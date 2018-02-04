Обленерго росіян заправилось у «приватівців» та «єремеєвців» на 78 мільйонів

ПрАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» 23 січня за результатами тендеру уклало три угоди про закупівлю палива у талонах-картках на загальну суму 77,72 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Сума угод на відсоток нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 78,80 млн грн.

ТОВ «Альянс Еволюшн» за 72,22 млн грн. поставить бензин А-92 по 27,90 грн./л і дизельне паливо по 25,00 грн./л.

Дизпаливо коштує на 13% дешевше від середньої роздрібної ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 28,19 грн./л.

Нині «Альянс Еволюшн» записано на офшори «Деззлінг Інвестментс Лімітед», «Делстанто Холдінгс Лтд», «Сенбіан Інвестмент Лімітед» ,«Найтентра Коммершіал Лімітед» і «Рівадж Лімітед».

Менеджером зі збуту в «Альянс Еволюшн» є Денис Садловський. Він же у вересні 2016 р. був прийнятий на аналогічну посаду у «приватівську» фірму ТОВ «Пром гарант плюс» з посадовим окладом 1450 грн. Раніше Садловський працював у ТОВ «ТД «Авіас» з групи Ігоря Коломойського.

За даними «Наші гроші. Львів», фірма «Альянс Еволюшн» була заснована у травні 2016 р. товариствами «Астронг Люкс» і «Вертікс-Трейд». Обидва засновника створені 6 жовтня 2015 р. і прописані в одному офісі на вул. Зоологічній, 4-а у Києві. «Астронг Люкс» записане на Людмилу Поріцьку із Хмельниччини, а «Вертікс-Трейд» – на Тетяну Спасову із Севастополя.

Торік «Альянс Еволюшн» зі статутним капіталом 4 тис грн. переписали на дніпрянку Ірину Афоніну.

Афоніна також керує донецьким ПАТ «Ойлсервіс», засновниками якого є кіпрські «Юнало Холдінгз Лтд», «Касерта Трейдінг Лімітед», «Мошона Інвестментс Лімітед» та «Дакстон Холдінгз Лімітед». Остання входить у перелік фірм-засновниць компаній, через які влітку 2014 р. з «Приватбанку» виводились кошти, отримані у якості кредитів банку. За даними податківців, офшор «Мошона Інвестментс Лімітед» теж пов’язаний із групою «Приват».

Усього від початку 2017 р. «Альянс Еволюшн» отримала підрядів на 1,10 млрд грн.

ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» отримає 5,50 млн грн. за бензин А-95 Євро 5: звичайний по 30,85 грн./л і покращеної якості по 29,85 грн./л.

Це майже відповідає нинішній середній роздрібній ціні на сайті «EnKorr» у 30,37 грн./л.

Створений 12 років тому «Нафтотрейд Ресурс» почав вигравати тендери лише в лютому 2016 року. Відтоді він отримав підрядів на 2,90 млрд грн.

Засновниками є ТОВ «Дукат» і ТОВ ВКФ «Віта-Авто», а кінцевими бенефіціарами – співвласники групи «Континіум» Степан Івахів, Сергій Лагур та Роман Єремеєв, син покійного лідера групи Ігоря Єремеєва.

Фірма зареєстрована в Луцьку по вул. Кременецька, 38, де прописана низка фірм «Континіуму», в тому числі ТОВ «Вог Рітейл».

До аукціону не допустили ТОВ «Техойл НК» за відсутність довідки з банку про відсутність кредитної заборгованості, а також через те, що наданий перелік АЗС не перекривав усю територію розташування районів електричних мереж обленерго.

ТОВ «Біоеталон» і ТОВ «Манго-Груп» пропонували на 0-12% нижчі ціни, однак потім відмовилися підписувати договори, тож їхні пропозиції відхилили.

«Житомиробленерго» належить «VS Energy International» Олександра Бабакова и Михайла Спектора.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Енергетика, Паливо, Росія