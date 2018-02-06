Суд зняв арешт з половини від 185 мільйонів, якими у Труханова розрахувались за будинок «Краян»

Суддя Солом’янського суду Києва Людмила Кізюн зняла арешт з половини коштів, отриманих з бюджету Одеси фірмою «Девелопмент Еліт» за адмінбудинок колишнього заводу «Краян», де розмістили «Європейську мерію». Про це написало видання «Думская».

1 лютого суддя задовольнила клопотання адвоката компанії і розблокувала на її рахунку 92,34 млн грн. А всього, в рамках кримінального провадження №52016000000000411, яку розслідує НАБУ, було заарештовано 185 млн грн.

Представник «Девелопмент еліт» заявив в суді, що 9 січня 2018 року, між фірмою і міськрадою був укладений новий договір, на підставі якого вартість об’єкта знизилася з 185 млн грн. до 90 млн.

Крім того, як з’ясувалося, в листопаді 2017 року Київська науково-дослідний інститут судових експертиз на підставі постанови детектива НАБУ оцінив будинок на вул. Косовська, 2-Д, і встановив, що воно коштує 92,34 млн . Саме цю суму суддя і залишила під арештом. Решту продавець обіцяв повернути в бюджет міста.

Видання також звернуло увагу, що договір, про який йде мова, повинен затвердити міськрада, однак цього досі не сталося, оскільки сесія ніяк не збере через відсутність кворуму. Крім того, документ не розглядали профільні комісії. «Таким чином, ніхто з чиновників мерії підписувати його не мав права. До речі, хто поставив свій автограф на папері, невідомо. Швидше за все, в.о. міського голови Анатолій Орловський: його начальник (мер Труханов – НГ), як відомо, відсутній з кінця грудня», – написала «Думская».

Від «Наших грошей»:

НАБУ розслідує можливе заволодіння посадовцями Одеської міськради коштами місцевого бюджету за попередньою змовою групою осіб. Мова йде про прийняте 19 жовтня 2016 р. рішення міськради, яким мерії було дозволено купити у «Девелопмент Еліт» 14 395 кв м нежитлових приміщень на вул. Косівська,2-Д в Одесі за 185 млн грн.

На придбанні цієї будівлі збанкрутілого заводу важкого кранобудування «Краян» наполягав мер Одеси Геннадій Труханов. За рік до цього ця будівля була продана на комунальному аукціоні за майже в 50 разів меншу ціну – 3,8 млн грн., а після цього за 11 млн грн. перепродана «Девелопмент Еліт». 16 грудня кошти міського бюджету були перераховані на рахунки «Девелопмент Еліт» в банку «Південний», де вони були арештовані в якості речового доказу.

Влітку минуло року ТОВ «Девелопмент Еліт» намагалися скасувати арешт 185 млн грн. Втім, тоді Солом’янський районний суд Києва відмовив фірмі у скасуванні арешту коштів.

Минулого року колишня фірма чиновника мера Одеси Труханова ТОВ «Укрстрой Сервіс» виграла тендер на 105,94 млн грн. за ремонт «Европейської мерії на вул. по Косівська, 2Д, літера «В». У будівлі планували розмістити головний офіс Центру надання адмінпослуг, державних реєстраторів юридичного департаменту, єдиний офіс надання соціальних послуг і прозору приймальню громадян.

«Девелопмент Еліт» було створена 25 серпня 2016 року, а наступного дня придбала приміщення, які потім продало одеській владі. Засновником і директором фірми спочатку був Загодіренко Петро Олександрович. Цей чоловік 1990 р.н. був зареєстрований у гуртожитку Національного університету «Одеська юридична академія». На сайті академії Загодіренко був вказаний як асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, але зараз з переліку викладачів його прибрали. Наразі фірма записана на мешканку Литви Людмилу Сороко.

Банк «Південний» належить Юрію Родіну, але неофіційним власником називають бізнесмена Андрія Адамовського.

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