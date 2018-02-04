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Пов’язані з депутатом фірми розіграли 700 тисяч на охорону парку у Дніпрі

04 Лютого 2018

22 січня Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровського міськради за результатами тендеру замовив ТОВ «Професійна варта» чергування на контрольно-пропускному пункті при в’їзді на Монастирський острів за 645 тис грн. Про це написав Максим Шевєлєв у «БюроUA».

Фірма охоронятиме об’єкт цілодобово з 22 січня по 31 грудня 2018 року. Єдиним конкурентом переможця було ТОВ  «Рукост», яке запропонувало більшу суму – 694 тис грн. Очікувана вартість склала 700 тис грн.

«Професійну варту» у березні 2016 року зареєстрував Сергій Кошеленко у Кривому Розі. В кінці року підприємство прописалося у Дніпрі на вул. Б.Хмельницького, 4 і її засновником став Іван Рабе, керівником – Віктор Загородній.

У червні 2017 року на сайті OLX було опубліковано оголошення про продаж ТОВ «Професійна варта», після чого власником і керівником фірми став Геннадій Ткаченко. Місце реєстрації не змінилося, але було вказано новий номер контактного телефону – 0964105318.

Згідно з даними пошуковиків, за цим номером можна зв’язатися з особою, яка відповідає за торги КП «Дніпровські пороги» Дніпровського міськради. У телефонній розмові представниця комунального підприємства повідомила, що допомагала «Професійній варті», але відмовилася назвати свого імені.

Єдиний конкурент фірми-переможця ТОВ  «Рукост» пов’язане з депутатом Дніпровського міськради Русланом Вишневецьким. Отримувати підряди на охорону об’єктів КП «Дніпроводоканал» і департаменту благоустрою та інфраструктури «Рукост» почав після того, як депутат Вишневецький, обраний до міської ради від партії «Опозиційний блок», увійшов до промерської більшості, ставши членом депутатської групи «За Дніпропетровськ» .

Видання з’ясувало, що «Професійна варта» теж не чужа Вишневецькому. Під час тендеру ця фірма надала договір оренди автомобіля, згідно з яким автомобіль Daewoo Lanоs 2009 р.в. орендувало у Єгора Пилипенко. Останній разом з Володимиром Постояном є співзасновником благодійної організації «Благодійний фонд «Честь і віра ». За інформацією «БюроUA», Пилипенко – один з кращих друзів депутата Вишневецького, який часто публікує на сторінці Єгора Пилипенко в Фейсбук хвалебні слова про діяльність благодійного фонду.

Крім того, керівником КП мерії Дніпра «Дніпровські пороги», співробітницю якого можна було розшукати по одному номеру телефону з «Професійним захистом», є колишній бізнес-партнер депутата Вишневецького у нині ліквідованій компанії ТОВ «Альянс-Гарант» Едуард Кусаєв. Разом з ними засновниками компанії в 2005 році були Володимир Арутюнов і нині покійний батько керівника «Рукосту» Єгора Шевченко Костянтин Шевченко. В подальшому засновником «Альянс-Гарант» була Ольга Білецька, керував фірмою Євген Зоріч.

Від «Наших грошей»:

Згідно з даними системи «Прозорро», «Професійна варта» виграла поки єдиний тендер, «Рукосту» у 2017 році виграв тендерів на загальну суму 5,56 млн грн.

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