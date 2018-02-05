Суддя, що не відсторонив Гаврилову, як і вона взяв у батька мільйон на купівлю квартири

Суддя Солом’янського райсуду Києва Вадим Сенін у 2016 році позичив у батька 990 тис грн. і купив квартиру у Києві на Позняках. Про це свідчить Єдиний державний реєстр декларацій.

25 листопада 2016 року Вадим Сенін подав зміни до своєї декларації, у яких вказав, що отримав від батька 990 тис грн. позики і купив за 1,03 млн грн. квартиру площею 79 кв м. Як показує Держреєстр речових правна нерухоме майно, Сенін придбав квартиру по вул. Олександра Мишуги в Києві, в одному будинку із його батьком.

Через півроку після цього, у квітні 2017 року, суддя Вадим Сенін продав за 1,07 млн грн свою стару квартиру по вул. Лариси Руденко у Києві, якою він володів з 2003 року.

Батько Вадима Сеніна – колишній суддя Верховного суду України Юрій Сенін, який працював у ВСУ з 1998 року до 18 липня 2016 року. З 2013 по 2015 рік Юрій Сенін декларував щороку від 390 тис грн до 508 тис грн доходу і близько 260 тис грн на депозиті (це все були паперові декларації).

За 2016 рік Юрій Сенін уперше подав електронну декларацію, у якій вказав майже 470 тис грн доходу, 334 тис грн на депозиті, $7 тис готівки і ще $37 тис позичених коштів (у перерахунку по курсу 26,76 грн/дол. це співмірно 990 тис грн). Ще 6 тис євро готівки задекларувала дружина Юрія Сеніна, яка у 2013-2015 рр отримувала до 20 тис грн пенсії на рік і мала близько 50 тис грн на рахунку в банку.

Відзначимо, що Юрій Сенін є власником земельної ділянки площею 0,1 га у провулку Старосільський у Києві. Держакт на неї він отримав у 2009 році при міському голову Леонідові Черновецькому і секретарі Київради Олесеві Довгому. Ділянка розташована у товаристві індивідуальних забудовників «Десенка», яке зареєстроване за адресою Верховного суду – вул. Пилипа Орлика 4-а. Більшість членів товариства – судді Верховного суду, а також інших судів.

Безпосередніми сусідами Сеніна стали колишні судді ВСУ Микола Цитович, Микола Патрюк, а також брат біглого екс-генпрокурора-втікача Віктора Пшонки Микола Пшонка, який був суддею Верховного суду. Після Революції Гідності Микола Пшонка продав свою ділянку судді Верховного Суду Ользі Ступак.

Відзначимо, що виділення 8,2 га у власність членам товариства «Десенка» у 2008 році супроводжувалося скандалом. За даними ЗМІ, ці землі ще у 1991 році виділили евакуйованим жителям Прип’яті. Люди розчистили ділянку від сміття, засадили деревами (права на будівництво у них не було). При Черновецькому змінили цільове призначення землі і передали «Десенці». Судова тяганина колишніх власників нічого не дала. За даними ЗМІ, будівництво котеджів почалося після приходу до влади Віктора Януковича у 2010 році, а до цього з р. Десенка викачали пісок під фундамент на всю ділянку.

Вадим Сенін у 2003 році працював у ТОВ «Київська правова група», у 2003-2007 рр – у страхових компаніях «Оранта» і «Провіта». Із 2007 по 2009 рр він працював у Верховному Суді України, а у жовтні 2009-го був призначений на 5-річний термін суддею Голосіївського райсуду Києва. У травні 2013 року Вадим Сенін був переведений на роботу до Солом’янського райсуду Києва. У жовтні 2014 року повноваження судді у нього закінчилися, і він був без них аж до грудня 2017 року, коли 29.12.2017 президент Петро Порошенко своїм указом призначив Вадима Сеніна суддею Солом’янського райсуду.

Як відомо, 29 січня цього року суддя Вадим Сенін залишив без задоволення клопотання НАБУ і САП про відсторонення від посади голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової.

Гаврилова до суду принесла лист за підписом заступника секретаря Кабміну Володимира Федорчука, у якому вказувалося на «недоцільність та відсутність підстав для відсторонення Голови Держаудитслужби».

За версією слідства, протягом 2015-2016 рр Гаврилова отримала активів на 9,92 млн грн, законність підстав набуття яких не підкріплюються доказами. Також Гаврилова не внесла в декларацію чоловіка, з яким разом живе, або, як сказано в судових документах – «перебуває у фактичному шлюбі». Це дозволило їй не вписати в декларацію автомобіль та нерухомість на суму 2,48 млн грн.

Зокрема, Гаврилова задекларувала подарунок від батька у розмірі 1 млн грн. Однак, згідно з відомостями ДФС, у період з 1998 по ІІІ квартал 2015 року її батько отримав сумарний дохід та пенсію у розмірі 229 тис. грн. При цьому, у 2010 придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 150 за 670 тис. грн.

Чиновниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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