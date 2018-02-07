НОВИНИ

07.02.2018

В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів

Бізнесмену, який піарив мера Трускавця, дозволили будівництво у зоні санітарної охорони мінеральних джерел

Рідна фірма «журилівців» продала Вільногірському комбінату газу на 149 мільйонів

Мішалов програв партнеру водоканалівця 149 мільйонів на коштовний ремонт стадіону в Дніпрі

Луганське КЕВ замовляє пов’язаним підприємцям дрова дорожче від сусідів

Розпильникам не вдалось оскаржити тендер на півмільярда по порту Іллічівська, бо АМКУ їх забанив

Фаворов уперше ввійшов в поставки електрики для «Укртрансгазу» на чверть мільярда

80-річна матір чиновника з Оболонської РДА купила три квартири і землю навпроти парку Дружби народів

Швейцарський адвокат продав «Укргазвидобуванню» метанол на 45% дорожче від осені

Болгарія «не знайшла» бізнесмена, якого Україна розшукує за махінації з метизами на тендерах залізниці

06.02.2018

Суд зняв арешт з половини від 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок «Краян»

Кернес дав «аваківцям» 181 мільйон на ремонт будівлі, заставленої у банку росіян, який хотіли купити Фукс і Микитась

«Ощадбанк» таємничо замовив фаворитам серверного обладнання на півмільярда (додано)

Заступник Кернеса отримав долю у фірмі, яка займається ринками Харківщини

АМКУ оштрафував змовників на 1,5 мільйона за розпил 5 мільйонів спортцентру інвалідів

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Бізнесмену, який піарив мера Трускавця, дозволили будівництво у зоні санітарної охорони мінеральних джерел

07 Лютого 2018

Господарський суд Львівської області визнав незаконним та скасував рішення Трускавецької міської ради, яке забороняло ПП «Квітка Полонини» будувати торгівельно-розважальний центр на частині земельної ділянки зі сторони, що примикає до межі першої зони (зони суворого режиму) округу санітарної охорони. Про це написала Дарина Кравець у виданні «Джерела Трускавця».

У 2008 році «Квітка Полонини» придбало дієтичну їдальню площею 1215 кв м у м. Трускавець на вул. Торосевича, 8. У 2013 році підприємство за рішенням сесії місцевої міськради придбало ділянку під будівлею площею 0,25 га. Причому, депутати заборонили забудовувати територію площею 0,05 га зі сторони, що примикає до межі першої зони санітарної охорони мінеральних джерел.

Співвласником ПП «Квітка Полонини» є Віктор Возняк. На місцевих виборах 2015 року він доклав багато зусиль для перемоги свого давнього товариша Андрія Кульчинського. Медійні ресурси Возняка «Алсет» та «Твоє радіо» піарили виключно цього кандидата.

У жовтні 2017 р. «Квітка Полонини» звернулася до відділу містобудування та архітектури міськради із заявою про надання містобудівних умов та обмежень для реконструкції їдальні. Однак фірма отримало відмову через наявність обмеження щодо будівництва, яке планувалося на частині земельної ділянки, що межує з першою санітарною зоною охорони мінеральних джерел.

У листопаді на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла позовна заява від ПП «Квітка Полонини» до Трускавецької міської ради про визнання недійсним пункту рішення сесії, ухваленого у 2013 р., та частини договору купівлі-продажу землі щодо обмежень на частину ділянки.

Під час судового розгляду представник міськради наполягав на застосуванні  строку позовної давності, тривалістю у три роки, який щодо рішення сесії уже минув. Однак суддя розпочав відлік не з моменту прийняття  рішення у 2013 році, а з дня реєстрації цього рішення в Державному земельному кадастрі 05. 12. 2014. І, посилаючись на те, що позивач звернувся з позовом 22. 11. 2017 р., суддя вирішив, що строк позовної давності не пройшов.

Суд позов задовольнив. Міськрада апеляційне оскарження не подавала. Тож 22 січня управління архітектури видало містобудівні умови та обмеження для реконструкції будівлі на вул. Торосевича, 8 під заклад громадського харчування, торгівлі та готельного комплексу. Цим документом дозволено висотність будівлі – 23 м, максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 76%, червоні лінії на вул. Торосевича Генпланом не встановлені. Площа п’ятиповерхової комплексу становитиме 6,2 тис. кв. м, забудова земельної ділянки – майже 80%.

Будівництво розпочнеться найближчим часом. У жовтні минулого року «Квітка Полонини» отримала дозвіл міського відділу Держархбудконтролю для проведення підготовчих робіт.

Від «Наших грошей»:

Крім Возняка, співвласниками ПП «Квітка Полонини» є Ганна Шемеляк та Андрій Артимович, який у 2010 році балотувався до Трускавецької міської ради від Партії регіонів.

Возняк також є співзасновником ТОВ «Старий дуб», колективного виробничо-торгового підприємства Дієтична їдальня «Полонина», ТОВ «Галмаркет», ТОВ «Укрюгінвест», ТОВ «Альфа-У», ТОВ «Телерадіокомпанія ТРТ», ТОВ «Алсет плюс», ГО «Франкофест».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

В Дніпрі мають годуватись лише дніпровські, або школярі в заручниках у патріотів
07 Лютого 2018

Тонкощі тендерів «Борисполя»
31 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

07.02.2018

Львів Бізнесмену, який піарив мера Трускавця, дозволили будівництво у зоні санітарної охорони мінеральних джерел

Дніпро Мішалов програв партнеру водоканалівця 149 мільйонів на коштовний ремонт стадіону в Дніпрі

Луганськ Луганське КЕВ замовляє пов’язаним підприємцям дрова дорожче від сусідів

Київ 80-річна матір чиновника з Оболонської РДА купила три квартири і землю навпроти парку Дружби народів

06.02.2018

Одеса Суд зняв арешт з половини від 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок «Краян»

Харків Кернес дав «аваківцям» 181 мільйон на ремонт будівлі, заставленої у банку росіян, який хотіли купити Фукс і Микитась

Харків Заступник Кернеса отримав долю у фірмі, яка займається ринками Харківщини

Львів Сімейна фірма екс-радника Полторака збудує для Міноборони житловий комплекс

Одеса У грудні судді Одещини грілися рекордно дорогим антрацитом по 7 480 гривень та коштовними дровами

Донецьк «Маріупольавтодор» віддав львівському «демішканівцю» 3 мільйони за проектування ремонтів

05.02.2018

Луцьк У Луценка по «схемі Злочевського» залишили видобуток бурштину партнеру Палиці

Полтава Чиновників та фірму заммера Полтави підозрюють у привласненні 150 тисяч на ремонті центру соцобслуговування

Рівне Кума замголови Рівненської ОДА реконструює туалет під торгово-офісний центр у Острозі

Миколаїв Аеропорт у Миколаєві за 102 мільйони «відремонтує» фірма, яку СБУ підозрює у фіктарстві на ремонті «Ощадбанку»

Ужгород Топ-10 освоювачів депутатських субвенцій на Закарпатті

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ