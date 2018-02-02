У Труханова за рік розпродали нерухомості на 84 мільйона по заниженим в три-чотири рази цінам

Виконком Одеської міської ради в 2017 році продав майже 15 тисяч квадратних метрів комунальної нерухомості на загальну суму 83,84 млн грн.

Про це пише видання «Избирком».

Ціни проданої комунальної власності були значно нижчими у порівнянні з оголошеннями про продаж приватної житлової або нежитлової нерухомості. Наприклад, середня ціна в новобудовах Одеси без ремонту минулого року склала 17-18 тис грн. В той же час мерія продавала нерухомість по 4085-6275 грн/кв м, або в три-чотири рази дешевше.

У порівнянні з продажем приватної комерційної нерухомості різниця в ціні була ще більшою. Наприклад, минулого року мерія продала приміщення в центрі міста на перетині вулиць Жуковського та Єкатерининської (перший поверх) площею 32 кв м за 8700 грн/кв м, або $316 /кв м. Комерційні об’єкти в цьому районі міста оцінюються набагато вище, їх вартість може досягати $2000/кв. м.

Також в 90% продаж об’єктів було проведено без конкурсу за правом першочергової купівлі орендаря. Сама оренда часто була оформлена незадовго до приватизації.

Від «Наших грошей»

Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак 25 січня повідомив, що Національне антикорупційне бюро України розслідує оборудки з комунальним майном в Одесі і можливу причетність до них мера Геннадія Труханова.

Також НАБУ розслідує можливе привласнення коштів Одеською міськрадою за змовою з групою осіб під час продажу та купівлі колишньої будівлі заводу «Краян».

Ще одна із справ НАБУ – причетність Одеської мерії до завищення вартості робіт під час ремонту доріг з подальшим перерахуванням коштів на офшорні компанії (про бізнес-партнерів та офшори Труханова читайте тут).

Сам Труханов з кінця грудня відсутній в Одесі, він перебував у відпустці та закордонних відрядження. Тепер його повернення на роботу заплановане на 5 лютого.

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