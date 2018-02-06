«Маріупольавтодор» віддав львівському «демішканівцю» 3 мільйони за проектування ремонтів

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ККП «Маріупольавтодор» 31 січня за результатами неконкурентної процедури звітування уклав дві угоди з ТОВ «Сінк плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія» щодо надання послуг з інженерного проектування загальною вартістю 2,98 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
Згідно з опублікованими договорами, замовлено проекті роботи щодо капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у Маріуполі по об’єктах:
Роботи мають бути виконані протягом місяця – з 31 січня по 28 лютого 2018 року
Київське «Сінк плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія» зареєстроване у березні 2017 року. Одноосібним власником фірми є прописаний у Львові Ігор Завійський, відомий як очільник САД у Львівській області протягом 2006-2010 років. На цю посаду був призначений за керівництва «регіонала» Володимира Демішкана. Завійський також кілька разів займав посаду заступника Демішкана у САД України – у 2000-2005 роках, а також у 2010 році.
Брат дорожника Завійського, Леонід Завійський, раніше обіймав посаду заступника начальника з економічних питань Служби доріг Львівської області, був депутатом Львівської облради. Сьогодні очолює «дочку» ДАК «Автомобільні дороги України» «Львівський дорсервіс».
Наприкінці листопада 2017 року фірма «Сінк плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія» отримала своє перші проектні замовлення від управління комунальної власності Енергодарської міськради Запорізької області, також у рамках процедури звітування. Загальна вартість підрядів становила 1,58 млн грн.
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