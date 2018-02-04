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Обленерго росіян заправилось у «приватівців» та «єремеєвців» на 78 мільйонів

04 Лютого 2018

ПрАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 23 січня за результатами тендеру уклало три угоди про закупівлю палива у талонах-картках на загальну суму 77,72 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 78,80 млн грн.

  • ТОВ «Альянс Еволюшн» за 72,22 млн грн. поставить бензин А-92 по 27,90 грн./л і дизельне паливо по 25,00 грн./л.

Дизпаливо коштує на 13% дешевше від середньої роздрібної ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 28,19 грн./л.

Нині «Альянс Еволюшн» записано на офшори «Деззлінг Інвестментс Лімітед», «Делстанто Холдінгс Лтд», «Сенбіан Інвестмент Лімітед» ,«Найтентра Коммершіал Лімітед» і «Рівадж Лімітед».

Менеджером зі збуту в «Альянс Еволюшн» є Денис Садловський. Він же у вересні 2016 р. був прийнятий на аналогічну посаду у «приватівську» фірму ТОВ «Пром гарант плюс» з посадовим окладом 1450 грн. Раніше Садловський працював у ТОВ «ТД «Авіас» з групи Ігоря Коломойського.

За даними «Наші гроші. Львів», фірма «Альянс Еволюшн» була заснована у травні 2016 р. товариствами «Астронг Люкс» і «Вертікс-Трейд». Обидва засновника створені 6 жовтня 2015 р. і прописані в одному офісі на вул. Зоологічній, 4-а у Києві. «Астронг Люкс» записане на Людмилу Поріцьку із Хмельниччини, а «Вертікс-Трейд» – на Тетяну Спасову із Севастополя.

Торік «Альянс Еволюшн» зі статутним капіталом 4 тис грн. переписали на дніпрянку Ірину Афоніну.

Афоніна також керує донецьким ПАТ «Ойлсервіс», засновниками якого є кіпрські  «Юнало Холдінгз Лтд», «Касерта Трейдінг Лімітед», «Мошона Інвестментс Лімітед» та «Дакстон Холдінгз Лімітед». Остання входить у перелік фірм-засновниць компаній, через які влітку 2014 р. з «Приватбанку» виводились кошти, отримані у якості кредитів банку. За даними податківців, офшор «Мошона Інвестментс Лімітед» теж пов’язаний із групою «Приват».

Усього від початку 2017 р. «Альянс Еволюшн» отримала підрядів на 1,10 млрд грн.

  • ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» отримає 5,50 млн грн. за бензин А-95 Євро 5: звичайний по 30,85 грн./л і покращеної якості по 29,85 грн./л.

Це майже відповідає нинішній середній роздрібній ціні на сайті «EnKorr» у 30,37 грн./л.

Створений 12 років тому «Нафтотрейд Ресурс» почав вигравати тендери лише в лютому 2016 року. Відтоді він отримав підрядів на 2,90 млрд грн.

Засновниками є ТОВ «Дукат» і ТОВ ВКФ «Віта-Авто», а кінцевими бенефіціарами – співвласники групи «Континіум» Степан Івахів, Сергій Лагур та Роман Єремеєв, син покійного лідера групи Ігоря Єремеєва.

Фірма зареєстрована в Луцьку по вул. Кременецька, 38, де прописана низка фірм «Континіуму», в тому числі ТОВ «Вог Рітейл».

До аукціону не допустили ТОВ «Техойл НК» за відсутність довідки з банку про відсутність кредитної заборгованості, а також через те, що наданий перелік АЗС не перекривав усю територію розташування районів електричних мереж обленерго.

ТОВ «Біоеталон» і ТОВ «Манго-Груп» пропонували на 0-12% нижчі ціни, однак потім відмовилися підписувати договори, тож їхні пропозиції відхилили.

«Житомиробленерго» належить «VS Energy International» Олександра Бабакова и Михайла Спектора.

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