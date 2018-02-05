«Укрспирт» скупився технологічним обладнанням у виробника з Вінниці на 50 мільйонів

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
05 Лютого 2018
ДП «Укрспирт» 28 грудня уклало угоду з ПрАТ «Вінницький дослідний завод» про закупівлю технологічного обладнання на 50,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2018 року на умовах FCA (склад продавця) поставлять обладнання для виробництва спирту, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.
Власником «Вінницького дослідного заводу» є Михайло Шінкарук, який також володіє «Приват Техноледжі» з Андрієм Жуковим і Віталієм Пшеничним. Прописана разом із ним Олена Шінкарук співволодіє ТОВ виробничо-комерційна фірма «Воланд Лтд» із Наталією Артапух та ТОВ «Лазер-Вінниця» з Марією Шінкарук-Диковицькою.
У 2010 році завод виграв єдині торги ДП «Червонослобідський спиртовий завод» на 456 тис грн., а з вересня 2016 року отримав підрядів «Укрспирту» на 59,45 млн грн. і один – Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони 111 тис грн.
|Найменування обладнання
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Дистиляційно-концентраційна колона Ø2200 (18 чешуя)/Ø2000 (44клап.) н/ж
|1
|6 671 974
|Адсорбер Ø2000мм
|2
|3 090 600
|Підігрівач бражки F=92 м2 н/ж
|3
|2 688 372
|Дефлегматор РК F=40 м.кв., мідь
|2
|1 022 928
|Водяна секція ПБ F=115м2 н/ж
|1
|920 430
|Випаровувач F=70м2
|1
|879 465
|Конденсатор рецикла F=70м2
|1
|844 350
|Спіральний теплообмінник F=90м2 н/ж
|1
|765 000
|Конденсатор рецикла F=60м2 доп.
|1
|739 140
|Пароперегрівач F=60м2
|1
|670 095
|Конденсатор продукта F=70м2
|1
|645 450
|Холодильник спирту F=50 м.кв. мідь
|1
|628 047
|Ловушка продукта F=60м2
|1
|575 814
|Холодильник продукта F=40м2
|1
|555 750
|Підігрівач бражки F=60 м.кв.
|2
|543 375
|Дефлегматор ЕК F=40 м.кв., мідь
|1
|511 464
|Дефлегматор ЕК F=40 м.кв., мідь
|1
|511 464
|Спіральний теплообмінник F=60 м.кв. (12*14) н/ж
|1
|468 000
|Спіральний теплообмінник F=50 м.кв. (н/ж)
|1
|390 000
|Спиртоловушка н/ж діам.1200 мм (10 тар.)
|1
|360 480
|Сепаратор СО2 Ø1500 н/ж
|1
|360 186
|Дефлегматор БК F=25 м.кв., мідь
|1
|341 820
|Холодильник спирта (СТ) F=40м2 н/ж
|1
|340 000
|Підігрівач сирого еталона F=20м2
|1
|297 360
|Конденсатор F=10 м.кв. мідь
|2
|250 668
|Спиртоловушка БК F=30м2 н/ж
|1
|249 360
|Конденсатор сепаратора СО2 F=30м2 н/ж
|1
|249 360
|Конденсатор водяної секції F=30 м2 н/ж
|1
|244 812
|Кип’ятильник F=40 м.кв. (н/ж)
|1
|230 250
|Дефлегматор F=32 м.кв., н/ж
|1
|229 446
|Паросепаратор Ø1200мм
|1
|224 250
|Спіральний теплообмінник F=20 м.кв. (н/ж) (12*12)
|1
|164 000
|Конденсатор сивушного масла F=20м2 н/ж
|1
|162 120
|Бак барди V=5м3 н/ж
|1
|145 620
|Конденсатор сивушного спирта F=16м2 н/ж
|1
|136 812
|Збірник продукта V=3м3
|1
|128 700
|Збірник рецикла V=3м3
|1
|117 960
|Ловушка рецикла F=10м2
|1
|101 730
|Підігрівач рецикла F=10м2
|1
|101 730
|Бак флегми V=2,5м3 н/ж
|1
|89 364
|Декантатор Ø1000 н/ж
|1
|74 430
|Вакуумпереривач н/ж
|2
|52 140
|Ліхтар оглядовий
|2
|50 556
|Ліхтар оглядовий 4-х ход. н/ж
|5
|35 100
|Каплевловлювач
|2
|26 400
|Ліхтар оглядовий 2-х ход. н/ж
|1
|18 120
|Пробний холодильник F=0,25м2 н/ж
|1
|13 860
|Епруветка н/ж
|1
|13 230
Tеги | Агро, Обладнання
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