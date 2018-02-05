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«Укрспирт» скупився технологічним обладнанням у виробника з Вінниці на 50 мільйонів

05 Лютого 2018

ДП «Укрспирт» 28 грудня уклало угоду з ПрАТ «Вінницький дослідний завод» про закупівлю технологічного обладнання на 50,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року на умовах FCA (склад продавця) поставлять обладнання для виробництва спирту, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Власником «Вінницького дослідного заводу» є Михайло Шінкарук, який також володіє «Приват Техноледжі» з Андрієм Жуковим і Віталієм Пшеничним. Прописана разом із ним Олена Шінкарук співволодіє ТОВ виробничо-комерційна фірма «Воланд Лтд» із Наталією Артапух та ТОВ «Лазер-Вінниця» з Марією Шінкарук-Диковицькою.

У 2010 році завод виграв єдині торги ДП «Червонослобідський спиртовий завод» на 456 тис грн., а з вересня 2016 року отримав підрядів «Укрспирту» на 59,45 млн грн. і один – Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони 111 тис грн.

 

Найменування обладнання Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Дистиляційно-концентраційна колона Ø2200 (18 чешуя)/Ø2000 (44клап.) н/ж 1 6 671 974
Адсорбер Ø2000мм 2 3 090 600
Підігрівач бражки F=92 м2 н/ж 3 2 688 372
Дефлегматор РК F=40 м.кв., мідь 2 1 022 928
Водяна секція ПБ F=115м2 н/ж 1 920 430
Випаровувач F=70м2 1 879 465
Конденсатор рецикла F=70м2 1 844 350
Спіральний теплообмінник F=90м2 н/ж 1 765 000
Конденсатор рецикла F=60м2 доп. 1 739 140
Пароперегрівач F=60м2 1 670 095
Конденсатор продукта F=70м2 1 645 450
Холодильник спирту F=50 м.кв. мідь 1 628 047
Ловушка продукта F=60м2 1 575 814
Холодильник продукта F=40м2 1 555 750
Підігрівач бражки F=60 м.кв. 2 543 375
Дефлегматор ЕК F=40 м.кв., мідь 1 511 464
Дефлегматор ЕК F=40 м.кв., мідь 1 511 464
Спіральний теплообмінник F=60 м.кв. (12*14) н/ж 1 468 000
Спіральний теплообмінник F=50 м.кв. (н/ж) 1 390 000
Спиртоловушка н/ж діам.1200 мм (10 тар.) 1 360 480
Сепаратор СО2 Ø1500 н/ж 1 360 186
Дефлегматор БК F=25 м.кв., мідь 1 341 820
Холодильник спирта (СТ) F=40м2 н/ж 1 340 000
Підігрівач сирого еталона F=20м2 1 297 360
Конденсатор F=10 м.кв. мідь 2 250 668
Спиртоловушка БК F=30м2 н/ж 1 249 360
Конденсатор сепаратора СО2 F=30м2 н/ж 1 249 360
Конденсатор водяної секції F=30 м2 н/ж 1 244 812
Кип’ятильник F=40 м.кв. (н/ж) 1 230 250
Дефлегматор F=32 м.кв., н/ж 1 229 446
Паросепаратор Ø1200мм 1 224 250
Спіральний теплообмінник F=20 м.кв. (н/ж) (12*12) 1 164 000
Конденсатор сивушного масла F=20м2 н/ж 1 162 120
Бак барди V=5м3 н/ж 1 145 620
Конденсатор сивушного спирта F=16м2 н/ж 1 136 812
Збірник продукта V=3м3 1 128 700
Збірник рецикла V=3м3 1 117 960
Ловушка рецикла F=10м2 1 101 730
Підігрівач рецикла F=10м2 1 101 730
Бак флегми V=2,5м3 н/ж 1 89 364
Декантатор Ø1000 н/ж 1 74 430
Вакуумпереривач н/ж 2 52 140
Ліхтар оглядовий 2 50 556
Ліхтар оглядовий 4-х ход. н/ж 5 35 100
Каплевловлювач 2 26 400
Ліхтар оглядовий 2-х ход. н/ж 1 18 120
Пробний холодильник F=0,25м2 н/ж 1 13 860
Епруветка н/ж 1 13 230

 

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