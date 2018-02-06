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НАБУ прийняло до роботи 18 зі 151 провадження із «спадку» Генпрокуратури

06 Лютого 2018

Станом на 16 січня 2018 року до НАБУ з Генпрокуратури надійшло 151 кримінальне провадження. Детективи прийняли до роботи 18 проваджень. Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро на запит «Наших грошей».

При цьому провадження за підозрою колишніх високопосадовців, що обіймали посади під час президентства Віктора Януковича з лютого 2010 по лютий 2014 рр, детективи до провадження не приймали.

Процес передачі проваджень з ГПУ в НАБУ почався з кінця листопада 2017 року, коли у слідчих органів прокуратури закінчилися повноваження розслідувати провадження, які відносяться до підслідності НАБУ та зареєстровані до грудня 2015 року.

У зв’язку із ухваленням на початку жовтня 2017 року т.зв. «правки Сотник-Сироїд», з 15 грудня було зняте часове обмеження у два роки (з 2015 р по листопад 2017 р) для слідчих прокуратури при розслідуванні вказаних вище справ. Відтак, підстави для передачі проваджень до НАБУ відпали.

При цьому, як повідомили в НАБУ, ті провадження, що станом на 15 грудня були направлені чи передані до НАБУ, вивчаються на предмет їх підслідності Бюро. Також матеріали проваджень вивчаються на предмет відповідності заявленого опису матеріалам.

У зв’язку із передачею кримінальних проваджень з Генпрокуратури у детективів НАБУ зросло навантаження, пов’язане із вивченням цього масиву, організацією роботи з їх прийому-передачі, а в подальшому – їх поверненню до ГПУ чи інших органів досудового розслідування, що зайняло значний час, відзначили у Бюро.

Нагадаємо, 20 листопада 2017 року закінчилися повноваження слідчих органів прокуратури по здійсненню досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які відносяться до підслідності НАБУ та зареєстровані до грудня 2015 року.

22 листопада генпрокурор Юрій Луценко на міжнародній конференції заявив, що НАБУ відмовляється приймати справи. За попередніми підрахунками йшлося про декілька тисяч справ. У НАБУ заперечили, що не прийматимуть провадження, і разом з тим вказали на те, що одночасна передача такої кількості проваджень створить ризики для поточних розслідувань детективів стосовно топ-корупціонерів.

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