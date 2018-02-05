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Кума замголови Рівненської ОДА реконструює туалет під торгово-офісний центр у Острозі

05 Лютого 2018

Викладачка Острозької академії (Рівненська область) Наталія Мамонтова у Острозі будує торгово-офісний цент на ділянці, де раніше знаходилась занедбана громадська вбиральня. Про це написала Алла Садовник у виданні «Рівне вечірнє».

У 2013 році Острозька міська рада ухвалила рішення продати туалет, виставивши його на аукціон за 28 тис грн. Викупила приміщення Наталія Мамонтова, яка працює завідувачкою кафедри фінансів, обліку та аудиту Острозької академії. Крім того, вона є кумою Віталія Ундіра, який у 2013 році був першим заступником міського голови Острога, а наразі є заступником голови Рівненської ОДА.

У Мамонтової було першочергове право викупу, оскільки за кілька років до купівлі вона стала власницею земельної ділянки, до якої прилягала вбиральня.

У проекті рішення про продаж туалету було вказано, що покупець зобов’язаний «використовувати міський туалет зі збереженням його функціонального призначення».

Влітку 2016 року виконком Острозької міської ради ухвалив рішення надати містобудівні умови і обмеження Мамонтовій на реконструкцію громадського туалету під торгово-офісний будинок з облаштуванням громадського туалету. Забудовниця зобов’язувалася у своєму центрі облаштувати вбиральню, а заодно провести благоустрій навколишньої території, зокрема, викласти бруківку на тротуарі. Того ж року Мамонтова додатково отримала від міської ради дозвіл оформити власність на три сотки, на яких був розміщений туалет. Добудувати торгово-офісний центр мають до кінця 2018 р.

«У 2013 році туалет продавали з умовою, що цільового призначення не буде змінено. А потім сказали, що утримувати тільки туалет невигідно — і дали дозвіл на побудову торгово-офісного центру. Як на мене, кумівсто і корупція», – розповів депутат Рівненської облради Микола Кучерук.

Віталій Ундір підтвердив, що Наталія Мамонтова є кумою його дружини.  За його словами, біля місця, де триває будівництво торгового центру, знаходиться житловий будинок Наталії Мамонтової.

«Земельну ділянку, де будує, вона з 2004 року вже орендувала. Туалет продавали з умовою, що має бути збережена громадська вбиральня, але йшлося, що вона буде у приміщенні торгово-офісного центру. На той час старий туалет уже давно не функціонував, і міська влада розуміла, що будівництво нового обійдеться у сотні тисяч гривень для міського бюджету. А Мамонтова навіть запроектувала вбиральню більшу, аніж та, що була. А над туалетом будуть комерційні приміщення. Людина, вклавши кошти у будівництво, має на чомусь заробляти», – розповів Ундір.

Від «Наших грошей»:

З 2015 року Наталія Мамонтова є членом виконкому Острозької міської ради. На сайті міськради вказано, що вона не тільки викладає в НАУ «Острозька академія», а також є головним бухгалтером ТОВ «Острозький завод мінеральної води».

Мамонтова разом з Марією Галімською, Оленою Рудьо, Ігорем та Наталією Лабенськими і Віктором Галагудзою є співвласницею «Острозького заводу мінеральної води». Дружина Віктора Галагудзи Людмила завідує сектором економічного розвитку Острозької райдержадміністрації.

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