,43 Ні 4 Алієва Ельміра Закаріївна 93 5,40 Ні 5 Ключко Дмитро Володимирович 45 5,06 Ні 6 Ключко Юліана Вікторівна 168 3,22 Ні 7 Надрага Ольга Іванівна 179 2,77 Ні 8 Д’яченко Іван Максимович 2 3,07 Ні 9 Колесников Віталій Анатолійович 12 7,84 Ні 10 Дмитренко Дмитро Ананійович 5 4,64 Ні 11 Тімченко Інна Володимирівна 171 9,13 Ні 12 Тімченко Андрій Володимирович 12 8,01 Ні 13 Ракома Василь Миколайович 38 5,22 Ні 14 Попов Дмитро Васильович 2 2,68 Так 15 Мужичук Олексій Володимирович 3 3,72 Ні 16 Дараган Олександр Миколайович 2 3,06 Так 17 Шевченко Антон Сергійович 152 5,75 Ні 18 Мужичук Іван Володимирович 4 5,85 Ні 19 Коваленко Аліна Юріївна 113 5,74 Ні 20 Коваленко В’ячеслав Іванович 4 6,45 Ні 21 Зябко Артем Ігорович 74 4,28 Ні 22 Чудновець Олександр Юрійович 30 1,29 Ні

* Перелік підприємців, які отримували замовлення щодо поставки деревини за даними «Прозорро» ** Кількість укладених договорів включає як угоди по поставці деревини, так і угоди з КЕВ Луганська щодо постачання інших товарів, якщо такі були

Серед згаданих підприємців є п’ять пар, пов’язаних родинними зв’язками (свояки Ключки, брат та сестра Тімченки, брати Мужичуки, а також подружжя Скляренків та Коваленків). Частина підприємців товаришують та комунікують між собою у соціальних мережах. В одній з них, до прикладу, Василь Ракома зазначає, що Дмитро Ключко був його однокласником, а Іван Мужичук зачисляє Ключка до списку найкращих друзів.

Деякі підприємці з числа постачальників луганського КЕВ, в результаті участі у відкритих торгах подавали довідки про виконання аналогічних договорів, укладених між собою. Наприклад, Олександр Чудновець купував лісову продукцію у Андрія Скляренка, а Дмитро Семенов – у Івана Д’яченка.

Також, Іван Мужичук та Ельміра Алієва ходили на торги з довідками з МВС з послідовними номерами (0268976 та 0268977 відповідно), а Дмитро Дмитренко та Сергій Волк на один з осінніх тендерів прийшли з довідками від МВС, виданими в один день та завіреними одним приватним нотаріусом.

Дараган та Попов подавали документи на однакових неформатних листах А4, синхронно використовуючи у їх найменуваннях приставки «1995» та «1995н».

Станом на 6 лютого у системі «Прозорро» в стані активних закупівель перебуває ще 36 тендерів очікуваною вартістю 75,20 млн грн. По частині з них уже розглянуті пропозиції учасників – усі вони входять у перелік підприємців, наведених у таблиці вище.

Керівником КЕВ м. Луганськ із серпня 2017 року є Володимир Мізякін, який до цього працював заступником начальника відділу.

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