«Ощадбанк» таємничо замовив фаворитам серверного обладнання на півмільярда

ПАТ «Державний ощадний банк України» 26 грудня уклало дві угоди про закупівлю серверного обладнання на загальну суму 512,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Деталі замовлення невідомі, бо договори замовник не оприлюднив, а документація конкурсу видавалась лише за запитом бажаючих взяти участь у закупівлі.

ДочП «Ес Енд Ті Україна» за 402,49 млн грн. для проекту «Централізація АБС Мульті-МФО» поставить:

182 65 млн грн. – комплект серверного обладнання IBM Power System E880C (9080-MHE), тип 1;

120 64 млн грн. – комплект серверного обладнання IBM Power System E880C (9080-MHE), тип 2;

85,24 млн грн. – комплект обладнання для розширення існуючої системи збереження даних IBM FlashSystem A9000R (9837-415);

3,49 млн грн./шт. – чотири комплекти системи серверної комутації на базі IBM System Networking SAN64B-6 (8960-F64).

ТОВ «Навігатор Корпорейшн» для проекту «Централізація резервного копіювання інформаційних систем» поставить комплект обладнання системи збереження даних NetApp FAS8200 HA System, Premium Bundle (FAS8200A-002) за 110,10 млн грн.

За даними сайту «Ощадбанку», конкурентом «Ес Енд Ті Україна» було ТОВ «Аваліс», а з «Навігатор Корпорейшн» змагалися «Ес Енд Ті Україна» і ТОВ «АМ Інтегратор Груп».

Засновником «Ес Енд Ті Україна» значиться кіпрський офшор «Сандт Холдінг Лімітед», а кінцевим бенефіціаром – австрієць Вольфганг Фюрлінгер. Незмінним директором із 2001 р. є Юрій Лисецький, відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона і Євгена Зиміна. Останній у 2016 р. керував ІТ-відділом ПАТ «Укрпошта», а у 2004 р. працював у комп’ютерному управлінні ЦВК під керівництвом Сергія Ківалова разом із Сергієм Катковим.

Згідно так званих «плівок Рибачука», Катков брав безпосередню участь у фальсифікації виборів на користь Януковича, що і призвело до першого Майдану. Його дружина Світлана Каткова, відома як віце-президент ТОВ «Астерос Україна», теж працювала в «Укртелекомі», правління якого очолював Дзекон. Торік її призначили в. о. директора з питань інформаційних технологій ПАТ «Українська залізниця».

Раніше «Астерос Україна» мало спільну адресу з «Пріокомом». Торік ці фірми засвітилися в якості спаринг-партнерів на тендері «Укрпошти» із закупівлі послуг розробки софту для контакт-центру поштарів за 5,68 млн грн.

Нині засновником і директором «Астерос Україна» є Леонід Копач із Чернігівщини, а підписантом – Юрій Великий. Раніше фірма належала Великому і кіпрський компанії «Астерос технолоджі солюшинз холдінгз лімітед», чиїми бенефіціарами були росіяни Ірина Макєєва, Юрій Бяков, Дмитро Кошелев, Борис Поляков та Михайло Гаврилов.

Бяков – основний акціонер російського системного інтегратора АТ «Астерос», який обслуговує Адміністрацію Президента РФ, Міністерство оборони РФ, ФСБ і так далі.

Фірмою «Навігатор Корпорейшн» на чолі з Андрієм Стельмахом володіють Анатолій Янушевський і Сергій Красношапка. У 2016 р. її засновниками були Дмитро Осипов, Олександр Радченко та Георгій Чернявський. Останнім двом належить ТОВ «Інвестиційна група Навігатор».

У листопаді 2017 р. «Навігатор Корпорейшн» і «Ес Енд Ті Україна» фігурували у кримінальному провадженні щодо закупівлі «Ощадбанком» у 2016-2017 рр.. комп’ютерного обладнання і софту за завищеними цінами. Однак відтоді обидві фірми не згадувались у матеріалах цієї справи.

Усього «Ес Енд Ті Україна» отримала підрядів «Ощадбанку» на 900,68 млн грн., а «Навігатор Корпорейшн» – на 222,48 млн грн.

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