«Маріупольавтодор» віддав львівському «демішканівцю» 3 мільйони за проектування ремонтів

ККП «Маріупольавтодор» 31 січня за результатами неконкурентної процедури звітування уклав дві угоди з ТОВ «Сінк плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія» щодо надання послуг з інженерного проектування загальною вартістю 2,98 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Згідно з опублікованими договорами, замовлено проекті роботи щодо капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у Маріуполі по об’єктах:

пр. Перемоги (від вул. Лепорського до вул. Українського Козацтва), вул. Миклухо – Маклая (від пр. Перемоги до вул. Пашковського), вул. Лепорського (від вул. Набережної до пр. Перемоги) за 1,499 млн грн.

вул. Шевченко (від вул. Торгової до вул. Набережної), вул. Набережній (від вул. Шевченка до вул. Голубенка) за 1,483 млн грн.

Роботи мають бути виконані протягом місяця – з 31 січня по 28 лютого 2018 року

Київське «Сінк плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія» зареєстроване у березні 2017 року. Одноосібним власником фірми є прописаний у Львові Ігор Завійський, відомий як очільник САД у Львівській області протягом 2006-2010 років. На цю посаду був призначений за керівництва «регіонала» Володимира Демішкана. Завійський також кілька разів займав посаду заступника Демішкана у САД України – у 2000-2005 роках, а також у 2010 році.

Брат дорожника Завійського, Леонід Завійський, раніше обіймав посаду заступника начальника з економічних питань Служби доріг Львівської області, був депутатом Львівської облради. Сьогодні очолює «дочку» ДАК «Автомобільні дороги України» «Львівський дорсервіс».

Наприкінці листопада 2017 року фірма «Сінк плюс міжнародна інжинірингова і консалтингова компанія» отримала своє перші проектні замовлення від управління комунальної власності Енергодарської міськради Запорізької області, також у рамках процедури звітування. Загальна вартість підрядів становила 1,58 млн грн.

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