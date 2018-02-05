Аеропорт у Миколаєві за 102 мільйони «відремонтує» фірма, яку СБУ підозрює у фіктарстві на ремонті «Ощадбанку»

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КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради 25 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «ЄІС» капітальний ремонт будівлі аеровокзалу за 102,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Нагадаємо, за даними журналіста Андрія Лохматова, термінал аеропорту ще до оголошення офіційного тендера відремонтував один із нинішніх конкурентів – ТОВ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула, яке за документами займалося парканом. За даними журналіста, порушенню закону сприяло керівництво Миколаївської ОДА.
Другим спаринг-партнером «ЄІС» на цьому тендері було ТОВ «Миколаївміськбуд» Ольги Жендубаєвої.
За угодою, цьогоріч «ЄІС» має виконати загальнобудівельні роботи, влаштувати інженерні мережі, системи пожежної безпеки, зв’язку і сигналізації, купити і змонтувати технологічне устаткування.
Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
У складі тендерної пропозиції «ЄІС» подала аналогічний договір із «Ощадбанком» про реконструкцію VIP-відділення у Києві за 31,80 млн грн. Вона фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фіктивному підприємництві під час того ремонту.
Фірма «ЄІС» («Europeum») зі статутним капіталом 5 тис грн. зареєстрована в 2014 році у приватному будинку в селі Тарасівка під Києвом.
Нині засновниками є кияни Юрій Толстих і Світлана Цикун, директором – Микола Гоголєв, а підписантом – Микола Судоргін. Однак до 2015 року частка Толстих належала Світлані Щокіній, яка зараз володіє ТОВ «Сакма Кемікал» з Олегом Плакущим.
Судоргін у 2014 році входив у громадську раду при Державній фіскальній службі від БО «Федерація єврейських громад в столиці України».
Цикун і Толстих також володіють ТОВ «Європєум Інвест», Цикун і Судоргін – ТОВ «Європєум Центр», Толстих і Судоргін – ТОВ «Менеджмент Маркетс», Толстих – ТОВ ТОВ «Укрбудстрой Компані» із Сергієм Похітоновим, Цикун – ТОВ «Європєум Консалтинг» із Тамарою Марченко. Раніше Толстих був засновником ТОВ «Європєум Проджект», переоформленого у Дніпрі на Ольгу Ващак і Марію Журавльову.
Номер телефону «ЄІС» +380445691101 використовує ТОВ «Сілверс Груп» Гоголєва.
В одному будинку з «ЄІС» по вул. Київській, 77/5 прописане ТОВ «Магред», чиїми засновникам є Дженевиз Хасан Тахсин і Дінджел Хасан Хакан з Туреччини.
За даними «GoogleMaps», позаду будинку, в якому зареєстрована «ЄІС», на іншій ділянці знаходиться котедж без номера. У дворі котеджу стоїть літак із розмахом крил близько 25 м і номером, який починається з UR-67***. Свого часу в Тарасівці здавали в оренду VIP-маєток із басейном і літаком на території за $3 тис на місяць.
Tеги | Будівництво, Важливо, Корупція, Транспорт
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