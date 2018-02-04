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Продовжились судові розборки щодо мільйону за хоспіс у Виноградові

04 Лютого 2018

Львівський апеляційний господарський суд скасував рішення Госпсуду Закарпатської області, згідно з яким КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» («Аміров») зобов’язане заплатити ТОВ «Панком» 1,29 млн грн. боргу за реконструкцію колишнього штабу військової частини (в/ч) під хоспіс у м. Виноградів Закарпатської області. Про це написали «Новини Закарпаття».

У 2013 році КП «Аміров» замовив «Панкому» реконструкцію будівлі штабу в/ч під споруду медичного призначення хоспісу на 20-25 ліжок в м. Виноградів за 7,35 млн грн. Угода була укладена в рамках виконання проекту «Інституційна співпраця між Виноградівський районом та Саноцьким повітом (Польща) по розвитку системи надання паліативної допомоги», який здійснювався згідно з грантовою програмою транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 рр.

КП сплатило приватній фірмі 5,66 млн грн., втім «Панком» виконав роботи лише на 4,42 млн грн. Різницю у сумі 1,23 млн грн. він повернув замовнику.

У 2015 р. «Аміров» за результатами конкурсу щодо «Реконструкції будівлі штабу в/ч під «Хоспіс» на 20-25 ліжок в м. Виноградів. Коригування» уклав нову угоду з «Панкомом» на 11,03 млн грн. В подальшому сума зменшилась до 6,54 млн грн. Підрядник виконав роботи на 4,47 млн грн.

У 2016 році «Панком» звернувся до комунальників з пропозицією підписати акти виконаних робіт на суму 1,27 илн грн., втім, агенція відмовився це зробити, вказуючи на порушення умов договору. Раніше комісія Виноградівська райради, яка є засновником «Аміров», виявила невідповідність фактично виконаних робіт актам щодо їх виконання. В подальшому замовник відмовився від договору з «Панкомом» і уклав нову угоді про «Хоспіс» з іншою фірмою ТОВ «ТД Універсал Україна».

У «Панкомі» вирішили, що агенція не підписала акти виконаних робі на суму 1,27 млн грн. (відповідно не сплатила суму) безпідставно, тому вирішила позиватися до «Аміров» (діяльність припинено з кінці 2017 р.) та Виноградівської райради, щоб отримати 1,27 млн грн. боргу.

Госпсуд Закарпатської області зобов’язав відповідачів сплатити борг. Апеляція стала на бік райради, встановивши, що борг виник внаслідок збільшення кошторису та додаткових робіт для перепланування горища під мансардний поверх, які не були погоджені сторонами. Апеляція також врахувала висновок експертизи щодо фактичної вартості виконаних робіт, яка не відповідає сумам, вказаним в актах. Тому рішення попередньої інстанції скасувала і повернула справу до Госпсуду.

Крім того, згідно з ухвалами Ужгородського міжрайонного суду, директора «Панкому» Василя Нуждака та інженера технагляду Василя Арендаша підозрюють у заволодінні 1,03 млн грн. коштів агенції під час робіт в хоспісі в результаті внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт.

Хоспіс у Виноградові здали в експлуатацію рік тому.

Від «Наших грошей»:

«Панком» належить Василю Нуждаку, Анатолію Парфенюку, Миколі Шевчуку та Тетяні Гецянин. Нуждак у минулому був заступником начальника Ужгородської дистанції цивільних споруд. Парфенюк є співзасновником ТОВ «ТСК-85» .

Раніше у складі засновників «Панком» також були Олександр Іщенко та Сергій Петровцій, який у 2010 р. був кандидатом до міськради Ужгорода від «Громадської позиції».

Юридична адреса фірми «Панком» – Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. Свободи, 4. За цією ж адресою зареєстровані ТОВ ТЕК «Західтранссервіс», ПП «Реусмаркт» та ТОВ «Термотранс». Співвласниками «Західтранссервісу» є Парфенюк та словенська АТ «ІнтерЄвропа-глобальний логістичний сервіс» (концерн «Intereuropa d. d.»). Засновником та керівником «Реусмаркт» є Ігор Килин – кандидат у депутати Львівської облради від партії «Укроп».

За даними системи «Прозорро», у 2017 році «Панком» виграв тендерів на загальну суму 4,06 млн грн.

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