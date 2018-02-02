Дороги Дніпра за 100 мільйонів лататимуть поляки, з якими Філатов зустрічався у Литві

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 29 січня за результатами тендеру замовив ТОВ «Тракція Інфра» поточний ремонт автошляхів на 100,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу за підсумками аукціону уклали угоду на 199,13 млн грн. Однак 1 лютого з огляду на реальне фінансування суму зменшили додатковою угодою до 100,00 млн грн.

На поточний рік замовили ямковий ремонт, холодне фрезерування, влаштування покриттів з асфальтобетону і плитки, заміну бортових каменів тощо.

Субпідрядником з невідомим обсягом робіт є ПП «Сегмент» Людмили Єрмоленко, матері екс-директора КП «Дорожник» Кам’янської міськради Дніпропетровської області Вадима Єрмоленка. За даними місцевих ЗМІ, у 2013 р. він був заступником директора «Сегменту». Також він був депутатом міськради Кам’янського.

За підсумковою відомістю ресурсів первинного договору, найбільша сума у 107,27 млн грн. ішла на асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 по 1 627 грн./т. У листопаді-грудні 2017 р. він коштував на тендерах інших замовників 1 505–1 655 грн./т (без ПДВ і доставки).

Розрахунок до первинної договірної ціни передбачав ямковий ремонт по 394-435 грн./кв. м одношарового покриття товщиною 50 мм та по 521-584 грн./кв. м одношарового покриття товщиною 70 мм (із ПДВ).

Раніше у січні на тендері Тернопільської САД ямковий ремонт коштував 289-450 грн./кв. м одношарового покриття товщиною 50 мм та 386-619 грн./кв. м одношарового покриття товщиною 70 мм (без ПДВ).

У вересні 2017 р. він обійшовся Криворізькому міськвиконкому в 302-322 грн./кв. м. одношарового покриття товщиною 50 мм та в 409-441 грн./кв. м одношарового покриття товщиною 70 мм (без ПДВ).

Пропозиція переможця на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 200,00 млн грн.

За даними системи «YouControl», фірма «Тракція Інфра» зі статутним капіталом 1 тис грн. зареєстрована у вересні 2016 р. у Києві під назвою «Роуд Білдінг Сіті Груп» на тодішнього керівника Олену Ніколайчук.

Потім її перейменували й переоформили у Дніпрі на Павла Пасинкова і ТОВ «Тракція Україна», а директором став Олександр Петренко.

Засновниками «Тракція Україна» є ТОВ «Келіо» Олени Мамон і Маргаріти Карагодіної та АТ «Дорожньо-Мостове Підприємство «Білосток» (Польща). Кінцевим бенефіціаром через польську фірму значиться поляк Пшемислав Вжесінський, однак раніше ним був литовець Рекашюс Роландас. Останній у 2016 р. у якості директора з розвитку польської корпорації «Тракція» («Trakcja PRKII SA») зустрічався з мером Дніпра Борисом Філатовим у Литві.

Також «Тракція Україна» заснувала ТОВ «Тракція Асфальт», яким керує Пасинков.

Для «Тракція Інфра» нинішній підряд – перший отриманий в Україні. «Тракція Асфальт» теж нещодавно вперше виграла тендер КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міськради щодо поставки асфальтобетону на 22,56 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» сина екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тараса Палія, депутата Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владислава Бородіна та латвійської компанії «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової. Ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Натомість ДІП «Дніпродор» не допустили до торгів за проект договору без урахування останніх змін до тендерної документації, один з актів до аналогічного договору не в повному обсязі та дату переведення Олександра Кальника на посаду директора замість дати працевлаштування у відповідній довідці.

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