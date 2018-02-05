Гройсман цементує монополію СЕТАМу Петренка-Довбенка на продаж арештованого майна

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запропонував уряду схвалити проект розпорядження уряду, яким Міністерству юстиції дозволяється самостійно визначити власне держпідприємство організатором електронних торгів по реалізації арештованого майна. Про це свідчить відеотрансляція з засідання Кабінету міністрів 31 січня.

Однак станом на 5 лютого на сайті Кабміну в розділі прийнятих актів цей документ відсутній, хоча низка інших прийнятих в той день документів вже оприлюднена.

Проектом розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 p. № 212» передбачено «погодитися з пропозицією Міністерства юстиції щодо визначення організатором електронних торгів державного підприємства, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції та уповноважене ним на організацію та проведення електронних торгів.

Таким підприємством нині є ДП «СЕТАМ», що монопольно здійснює реалізацію арештованого майна на електронних торгах.

Нині його монопольне становище обумовлене рішенням Міністерства юстиції Павла Петренка про наділення підприємства виключними повноваженнями. У випадку прийняття урядового рішення, надання Мінюстом монопольного статусу СЕТАМу з дозволу уряду, буде закріплене вже іншим нормативним документом, а саме розпорядженням Кабінету міністрів. Відтак для того, аби позбавити СЕТАМ монопольних повноважень потрібно буде вносити зміни до урядового акту.

Окрім цього, в урядовому проекті розпорядження є норми, якими іншим суб’єктам господарювання дозволяється використовувати систему торгів СЕТАМ на підставі агентських та партнерських договорів.

Проект акту перед виносом на розгляд Кабміну було «погоджено без зауважень» першим віце-прем’єром Степаном Кубівим та в.о. міністра фінансів Юрієм Буцою.

У 2016 році Антимонопольний комітет рекомендував Мінюсту дозволити проводити електронні торги по продажу арештованого майна не тільки через СЕТАМ. Мінюст проігнорував ті рекомендації. Відтак АМКУ у 2017 році відкрив розгляд справи за ознаками вчинення Міністерством юстиції порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Рішення по цій справі мали винести на розгляд у лютому 2018 року. Однак прийняття нового рішення про закріплення монополії СЕТАМу вже дозволом уряду призведе до того, що це остаточно закріпить існуючу монополію, оскільки згідно законодавства АМКУ може надавати уряду лише пропозиції щодо будь-яких питань, але не зобов’язувати вчиняти якісь дії.

Нагадаємо, керівництво Міністерства юстиції, Державної виконавчої служби та СЕТАМу пов’язане спільним знайомим – юристом Андрієм Довбенком. «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що він співпрацював з нардепом від БПП Олександром Грановським і може мати значний вплив на Мін’юст.

У свою чергу, поліція веде провадження кримінальне провадження щодо несанкціонованого втручання в роботу системи «СЕТАМ», яке дало змогу зловмисникам купувати майно на торгах за заниженими цінами. У розслідуванні програми «Схеми» по цій справі фігурує оточення директора департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції Дмитра Поліщука.

При цьому у пояснювальній записці щодо необхідності прийняття нинішнього розпорядження уряду вказано, «що державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, вперше впровадило технологію Blockchain, яка унеможливлює втручання в хід торгів та внесення змін в базу даних».

Ця пояснювальна записка (весь текст нижче) підписана першим замміністра юстиції Наталією Бернацькою (до заміжжя Севастьянова). Вона раніше фігурувала у скандалі з розкраданням на виплатах Мінюсту фірмі «Золотий мандарин ойл», щодо яких НАБУ веде кримінальне провадження.

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