Болгарія «не знайшла» бізнесмена, якого Україна розшукує за махінації з метизами на тендерах залізниці

Прокуратура та поліція Болгарії у відповідь на запит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогла знайти власниками групи «Інкомм» Олексія Біленького, якого оголошено в розшук в справі про постачання метисної продукції по завищеним цінам для ДП ​​«Укрзалізничпостач».

Про це пише болгарське видання «Биволъ».

В 2017 році Біленький був оголошений в розшук через Інтерпол, також було встановлене його болгарське громадянство. Влітку того ж року САП звернувся до прокуратура Болгарії про правову допомогу в розшуку Біленького. Поліція, якій доручено було розшукати підозрюваного, за місцем прописки його не знайшла. За можливим реальним місцем проживання бізнесмена не шукали.

Біленький прибув до Болгарії в 2004 і почав працювати структурах російської компанії «Лукойл». За підтримки тодішнього міністра енергетики і енергоресурсів Мирослава Севлієвського Біленький отримав по спрощеній процедурі громадянство Болгарії. Також його називають одним з найбільших спонсорів болгарської діаспори в Україні та людиною з болгарським корінням по материній лінії. Хоча пізніше парламентська комісія ініціювала перевірку законності видачі Біленькому громадянства, але про знайдені порушення не повідомлялося.

З літа 2013 року Біленький інвестував в нерухомість Болгарії, він купив земельні ділянки, житло та птахофабрику.

Останню він купив в той час, коли вже став фігурантом кримінального провадження Національного бюро України про зловживання при держзакупівлях ДП «Укрзалізничпостач».

Підконтрольні Біленькому фірми ТОВ «Хануман» та ТОВ «Інкомм» крім постачання метизної продукції по завищеним цінам були звинувачені в фальсифікації тендерної документації та відмиванні коштів.

Від «Наших грошей»

Влітку 2017 року НАБУ і САП передали у суд справу стосовно кількох високопосадовців «Укрзалізниці» за закупівлю у 2015 році у фірми «Інкомм» метизної продукції по завищеним цінам, яка принесла збитків на 20 млн грн. Слідство також встановило, що до цих оборудок могли бути причетні народний депутат від БПП Валерій Іщенко та радник екс-голови адміністрації президента Бориса Ложкіна Михайло Бейлін.

25 січня Солом’янський райсуд Києва заарештував 17 об’єктів нерухомості, що належать Олексію Біленькому. Детективи підозрюють, що він є кінцевим бенефіціаром низки підприємств, серед яких: ТОВ «Союз-Енерго», ТОВ «Люксвен», ТОВ «Інкомм», ТОВ «Алеварус» і СП «Катрін». Також було встановлено, що крім громадянства Болгарії та прописки в Софії Біленький має зареєстроване місце проживання у Відні (Австрія).

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