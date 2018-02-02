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Лисичанські освітяни замовили продуктів на 1,4 мільйона ФОПу з мобільним «масового використання»

02 Лютого 2018

Відділ освіти Лисичанської міської ради 30 січня за результатами відкритих торгів уклав три договори з ФОП Красюк Олена Григорівна (у реєстрах – Григоріївна) щодо поставки продуктів харчування загальною вартістю 1,35 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 91 тис. яєць (2,70 грн/шт), 950 кг твердого сиру 50% жирності (150 грн/кг), кисломолочного сиру жирністю 9% (68 грн/кг), а також 7 тис. кг мороженого хека (65,90 грн за кілограм).

Переможцем по трьох тендерах стала підприємець Олена Красюк із Сєвєродонецька Луганської області. Конкурсна пропозиція Красюк жодного разу не була найдешевшою, однак замовник викидав дешевші заявки.

Якщо на закупівлі сирів та риби замовник відхилив пропозиції Олени Рохман (м. Лисичанськ), то на тендері щодо придбання яєць відкинули двох підприємців – Рохман з дешевшою на 5 тисяч гривень пропозицією, та Валентину Танцюру (м. Сєвєродонецьк), чия заявка відповідала переможній.

Причинами відхилення вказані: нотаріально не посвідчений договір оренди автомобіля (ФОП Рохман), зазначення різних адрес складських приміщень у сусідніх будинках однієї вулиці (ФОП Танцюра).

Як свідчать дані ЄДР, із Оленою Красюк можна зв’язатись за мобільним номером 0990333791, однак, вона вказує інший контактний, подаючи конкурсні пропозиції на публічних закупівлях – 0506485825.

Цей же номер використовує низка інших підприємців (Аслан Тєкєєв, Ігор Конєв, Євгенія Подхалюзіна, Валентина Ковган, Наталія Каловська, Олександр Веретянніков). З декотрими Красюк конкурувала на відкритих торгах.

Також, цей номер вказаний у закупівлі управління освіти Рубіжанської міськради, проведеній за процедурою звітування, як зв’язковий зі згаданою Валентиною Танцюрою.

Олена Красюк зареєструвалась як підприємець у лютому 2017 року, і вже у березні почала підписувати договори поставок з сєвєродонецькими бюджетниками. Відтоді отримала замовлень в області на понад 2,3 млн грн.

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