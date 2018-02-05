У Луценка по «схемі Злочевського» залишили видобуток бурштину партнеру Палиці

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Окружний адміністративний суд Києва відмовив Генеральній прокуратурі у скасуванні спецдозволу КП «Волиньприродресурс» на видобування бурштину Волинській області.

Про це повідомляє «Центр протидії корупції» з посиланням на рішення суду.

З рішення суду відомо, що на початку лютого 2017 року Держгеонадр видали на 20 років «Волиньприродресурс» спецдозвіл на користування на площі Камінь-Каширська-1. Це комунальне підприємство очолює Василь Столяр, якого ЗМІ називають бізнес-партнером голови Волинської облради Ігоря Палиці.

Відразу після отримання комунальним підприємством спецдозволу прокуратура провела  обшуки на «Волиньприродресурсі», де виявили незаконну ліцензію. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

Кінцевий термін, коли ГПУ, а саме економічний департамент, очолюваний Володимиром Гуцуляком, відомий більше, як «департамент Кононенко-Грановського», мав подати звернення до суду, сплив у вересні 2017 року. Але прокуратура звернулася лише через місяць після закінчення строку адмінпозову.

Таким чином, Генеральна прокуратура спеціально не вклалася у визначений законом 6-місячний термін звернення до суду.

«На нашу думку, це було зроблено навмисне, щоб не дати можливості  державі законно повернути ці бурштинові родовища. Це типова схема ГПУ, коли через простроченість термінів подачі позовів до суду «бетонується» право компаній на використання державних надр, дозволи на користування яких видані незаконно. Таким самим чином були «злиті» і родовища, які контролюються компаніями екс-міністра уряду Януковича — Миколою Злочевським», — стверджує юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Андрій Савін.

Кримінальну справу про видачу «Волиньприродресурс» незаконних дозволів ГПУ закрила 06.10.2017 року. «ЦПК» направив відповідну скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо незаконних дій начальника економічного департаменту ГПУ Гуцуляка.

Від «Наших грошей»

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура через пропуск терміну адмінпозову програло у суді позови щодо позбавлення спецдозволів ПП «Парі», ТОВ «Надрагаз» та ПП «Техноресурс». Всі ці фірми мають одного бенефіціара – екс-міністра охорони навколишнього середовища Миколу Злочевського, який зараз офіційно займає посаду президента групи «Burisma».

В лютому 2017 року Держгеонадр видало без аукціону «Волиньприродресурс» чотири спецдозволи (№№ 6172-6175) на видобуток бурштину. Мова йде про ділянки: Маневицька-1 (площі Троянівка, Галузія, Малевичі), Маневицька-2 (площі Череваха, Северинівка, Гута-Лісівська, Чорторийська та Велика Осниця), Камінь-Каширська-1 (площі сіл Бірки та Деревок) та Камінь-Каширська-2 (площі села Фаринки-Західні, Гута-Боровенська, Фаринки та Седлище).

На початку листопада 2017 року ГПУ звернулася до Окружного адміністративного суду з позовами, в яких просило зокрема зупинити дію спецдозволів на ці родовища, але суд відмовив в задоволенні клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову. Нині судовий реєстр містить інформацію про програш справи Генпрокуратурою лише по «Камінь-Каширській-1. Але позови по іншим площам також подані після спливу 6-місячного терміну для адмінпозиву.

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