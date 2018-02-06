Кернес дав «аваківцям» 181 мільйон на ремонт будівлі, заставленої у банку росіян, який хотіли купити Фукс і Микитась

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради у лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Рать» реабілітацію нежитлової будівлі (коригування) за 180,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 р. завершать роботи з реставрації чотириповерхової історичної пам’ятки загальною площею 4 143 кв. м на майдані Павлівському (Люксембург), 4, де знаходиться КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міськради.

Нагадаємо, комунальне майно площею 3 325 кв. м за цією адресою перебуває у заставі за кредитним договором КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» Харківської міськради із ПАТ «Промінвестбанк» (детальніше – у статі «Харківські гуляння в борг»). Із 2009 р. цей банк належить державному «Зовнішекономбанку» Росії, спостережну раду якого очолює російський прем’єр-міністр. У 2008-2012 рр.. ним був Володимир Путін.

У липні 2017 р. «Промінвестбанк» хотіли купити нардеп Максим Микитась, Вадим Столар і близький до мера Харкова Геннадія Кернеса бізнесмен Павло Фукс, але НБУ їм відмовив.

У січні 2018 р. АМКУ почав справу про концентрацію на ринку банківських послуг через купівлю Микитасем 25% «Промінвесбанку».

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Демонтують окремі конструктивні елементи, надбудують два поверхи з легких металевих конструкцій і склопакетів, замінять інженерні мережі, відреставрують та оздоблять фасад, улаштують підлогу і покрівлі, встановлять вікна, двері, ліфти, виконають внутрішнє оздоблення, змонтують системи захисту від пожеж і блискавок, благоустроять територію. Гарантійний строк становить десять років.

На заробітну плату піде 11,60 млн грн., тобто 6% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 3,16 млн грн.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі у 182,35 млн грн.

Конкурентами були місцеві ТОВ «СК«Лувр» Дениса Осекіна і ПП «Фасад-Сервіс» Назара Ковтуна, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Фірмою «Рать» володіє та керує харків’янин Антон Константинов. Він також є співзасновником ОК «Житлово-будівельний кооператив «Прем’єрівське», де його партнерами є Денис Константинов і Світлана та Олександр Настенки.

Олександр Настенко є бізнес-партнером Романа Дружбіна по фірмам, які останнім часом отримують спецдозволи на розробку корисних копалин в різних регіонах України. Дружбін – це колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого у ЗМІ називають «авторитетом» на призвісько Саша «Браслет». Нині Павлюченко є помічником нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-партнером міністра МВС Арсена Авакова.

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