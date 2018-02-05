Топ-10 освоювачів депутатських субвенцій на Закарпатті

Брати Балоги не отримали грошей на свої округи від Кабміну. На відміну свого родича Петьовки, який вибрав інший політичний шлях.

На Закарпатті шість мажоритарних округів, але гроші Кабміну на регіональний розвиток влітку 2017 року три округи взагалі не отримали. Мова йде про позафракційних депутатів братів Балог – Павла, Івана та Віктора. Щоправда, в межі округу останнього трохи більше мільйону перерахували з субвенцій нардепа Михайла Ланья – одного з улюбленців Кабміну в плані виділення коштів на розвиток регіонів.

Округ Петьовки

Якщо брати Балоги до цього часу є позафракційними, то їх двоюрідний брат Василь Петьовка після виборів перейшов до групи «Воля народу», чим накликав на себе гнів родичів. Але, схоже, в плані отримання субвенцій Петьовка обрав вірний політичний шлях. До його округу №72 входить два гірські райони – Тячівський та Рахівський, а також дві новостворені громади. В цілому округу із держбюджету дісталося майже 10 млн грн.

Один з найбільших проектів – капітальний ремонт площі Володимира Великого у місті Рахові, тут дотація держави склала 1,11 млн грн. Претендент на підряд був один – ТОВ «Євро-Престал-Бетон». Засновниками фірми є Іван та Іонел Шамани. Отримувати замовлення фірма почала з минулого року – всі виключно від Рахівської та Тячівської міськрад з округу Петьовки. Сума підрядів – 3,88 млн грн.

Інша урядова дотація в сумі 1,26 млн грн. – додаткові кошти для будівництва дитсадка у селі Водиця. Підряд без тендеру дістався ТОВ «Свалява-міськбуд» як єдиному учаснику. Загалом торік компанія освоїла 16,42, всі інші замовлення були від Мукачівської міськради.

Також минулого року два мільйона отримала громада Тячева на поточний ремонт дороги між Тячевом та селом Лази. За результатом торгів угоду на суму 10,32 млн грн уклали з ТОВ «Коватехбуд» Віктора Копача. Правоохоронці звинувачували посадовців фірми у незаконно привласненні коштів і зловживання було доведено в суді. Але порушники були звільнені від відповідальності через компенсацію 287 тис грн. збитків та через закінчення строків давності. Не дивлячись на цей факт, фірма у 2016 році отримала підрядів на понад 73 млн грн., а торік – на понад 52 млн грн.

Також субвенцію в розмірі 1,20 млн грн. отримала громада села Вільхівці на ремонт дороги в село Сасово. У системі «Прозорро» статус лота вказаний як не визначений, а інформація про закупівлю не відкривається. За даними ресурсу z.texty.org.ua, дорогу в Масово за 4,76 ремонтувало підприємство «Коватехбуд», яке буде згадано нижче.

Округ Ланьо

Безпосереднього для громади округу №70 було передбачено 18,75 млн грн. субвенцій.

Найбільше – 8,50 млн грн. було виділено на капітальний ремонт дороги між селами Нижній Студений та Потік Міжгірського району. За результатами тендеру підряд дістався Воловецькому колективному підприємству «Агрошляхбуд», яке обіграло обласний облавтодор.

За даними «Youcontrol», співзасновницею «Агрошляхбуду» є Ярина Ковач. Вона відома у контексті будівництва на Закарпатті малих гідроелектростанцій. Зокрема вона серед засновників ТОВ «Гідроенергія Карпат» та ПП «Комерцконсалт». Останнє, в 2013-му встановило малу ГЕС у селі Тур’я Поляна. Адреса Ярини Ковач у реєстрах вказана та сама, що й у Сергія Ковача – депутата Закарпатської облради 2010-2015 років від «Сильної України», сина нардепа (201202014рр) від Партії регіонів Василя Ковача.

Іншими засновниками ВКП «Агрошляхбуд» є мешканці Ужгорода Ганна Коба та Федір Касинець. Загалом фірма за минулий рік отримала замовлень на 50,74 млн грн, тоді як роком раніше замовлень було десятеро менше – 5,22 млн, а перед тим в 2015 році їх не було взагалі.

Майже кошти, які у вигляді субвенції були виділені Свалявському району, пішли в бюджет райцентра, мером якого є брат нардепа – Іван Ланьо. В містечку із 17 тисячами жителів гроші пішли на ремонт семи вулиць та даху дитсадка. За даними «Прозорро», усі вулиці ремонтуватиме одна фірма – ТОВ «Агрошляхбуд-М».

Всі ці замовлення на загальну суму 8,22 млн грн. вона отримала без тендерів через допорогові суми робіт. Для цього, наприклад, капремонт вулиці Чорновола Свалявська міськрада розбила на два лоти, щоб не проводити торги.

Власниками «Агрошляхбуд-М», яке минулого року отримало підрядів на понад 61 млн грн, є Володимир Бізіля, Андрій Тюх та Віктор Цвік. Фірма є засновником Закарпатського шляхобудівельного об’єднання орендних підприємств «Агрошляхбуд». Ще одним засновником є і уже згадуване ВКП «Агрошляхбуд».

«Агрошляхбуд-М» є фігурантом трьох кримінальних справ, де фірму підозрюють у причетності до завищення вартості робіт та їх обсягів.

Одним із дуже ласих лотів округу депутата Ланья є капітальний ремонт дороги між Свалява та Мукачево вартістю 32,65 млн грн. . Із цієї суми державна дотація становила 2,80 млн грн. Восени торги по ремонту дороги провалилися, оскільки пропозиція надійшла тільки від «Агрошляхбуд-М».

Округ Горвата

Округ №68 із центром у місті Ужгород – єдиний із шести на Закарпатті, де переможцем виборчої гонки став представник партії «Блок Петра Порошенка». Тут депутатом став Роберт Горват, який залучив на потреби округу 8,80 млн грн. З цих грошей 2,55 було передбачено на купівлю цифрового рентгенодіагностичного комплексу для міської лікарні. Апарат купили дешевше на 2% очікуваної вартості у ТОВ «Євромедтехніка». Конкурентом на торгах було ТОВ «Медгарант» з дорожчою на 250 грн. пропозицією.

Більша частина дотації в Ужгородський район, що цілком вписується в межі виборчого округу №68, пішло на дороги. Наприклад, 1,49 млн грн виділено для капремонту шляху із села Шишлівці до прикордонного пункту у селі Малі Селменці без конкурсу дісталися ТОВ «Авант-Еліт».

Керівниця цієї фірми Ганна Шикула, є ще й керівником ДП «База відпочинку «Смерічка» із пропискою у Львівській області. У «Авант-Еліт» однаковий телефон, який вказаний як контактний для цілого букету фірм: від ужгородського інтернет-провайдера «Крам» чи уже ліквідованого бару «Деліція», і до місцевого цегельного заводу. Загалом, цей номер (вказати номер!!! ) використовує 21 підприємство, серед деяких з них представники родини Павла Марчика – екс-депутата Ужгородської міськради від «Батьківщини»

Загалом, 2017-й рік став дебютний для «Авант-Еліт» у сфері держзакупівель, сума підрядів перевищила чотири мільйона.

Також без тендеру було відремонтовано за 1,42 млн грн. вулиці у селі Червоне, замовлення отримало ТОВ «Укршляхбуд». Третину в загальному кошторисі склали кошти субвенції.

Ще 1,39 млн грн. за капремонт дороги у селі Минай (левова частка з яких є дотацією із держбюджету) дісталося уже згаданій фірмі із пропискою в окрузі нардепа Ланья – ВКП «Агрошляхбуд».

Також за неконкурентною процедурою було укладено угоду з дебютантом держзакупівель – ПП «Перспектива-Уж» про ремонт будинку культури в селищі Середнє за 0,89 млн грн. Також без тендеру отримало 1,09 млн грн. ТОВ «БК «Гефест» Максима Яцка на ремонт спортмайданчика в Ужгороді. Половина грошей – субвенція.

Топ-10 замовлень в Закарпатській області з використанням урядової субвенції

Виконавець Об’єкт Субвенція (млн. грн.) Загальний кошторис (млн. грн) Примітки 1 Воловецьке колективне підприємство «Агрошляхбуд» Капітальний ремонт дороги між селами Нижній Студений та Потік Міжгірського району 8,50 8,10 Ярина Ковач, одна із співзасновниць, відома як і засновниця фірм, що займаються енергетикою – ТОВ «Гідроенергія Карпат» та ПП «Комерц-консалт». За даними ЗМІ, є невісткою екс-депутата ВРУ Василя Ковача 2 ТОВ «Агрошляхбуд-М» Капітальний ремонт 7 вулиць міста Свалява 2,81 8,22 Засновниками є Володимир Бізіля, Андрій Тюх та Віктор Цвік 3 ТОВ «Євромедтехніка» Купівля цифрового рентгенодіагностичног о комплексу для Ужгородської міської лікарні 2,55 2,49 Засновниками є Олександр Кузнєцов, Людмила Литвин та Олександр Балик 4 ТОВ «Коватехбуд» Поточний ремонт дороги між містом Тячів та селами Округла, Вільхівці, Лази 2,00 10,32 У суді було доведено зловживання директора та головного інженера бюджетними коштами. Їх звільнено від відповідальності через давність термінів, виплачено компенсацію в бюджет. 5 ТОВ «Укршляхбуд» Капітальний ремонт дороги у селі Червоне Ужгородського району 1,50 1,42 Фірма зареєстрована у Києві на мешканця Миколаївської обл.Геворка Мачкаляна. 6 ТОВ «Авант-Еліт» Капітальний ремонт дороги з села Шишлівці до контрольно-пропускного пункту Малі Селменці Ужгородського району 1,49 1,42 Засновник – Олександра Уйгелі, керівник Ганна Шикула. 7 ТОВ «Свалява-міськбуд» Будівництво дитячого садка в селі Водиця Рахівського району 1,26 3,19 Засновниками є Маріана та Володимир Дев’яни та Оксана Паллай 8 ТОВ «Євро-Престал-Бетон» Капітальний ремонт площі Володимира

Великого у місті Рахові 1,11 1,21 Засновниками фірми є Іван та Іонел Шамани 9 ПП «Перспектива-Уж» Реконструкція частини приміщень Будинку

культури в смт. Середнє Ужгородського району 1,08 0,89 Засновником та директором є Ігор Стан. 10 Воловецьке колективне

підприємство «Агрошляхбуд» Капітальний ремонт дороги в селі Минай

Ужгородського району 1,01 1,39 Крім Ярини Ковач, засновниками є Ганна Коба та Федір Касинець.

Ярослав Гулан, Ужгород

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