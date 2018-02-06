«Ощадбанк» таємничо замовив фаворитам серверного обладнання на півмільярда

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
06 Лютого 2018
ПАТ «Державний ощадний банк України» 26 грудня уклало дві угоди про закупівлю серверного обладнання на загальну суму 512,59 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Деталі замовлення невідомі, бо договори замовник не оприлюднив, а документація конкурсу видавалась лише за запитом бажаючих взяти участь у закупівлі.
ДочП «Ес Енд Ті Україна» за 402,49 млн грн. для проекту «Централізація АБС Мульті-МФО» поставить:
ТОВ «Навігатор Корпорейшн» для проекту «Централізація резервного копіювання інформаційних систем» поставить комплект обладнання системи збереження даних NetApp FAS8200 HA System, Premium Bundle (FAS8200A-002) за 110,10 млн грн.
За даними сайту «Ощадбанку», конкурентом «Ес Енд Ті Україна» було ТОВ «Аваліс», а з «Навігатор Корпорейшн» змагалися «Ес Енд Ті Україна» і ТОВ «АМ Інтегратор Груп».
Засновником «Ес Енд Ті Україна» значиться кіпрський офшор «Сандт Холдінг Лімітед», а кінцевим бенефіціаром – австрієць Вольфганг Фюрлінгер. Незмінним директором із 2001 р. є Юрій Лисецький, відомий як бізнес-партнер екс-голови «Укртелекому» Григорія Дзекона і Євгена Зиміна. Останній у 2016 р. керував ІТ-відділом ПАТ «Укрпошта», а у 2004 р. працював у комп’ютерному управлінні ЦВК під керівництвом Сергія Ківалова разом із Сергієм Катковим.
Згідно так званих «плівок Рибачука», Катков брав безпосередню участь у фальсифікації виборів на користь Януковича, що і призвело до першого Майдану. Його дружина Світлана Каткова, відома як віце-президент ТОВ «Астерос Україна», теж працювала в «Укртелекомі», правління якого очолював Дзекон. Торік її призначили в. о. директора з питань інформаційних технологій ПАТ «Українська залізниця».
Раніше «Астерос Україна» мало спільну адресу з «Пріокомом». Торік ці фірми засвітилися в якості спаринг-партнерів на тендері «Укрпошти» із закупівлі послуг розробки софту для контакт-центру поштарів за 5,68 млн грн.
Нині засновником і директором «Астерос Україна» є Леонід Копач із Чернігівщини, а підписантом – Юрій Великий. Раніше фірма належала Великому і кіпрський компанії «Астерос технолоджі солюшинз холдінгз лімітед», чиїми бенефіціарами були росіяни Ірина Макєєва, Юрій Бяков, Дмитро Кошелев, Борис Поляков та Михайло Гаврилов.
Бяков – основний акціонер російського системного інтегратора АТ «Астерос», який обслуговує Адміністрацію Президента РФ, Міністерство оборони РФ, ФСБ і так далі.
Фірмою «Навігатор Корпорейшн» на чолі з Андрієм Стельмахом володіють Анатолій Янушевський і Сергій Красношапка. У 2016 р. її засновниками були Дмитро Осипов, Олександр Радченко та Георгій Чернявський. Останнім двом належить ТОВ «Інвестиційна група Навігатор».
У листопаді 2017 р. «Навігатор Корпорейшн» і «Ес Енд Ті Україна» фігурували у кримінальному провадженні щодо закупівлі «Ощадбанком» у 2016-2017 рр.. комп’ютерного обладнання і софту за завищеними цінами. Однак відтоді обидві фірми не згадувались у матеріалах цієї справи.
Усього «Ес Енд Ті Україна» отримала підрядів «Ощадбанку» на 900,68 млн грн., а «Навігатор Корпорейшн» – на 222,48 млн грн.
Tеги | Комп’ютерізація, Кредити
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