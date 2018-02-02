НОВИНИ

02.02.2018

Новий газотрейдер ОПЗ сидить в офісі бізнес-партнера Ложкіна з телефонами протеже Кононенка

12,92 мільярда минулого тижня

Атомники замовили чехам обладнання на 1,6 мільйони євро

Дороги Дніпра за 100 мільйонів лататимуть поляки, з якими Філатов зустрічався у Литві

«Львівгазвидобування» придбало «ленд крузерів» та мікроавтобусів на 9 мільйонів

У Труханова за рік розпродали нерухомості на 84 мільйона по заниженим в три-чотири рази цінам

Лисичанські освітяни замовили продуктів на 1,4 мільйона ФОПу з мобільним «масового використання»

Вдвічі подорожчали ліки для хворих на гемофілію киян

«Укрпошта» купила дешеві касові апарати за 5 мільйонів і заплатить 16 мільйонів за їх сервіс

01.02.2018

«Рідна» фірма Миримського-Мукерії стягуватиме борги для комунальників Чорноморська за 900 тисяч

Боярин розіграв із «порошенківцем» 17 мільйонів на автівки Шкода для «Укртранснафти»

Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки

«Безальтернативні» для армії черевики «Талану» за чверть мільярда подорожчали на 9% проти минулого року

Комунальники з Луганщини в обхід відкритих торгів одним заходом замовили продуктів на мільйон

Суд виправдав очільницю райдержгеокадастру, яку звинувачували у вимаганні хабарів за витяги

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Вироки по «групі Курченка»
11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт
03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»
21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві
21.12.2017

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

У Труханова за рік розпродали нерухомості на 84 мільйона по заниженим в три-чотири рази цінам

02 Лютого 2018

Виконком Одеської міської ради в 2017 році продав майже 15 тисяч квадратних метрів комунальної нерухомості на загальну суму 83,84 млн грн.

Про це пише видання «Избирком».

Ціни проданої комунальної власності були значно нижчими у порівнянні з оголошеннями про продаж приватної житлової або нежитлової  нерухомості. Наприклад, середня ціна в новобудовах Одеси без ремонту минулого року склала 17-18 тис грн. В той же час мерія продавала нерухомість по  4085-6275 грн/кв м, або в три-чотири рази дешевше.

У порівнянні з продажем приватної комерційної нерухомості різниця в ціні була ще більшою. Наприклад, минулого року мерія продала приміщення в центрі міста на перетині вулиць Жуковського та Єкатерининської (перший поверх) площею 32 кв м за 8700 грн/кв м, або $316 /кв м. Комерційні об’єкти в цьому районі міста оцінюються набагато вище, їх вартість може досягати   $2000/кв. м.

Також в 90% продаж об’єктів було проведено без конкурсу за правом першочергової купівлі орендаря. Сама оренда часто була оформлена незадовго до приватизації.

Від «Наших грошей»

Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак 25 січня повідомив, що Національне антикорупційне бюро України розслідує оборудки з комунальним майном в Одесі і можливу причетність до них мера Геннадія Труханова.

Також НАБУ розслідує можливе привласнення коштів Одеською міськрадою за змовою з групою осіб під час продажу та купівлі колишньої будівлі заводу «Краян».

Ще одна із справ НАБУ – причетність Одеської мерії до  завищення вартості робіт під час ремонту доріг з подальшим перерахуванням коштів на офшорні компанії (про бізнес-партнерів та офшори Труханова читайте тут).

Сам Труханов з кінця грудня відсутній в Одесі, він перебував у відпустці та закордонних відрядження. Тепер його повернення на роботу заплановане на 5 лютого.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Тонкощі тендерів «Борисполя»
31 Січня 2018

«Пропала грамота»: Верховна Рада забула про МВФ ще у 2016 році
31 Січня 2018

НОВИНИ РЕГІОНІВ

02.02.2018

Дніпро Дороги Дніпра за 100 мільйонів лататимуть поляки, з якими Філатов зустрічався у Литві

Львів «Львівгазвидобування» придбало «ленд крузерів» та мікроавтобусів на 9 мільйонів

Одеса У Труханова за рік розпродали нерухомості на 84 мільйона по заниженим в три-чотири рази цінам

Луганськ Лисичанські освітяни замовили продуктів на 1,4 мільйона ФОПу з мобільним «масового використання»

Київ Вдвічі подорожчали ліки для хворих на гемофілію киян

01.02.2018

Одеса «Рідна» фірма Миримського-Мукерії стягуватиме борги для комунальників Чорноморська за 900 тисяч

Київ Київраді запропонують узаконити землю, де рідна фірма екс-депутата зводить житлові будинки

Луганськ Комунальники з Луганщини в обхід відкритих торгів одним заходом замовили продуктів на мільйон

Полтава Суд виправдав очільницю райдержгеокадастру, яку звинувачували у вимаганні хабарів за витяги

Львів Військові викинули дешевші фірми, бо вони вказали ціну газу із зайвими знаками після коми

Черкаси Фаворитом з прибирання Умані стала нова фірма екс-комунальника з 5-мільйонним врожаєм

31.01.2018

Донецьк «Селидіввугілля» відкрило для себе стару фірму і одразу переплатило за російський сорбент 40%

Харків Суд зумів відбити харківського дорожника від штрафу за змову, доведену АМКУ за низкою пунктів

Харків «Електроважмаш» відписав екс-заступнику Кернеса 6 мільйонів на охорону

Кіровоград Освітяни Кіровоградщини ще на 8 мільйонів купили вугілля втричі дорожче від «Роттердам+»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ