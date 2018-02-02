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Вдвічі подорожчали ліки для хворих на гемофілію киян

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Департамент охорони здоров’я КМДА 18 грудня за результатами тендерів уклала вісім угод про закупівлю препаратів для лікування дорослих хворих на гемофілію на загальну суму 41,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Більшу частину коштів – 72%, або 30,07 млн грн. – отримало ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма» Костянтина Єфименка, міністра інфраструктури часів Януковича.

До кінця грудня воно мало поставити український БіоКлот А® 1000 МО по 6,20-6,40 грн. за МО, тобто по 6 200-6 400 грн. за флакон (тут і далі тендерні ціни вказано з 7% ПДВ). Це дорівнює $224-232 за курсом на дату підписання договору.

У серпні 2017 р. «Біофарма» продала його КМДА по 3,45 грн. за МО, або 3 450 грн. за флакон. Це відповідало $136 за курсом на дату укладення тодішньої угоди.

Таким чином, за півроку ціна в доларовому еквіваленті зросла на 65-71%.

Зараз у реєстрі оптово-відпускних цін МОЗ флакон коштує 7 380 грн., або $276 за курсом на дату декларування зміни ціни у жовтні 2017 р. Це на 20% дорожче від нинішнього тендеру.

Влітку минулого року реєстр фіксував ще вищу ціну – 8 350 грн., або $322 за флакон, але  тодішня тендерна ціна була майже в 2,5 рази нижчою від рівня МОЗ.

Зміна ціни препарату БіоКлот А® 1000 МО

2017 рік Ціна флакону від «Біофарми» на тендері КМДА із ПДВ Ціна флакону в реєстрі МОЗ
грн. $ грн. $
грудень 6 400 232 7 380 276
серпень 3 450 136 8 350 322

ТОВ «Лінк-Медитал» за 2,05 млн грн. замовили швейцарський Фейба® 500 МО по 37,12-38,00 грн. за МО, або 18 560-19 000 грн. за флакон. Це дорівнює $671-687 за курсом на дату договору.

У серпні 2017 р. «Лінк-Медитал» продав його КМДА по 37,25 грн. за МО, або 18 625 грн. за флакон. Це відповідало $729 за курсом на дату тодішньої угоди.

Отже, за півроку в доларах препарат подорожчав на 6-9%.

У реєстрі МОЗ флакон коштує 16 722 грн., або $770 за курсом на дату декларування зміни ціни у вересні 2015 р. Це на 13% дорожче від нинішнього тендеру.

Також ПрАТ «Медфарком-Центр» замовили ліків на 7,12 млн грн., ТОВ «Гемофарм» – на 2,20 млн грн., ТОВ «БаДМ» – на 450 тис грн. (перелік із цінами у таблиці нижче.).

Сума угод на 17% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 50,65 млн грн.

Постачальник / сума угод, грн. Торгівельна назва препарату Вартість угоди, грн. із ПДВ Од. виміру Ціна, грн./од. із ПДВ
ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма» / 30 074 400,00 БіоКлот А®, ліофілізат для розчину для ін’єкцій по 1000 МО (ТОВ «Біофарма Плазма») 11 449 600 МО 6,40
БіоКлот А®, ліофілізат для розчину для ін’єкцій по 1000 МО (ТОВ «Біофарма Плазма») 18 624 800 МО 6,20
ПрАТ «Медфарком-Центр» / 7 115 500,00 Новосевен®, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 5 мг (250 КМО) (А/Т Ново Нордіск, Данія) 7 115 500 МО 0,51
ТОВ «Гемофарм» / 2 196 176,70 Октостим®, розчин для ін’єкцій, 15 мкг/мл, по 1 мл в амп., фл., шпр. (Феррінг ГмБХ, Германія) 36 177 ампула 516,81
Аімафікс® 1000 МО/10 мл (Кедріон С.п.А., Італія) 2 160 000 МО 7,20
ТОВ «Лінк-Медитал» / 2 045 000,00 Фейба® 500 ОД (Baxter AG, Швейцарія) 296 960 МО 37,12
Фейба® 500 ОД (Baxter AG, Швейцарія) 1 748 000 МО 38,00
ТОВ «БаДМ» / 450 447,56 Новосевен®, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 5 мг (250 КМО) (А/Т Ново Нордіск, Данія) 450 448 МО 0,45

 

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