«Укрспирт» скупився технологічним обладнанням у виробника з Вінниці на 50 мільйонів

ДП «Укрспирт» 28 грудня уклало угоду з ПрАТ «Вінницький дослідний завод» про закупівлю технологічного обладнання на 50,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року на умовах FCA (склад продавця) поставлять обладнання для виробництва спирту, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Власником «Вінницького дослідного заводу» є Михайло Шінкарук, який також володіє «Приват Техноледжі» з Андрієм Жуковим і Віталієм Пшеничним. Прописана разом із ним Олена Шінкарук співволодіє ТОВ виробничо-комерційна фірма «Воланд Лтд» із Наталією Артапух та ТОВ «Лазер-Вінниця» з Марією Шінкарук-Диковицькою.

У 2010 році завод виграв єдині торги ДП «Червонослобідський спиртовий завод» на 456 тис грн., а з вересня 2016 року отримав підрядів «Укрспирту» на 59,45 млн грн. і один – Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони 111 тис грн.

Найменування обладнання Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ Дистиляційно-концентраційна колона Ø2200 (18 чешуя)/Ø2000 (44клап.) н/ж 1 6 671 974 Адсорбер Ø2000мм 2 3 090 600 Підігрівач бражки F=92 м2 н/ж 3 2 688 372 Дефлегматор РК F=40 м.кв., мідь 2 1 022 928 Водяна секція ПБ F=115м2 н/ж 1 920 430 Випаровувач F=70м2 1 879 465 Конденсатор рецикла F=70м2 1 844 350 Спіральний теплообмінник F=90м2 н/ж 1 765 000 Конденсатор рецикла F=60м2 доп. 1 739 140 Пароперегрівач F=60м2 1 670 095 Конденсатор продукта F=70м2 1 645 450 Холодильник спирту F=50 м.кв. мідь 1 628 047 Ловушка продукта F=60м2 1 575 814 Холодильник продукта F=40м2 1 555 750 Підігрівач бражки F=60 м.кв. 2 543 375 Дефлегматор ЕК F=40 м.кв., мідь 1 511 464 Дефлегматор ЕК F=40 м.кв., мідь 1 511 464 Спіральний теплообмінник F=60 м.кв. (12*14) н/ж 1 468 000 Спіральний теплообмінник F=50 м.кв. (н/ж) 1 390 000 Спиртоловушка н/ж діам.1200 мм (10 тар.) 1 360 480 Сепаратор СО2 Ø1500 н/ж 1 360 186 Дефлегматор БК F=25 м.кв., мідь 1 341 820 Холодильник спирта (СТ) F=40м2 н/ж 1 340 000 Підігрівач сирого еталона F=20м2 1 297 360 Конденсатор F=10 м.кв. мідь 2 250 668 Спиртоловушка БК F=30м2 н/ж 1 249 360 Конденсатор сепаратора СО2 F=30м2 н/ж 1 249 360 Конденсатор водяної секції F=30 м2 н/ж 1 244 812 Кип’ятильник F=40 м.кв. (н/ж) 1 230 250 Дефлегматор F=32 м.кв., н/ж 1 229 446 Паросепаратор Ø1200мм 1 224 250 Спіральний теплообмінник F=20 м.кв. (н/ж) (12*12) 1 164 000 Конденсатор сивушного масла F=20м2 н/ж 1 162 120 Бак барди V=5м3 н/ж 1 145 620 Конденсатор сивушного спирта F=16м2 н/ж 1 136 812 Збірник продукта V=3м3 1 128 700 Збірник рецикла V=3м3 1 117 960 Ловушка рецикла F=10м2 1 101 730 Підігрівач рецикла F=10м2 1 101 730 Бак флегми V=2,5м3 н/ж 1 89 364 Декантатор Ø1000 н/ж 1 74 430 Вакуумпереривач н/ж 2 52 140 Ліхтар оглядовий 2 50 556 Ліхтар оглядовий 4-х ход. н/ж 5 35 100 Каплевловлювач 2 26 400 Ліхтар оглядовий 2-х ход. н/ж 1 18 120 Пробний холодильник F=0,25м2 н/ж 1 13 860 Епруветка н/ж 1 13 230

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