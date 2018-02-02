«Львівгазвидобування» придбало «ленд крузерів» та мікроавтобусів на 9 мільйонів

ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії «Львівгазвидобування» 29 та 30 січня за результатами тендеру замовило легкові автомобілі та мікроавтобуси на загальну суму 8,88 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

«Львівгазвидобування» купило у ТОВ «Гранд Мотор» 5 позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado 150 2,7L, A/T, W/G за 5,35 млн грн. по 1,07 кожен. Автомобіль матиме бензиновий двигун, автоматичну коробку передач, постійний повний привід, круїз-контроль, систему допомоги парковки з камерою заднього виду зі статичними графічними підказками, клімат-контроль, аудіо систему Toyota Touch 2 з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0″ та 9 динаміками.

У відкритих джерелах є інформація, що Toyota Land Cruiser Prado у такій комплектації можна придбати за 1,14 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця на торгах було ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» Олексія Шоха та Олександра Корнієнка з групи компаній «Алмаз», чия пропозиція була вищою – 5,37 млн грн.

Крім того, «Львівгазвидобування» придбало у ТОВ «Сан моторс» 4 мікроавтобуси Opel Vivaro за 3,53 млн грн. по 882,5 тис грн. Автомобіль розрахований на 9 місць, матиме бортовий комп’ютер, кондиціонер, мультимедійну систему MediaNAV Evilution з навігацією і стандартною картографією, круїз-контроль.

Єдиним конкурентом «Сан моторс» було ТОВ «Ю.Р.К.» Романа Світлика, Тетяни Коломієць та Марії Тарасюк, чия цінова пропозиція склала 3,56 млн грн.

На ринку Opel Vivaro продають за 844,5 тис грн.

Засновниками «Гранд Мотор» вказані Марія Гвоздьова та Тетяна Дерешук. Керує фірмою Андрій Джагарян. Раніше у складі засновників «Гранд Мотору» був також Михайло Гвоздьов. Він у рангу голови ради директорів корпорації «Українська авіабудівна компанія» контролює діяльність ДП «Антонов». До 2015 року Гвоздьов був нардепом від «Блоку Петра Порошенка». До обрання нардепом займався реалізацією автомобілів в Хмельницькому через мережу автосалонів ТОВ «Автомобіле Ентерпрайзес Груп».

Полтавське ТОВ «Сан моторс» записаний на киянку Катерину Деркаченко, керівник Дмитро Романов.

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