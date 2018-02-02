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Новий газотрейдер ОПЗ сидить в офісі бізнес-партнера Ложкіна з телефонами протеже Кононенка

02 Лютого 2018

ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» використовує номера телефонів, які раніше належали ПАТ «Енергомережа». Також головою наглядової ради останньої в 2014 році був засновник газотрейдера. Про це йдеться в розслідуванні Олександра Чорновалова для програми «Схеми».

На офіційному сайті «ВЕК» контактними вказані номера 044-499-40-71 та 044-499-40-71.

Ці ж номери раніше використовувала і холдингова компанія «Енергомережа» бізнесмена Дмитра Крючкова.

Сьогодні Дмитро Крючков – фігурант розслідування Національного антикорупційного бюро щодо привласнення 346 мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго», у якому понад 60% акцій належить державі. А сам він оголошений у розшук. Раніше голова Національної комісії з регулювання енергетики Дмитро Вовк зазначав, що до Дмитра Крючкова та його брата Леоніда прихильно ставився близький товариш президента Ігор Кононенко. «Він казав, що Крючкови з «Енергомережі» – непогані менеджери», – уточнював Вовк.

Сам Кононенко заперечив свою причетність до «Енергомережі» та «ВЕК».

Ця фірма зареєстрована в столичному бізнес-центрі «Парус» на 26- річного Вадима Колесникова, на сайті фірма своїм засновником називає його батька –  Віталія Колесникова.

Журналісти виявили, що офіс фірми розташований на одному поверсі поруч з інвестиційною компанією «Concorde Capital» Ігоря Мазепи. Для того, щоб зайти в офіс «ВЕК», спершу потрібно потрапити у компанію «Новавест», кінцевим бенефіціарним власником якої є також Ігор Мазепа.

Мазепа раніше допомагав давньому товаришу і бізнес-партнеру Петра Порошенка Борису Ложкіну продавати медіахолдинг UMH Сергію Курченку. Уже за свого президентства Порошенко призначав Мазепу своїм указом до наглядової ради державного «Укресімбанку».

Від «Наших грошей»

До Майдану монопольним постачальником газу на Одеський припортовий завод була група бізнесмена Дмитра Фірташа. З того часу залишились борги за паливо у розмірі $250 млн, через які не відбулась остання спроба приватизації ОПЗ.

Після відлучення групи Фірташа від ОПЗ  постачальниками заводу стали фірми, які були пов’язані з різними групами – оточенням Ігоря Кононенка, Арсенія Яценюка та Ігоря Коломойського. По одній з кримінальних справ НАБУ затримувало керівників ОПЗ, у тому числі і Миколу Щурікова. Однак зараз він працює на заводі.

В 2017 році постачальником газу на ОПЗ була група «Енергетичні ресурси України» Андрія Фаворова.

«ВЕК» почала постачати газ на «ОПЗ» з 29 січня.

Директором фірми є Сергій Довганюк, який також очолює ТОВ «Променергоресурс Україна» (код 41004567, також прописано в «Парусі») і ТОВ «Променергоресурс» (30215947).

За даними «Бізнес.Цензору», з групою Дмитра Фірташа пов’язана фірма зі схожою назвою – ТОВ «Променерго-Ресурс» (код 38266407). Саме з нею та ще однією компанією з групи Фірташа ТОВ «Метіда» «Всеукраїнська Енерго Компанія» фігурувала в одному кримінальному провадженні. У листопаді прокуратура Кіровоградської області вилучила документи в офісі «Кіровоградгазу», що стосувались взаємовідносин з цими трьома фірмами.

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