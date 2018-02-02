Вдвічі подорожчали ліки для хворих на гемофілію киян

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018
02 Лютого 2018
Департамент охорони здоров’я КМДА 18 грудня за результатами тендерів уклала вісім угод про закупівлю препаратів для лікування дорослих хворих на гемофілію на загальну суму 41,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Більшу частину коштів – 72%, або 30,07 млн грн. – отримало ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма» Костянтина Єфименка, міністра інфраструктури часів Януковича.
До кінця грудня воно мало поставити український БіоКлот А® 1000 МО по 6,20-6,40 грн. за МО, тобто по 6 200-6 400 грн. за флакон (тут і далі тендерні ціни вказано з 7% ПДВ). Це дорівнює $224-232 за курсом на дату підписання договору.
У серпні 2017 р. «Біофарма» продала його КМДА по 3,45 грн. за МО, або 3 450 грн. за флакон. Це відповідало $136 за курсом на дату укладення тодішньої угоди.
Таким чином, за півроку ціна в доларовому еквіваленті зросла на 65-71%.
Зараз у реєстрі оптово-відпускних цін МОЗ флакон коштує 7 380 грн., або $276 за курсом на дату декларування зміни ціни у жовтні 2017 р. Це на 20% дорожче від нинішнього тендеру.
Влітку минулого року реєстр фіксував ще вищу ціну – 8 350 грн., або $322 за флакон, але тодішня тендерна ціна була майже в 2,5 рази нижчою від рівня МОЗ.
Зміна ціни препарату БіоКлот А® 1000 МО
|2017 рік
|Ціна флакону від «Біофарми» на тендері КМДА із ПДВ
|Ціна флакону в реєстрі МОЗ
|грн.
|$
|грн.
|$
|грудень
|6 400
|232
|7 380
|276
|серпень
|3 450
|136
|8 350
|322
ТОВ «Лінк-Медитал» за 2,05 млн грн. замовили швейцарський Фейба® 500 МО по 37,12-38,00 грн. за МО, або 18 560-19 000 грн. за флакон. Це дорівнює $671-687 за курсом на дату договору.
У серпні 2017 р. «Лінк-Медитал» продав його КМДА по 37,25 грн. за МО, або 18 625 грн. за флакон. Це відповідало $729 за курсом на дату тодішньої угоди.
Отже, за півроку в доларах препарат подорожчав на 6-9%.
У реєстрі МОЗ флакон коштує 16 722 грн., або $770 за курсом на дату декларування зміни ціни у вересні 2015 р. Це на 13% дорожче від нинішнього тендеру.
Також ПрАТ «Медфарком-Центр» замовили ліків на 7,12 млн грн., ТОВ «Гемофарм» – на 2,20 млн грн., ТОВ «БаДМ» – на 450 тис грн. (перелік із цінами у таблиці нижче.).
Сума угод на 17% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 50,65 млн грн.
|Постачальник / сума угод, грн.
|Торгівельна назва препарату
|Вартість угоди, грн. із ПДВ
|Од. виміру
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма» / 30 074 400,00
|БіоКлот А®, ліофілізат для розчину для ін’єкцій по 1000 МО (ТОВ «Біофарма Плазма»)
|11 449 600
|МО
|6,40
|БіоКлот А®, ліофілізат для розчину для ін’єкцій по 1000 МО (ТОВ «Біофарма Плазма»)
|18 624 800
|МО
|6,20
|ПрАТ «Медфарком-Центр» / 7 115 500,00
|Новосевен®, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 5 мг (250 КМО) (А/Т Ново Нордіск, Данія)
|7 115 500
|МО
|0,51
|ТОВ «Гемофарм» / 2 196 176,70
|Октостим®, розчин для ін’єкцій, 15 мкг/мл, по 1 мл в амп., фл., шпр. (Феррінг ГмБХ, Германія)
|36 177
|ампула
|516,81
|Аімафікс® 1000 МО/10 мл (Кедріон С.п.А., Італія)
|2 160 000
|МО
|7,20
|ТОВ «Лінк-Медитал» / 2 045 000,00
|Фейба® 500 ОД (Baxter AG, Швейцарія)
|296 960
|МО
|37,12
|Фейба® 500 ОД (Baxter AG, Швейцарія)
|1 748 000
|МО
|38,00
|ТОВ «БаДМ» / 450 447,56
|Новосевен®, порошок ліофілізований для приготування розчину для ін’єкцій по 5 мг (250 КМО) (А/Т Ново Нордіск, Данія)
|450 448
|МО
|0,45
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