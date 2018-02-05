Кропачов не відповів як голова Держслужби ветеранів «обілєчує» його бізнес в інтересах Кононенка

Власник ТОВ «Укрдонінвест» Віталій Кропачов ухилився від відповіді щодо передачі через новообраного голову Держслужби у справах ветеранів Валентина Манька грошей за ведення успішного бізнесу першому заступнику голови парламентської фракції «БПП Солідарність» Ігорю Кононенку – товаришу та бізнес-партнеру президента Петра Порошенка.

Під час інтерв’ю для «Економічної правди» журналіст Дмитро Рясний запитав про відповідність дійсності інформації, що Кропачов передає гроші через Манько, який нібито «обілєчує бізнес» в інтересах Кононенка.

Кропачов через паузу та уточнюючі питання визнав, що контактує з Манько як користувач послуг його охоронних фірм.

— Есть информация, что вы часто контактируете с неким Валентином Манько: передаете ему деньги, которые в итоге являются своеобразной данью вашему куратору Игорю Кононенко. — (Пауза.) Валентин Манько со мной в контакте? — Да. — Да, мы контактируем с ним, а в чем суть вопроса-то? — Манько считается человеком, который “обилечивает” бизнес в интересах Игоря Кононенко. Суть вопроса в “обилечивании” вас. — Мы можем взять Валентина, вы можете с ним встретиться и поговорить. У нас с ним совершенно другие, партнерские отношения. — В чем суть этих отношений? — Много ветеранов (войны России против Украины. — «ЭП») входят в состав охранных фирм. Я пользуюсь услугами его охранных фирм.

Нагадаємо, в січні Валентин Манько став переможцем конкурсу на керівника державної служби в справах ветеранів війни та учасників АТО. Після оголошення переможцем низка ветеранських та волонтерських організації висловили свою критику щодо відкритості проведення конкурсу та кандидатури Манько. ЗМІ писали, що він раніше був депутатом Васильківської районної ради V скликання в 2006-му році за списками Партії Регіонів (Дніпропетровська область). Приймав участь в АТО, але був оголошений правоохоронцями в розшук за розбій. В 2015 році член політради партії «УКРОП» Андрій Денисенко оприлюднив переписку Манька з Кононенком, у якій бізнес-партнер президента України Петра Порошенка давав гарантії безпеки в обмін на компромат проти лідера «УКРОП» Геннадія Корбана.

Кропачов став відомий широкому загалу у 2016-2017 роках, коли почав скуповувати вугільні та газові активи сина біглого екс-президента Віктора Януковича – Олександра. ЗМІ Називали Кропачова «смотрящим» від Кононенка з вугільною галуззю. Національне антикорупційне бюро України підозрює низку фірм, що підконтрольні Кропачову, в постачанні обладнання та запчастин до державних шахт по завищеним цінам.

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