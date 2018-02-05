НОВИНИ

05.02.2018

Кропачов не відповів як голова Держслужби ветеранів «обілєчує» його бізнес в інтересах Кононенка

У Луценка по «схемі Злочевського» залишили видобуток бурштину партнеру Палиці

«Укрспирт» скупився технологічним обладнанням у виробника з Вінниці на 50 мільйонів

Чиновників та фірму заммера Полтави підозрюють у привласненні 150 тисяч на ремонті центру соцобслуговування

Кума замголови Рівненської ОДА реконструює туалет під торгово-офісний центр у Острозі

Суддя, що не відсторонив Гаврилову, як і вона взяв у батька мільйон на купівлю квартири

Аеропорт у Миколаєві за 102 мільйони «відремонтує» фірма, яку СБУ підозрює у фіктарстві на ремонті «Ощадбанку»

Топ-10 освоювачів депутатських субвенцій на Закарпатті

Гройсман цементує монополію СЕТАМу Петренка-Довбенка на продаж арештованого майна

04.02.2018

12,19 мільярдів минулого тижня

Пов’язані з депутатом фірми розіграли 700 тисяч на охорону парку у Дніпрі

Продовжились судові розборки щодо мільйону за хоспіс у Виноградові

Обленерго росіян заправилось у «приватівців» та «єремеєвців» на 78 мільйонів

02.02.2018

Новий газотрейдер ОПЗ сидить в офісі бізнес-партнера Ложкіна з телефонами протеже Кононенка

12,92 мільярда минулого тижня

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Кропачов не відповів як голова Держслужби ветеранів «обілєчує» його бізнес в інтересах Кононенка

05 Лютого 2018

Власник ТОВ «Укрдонінвест» Віталій Кропачов ухилився від відповіді щодо передачі через новообраного голову Держслужби у справах ветеранів Валентина Манька грошей за ведення успішного бізнесу першому заступнику голови парламентської фракції «БПП Солідарність» Ігорю Кононенку – товаришу та бізнес-партнеру президента Петра Порошенка.

Під час інтерв’ю для «Економічної правди» журналіст Дмитро Рясний запитав про відповідність дійсності інформації, що Кропачов передає гроші через Манько, який нібито «обілєчує бізнес» в інтересах Кононенка.

Кропачов через паузу та уточнюючі питання визнав, що контактує з Манько як користувач послуг його охоронних фірм.

Есть информация, что вы часто контактируете с неким Валентином Манько: передаете ему деньги, которые в итоге являются своеобразной данью вашему куратору Игорю Кононенко.

— (Пауза.) Валентин Манько со мной в контакте?

— Да.

— Да, мы контактируем с ним, а в чем суть вопроса-то?

— Манько считается человеком, который “обилечивает” бизнес в интересах Игоря Кононенко. Суть вопроса в “обилечивании” вас.

— Мы можем взять Валентина, вы можете с ним встретиться и поговорить. У нас с ним совершенно другие, партнерские отношения.

— В чем суть этих отношений?

— Много ветеранов (войны России против Украины. — «ЭП») входят в состав охранных фирм. Я пользуюсь услугами его охранных фирм.

Нагадаємо, в січні Валентин Манько став переможцем конкурсу на керівника державної служби в справах ветеранів війни та учасників АТО. Після оголошення переможцем низка ветеранських та волонтерських організації висловили свою критику щодо відкритості проведення конкурсу та кандидатури Манько. ЗМІ писали, що він раніше був депутатом Васильківської районної ради V скликання в 2006-му році за списками Партії Регіонів (Дніпропетровська область). Приймав участь в АТО, але був оголошений правоохоронцями в розшук за розбій. В 2015 році член політради партії «УКРОП» Андрій Денисенко оприлюднив переписку Манька з Кононенком, у якій бізнес-партнер президента України Петра Порошенка давав гарантії безпеки в обмін на компромат проти лідера «УКРОП» Геннадія Корбана.

Кропачов став відомий широкому загалу у 2016-2017 роках, коли почав скуповувати вугільні та газові активи сина біглого екс-президента Віктора Януковича – Олександра. ЗМІ Називали Кропачова «смотрящим» від Кононенка з вугільною галуззю. Національне антикорупційне бюро України підозрює низку фірм, що підконтрольні Кропачову, в постачанні обладнання та запчастин до державних шахт по завищеним цінам.

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Тонкощі тендерів «Борисполя»
31 Січня 2018

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році
31 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

05.02.2018

Луцьк У Луценка по «схемі Злочевського» залишили видобуток бурштину партнеру Палиці

Полтава Чиновників та фірму заммера Полтави підозрюють у привласненні 150 тисяч на ремонті центру соцобслуговування

Рівне Кума замголови Рівненської ОДА реконструює туалет під торгово-офісний центр у Острозі

Миколаїв Аеропорт у Миколаєві за 102 мільйони «відремонтує» фірма, яку СБУ підозрює у фіктарстві на ремонті «Ощадбанку»

Ужгород Топ-10 освоювачів депутатських субвенцій на Закарпатті

04.02.2018

Дніпро Пов’язані з депутатом фірми розіграли 700 тисяч на охорону парку у Дніпрі

Ужгород Продовжились судові розборки щодо мільйону за хоспіс у Виноградові

Житомир Обленерго росіян заправилось у «приватівців» та «єремеєвців» на 78 мільйонів

02.02.2018

Дніпро Дороги Дніпра за 100 мільйонів лататимуть поляки, з якими Філатов зустрічався у Литві

Львів «Львівгазвидобування» придбало «ленд крузерів» та мікроавтобусів на 9 мільйонів

Одеса У Труханова за рік розпродали нерухомості на 84 мільйона по заниженим в три-чотири рази цінам

Луганськ Лисичанські освітяни замовили продуктів на 1,4 мільйона ФОПу з мобільним «масового використання»

Київ Вдвічі подорожчали ліки для хворих на гемофілію киян

01.02.2018

Одеса «Рідна» фірма Миримського-Мукерії стягуватиме борги для комунальників Чорноморська за 900 тисяч

Київ Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ