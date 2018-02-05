Чиновників та фірму заммера Полтави підозрюють у привласненні 150 тисяч на ремонті центру соцобслуговування

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Поліція підозрює службових осіб  управління капітального будівництва виконкому Полтавської міськради, ПП «Ардоніт» та ТОВ «Полтавський ДБК» у зловживання службовим становищем, що призвело до заволодінні близько 150 тис грн. під час реконструкції будівлі терцентру соціального обслуговування у Полтаві. Про це написав Микола Лисогор у виданні «Полтавщина».

Влітку 2016 року «Ардоніт» виграв тендер на 3,3 млн грн. на реконструкцію територіального центру соцослуговування по вул. Кондратюка, 7, де доглядають за пенсіонерами, інвалідами та самотніми непрацездатними громадянами. Фірма повинна була облаштувати покрівлю та утеплити фасад.  Втім, робітники «Ардоніту» виконали роботу не в повному обсязі. Вони лише частково утеплили фасад та розібрали дах. В результаті після дощів та снігу приміщення почало руйнуватися.

За даними видання, щоб врятувати ситуацію мер Полтави Олександр Мамай домовився з ТОВ «Полтавський домобудівельний комбінат», щоб він залатав дах. У жовтні 2017 р., коли комбінат вже відремонтував покрівлю, управління оголосило новий тендер, на якому переміг «Полтавський ДБК».

«Ардоніт» за свою роботу встиг отримати 1,24 млн грн. «Полтавський ДБК» підписав договір на 2,63 млн грн. Управління капбудівництва  опублікувало аналогічний першому тендеру предмет закупівлі, яка дісталась «ДБК», хоча «Ардоніт» виконав частину робіт.

В подальшому стало відомо, що за даними поліції, службові особи управління капбудівництва у змові зі службовцями «Ардоніту» та «Полтавського ДБК» внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо обсягів робіт, які були завищені та частково не виконані. Таким чином, на думку слідства, службові особи заволоділи коштами місцевого бюджету на загальну суму близько 150 тис грн.

Октябрський райсуд Полтави погодив клопотання поліцейських та надав їм доступ до речей і документів в управлінні та офісах «Ардоніту» і «Полтавського ДБК».

Полтавське ПП «Ардоніт» Олега Ліщинського зареєстроване за адресою вул. Олеся Гончара, 19а. За цією ж адресою зареєстроване підприємство ПП «Полтава Капітал Буд». Його співвласником та заступником директора (2013-2015 рр.) був перший заступник мера Полтави Михайло Шевченко. У вересні депутат Юрій Синяк на депутатській комісії заявив, що підприємство «Ардоніт» насправді належить саме заступнику мера.

Від «Наших грошей»:

Засновниками «Полтавського ДБК» є Віктор Яковенко, Віктор Думанов, Василь Шишкін та Володимир Левцун, який був народним депутатом чотирьох скликань поспіль до 2012 року. Керує фірмою Сергій Фисун. За даними системи «Прозорро», з жовтня 2016 року фірма виграла тендерів на загальну суму 177,46 млн грн. Причому, переважна більшість була організована управлянням капбудівництва виконкому Полтавської міськради.

З вересня 2016 року «Ардоніт» виграв тендери на загальну суму 3,28 млн грн.

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